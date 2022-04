Topman van EU-grensbewaker Frontex stapt op in anticipatie op kritisch rapport

De schandalen waar Frontex, het grensagentschap van de Europese Unie, al jaren in verwikkeld is hebben vrijdag geleid tot het opstappen van topman Fabrice Leggeri. Met deze stap liep hij vooruit op de publicatie van een langlopend onderzoek van EU-antifraudewaakhond Olaf naar intimidatie en wangedrag bij het agentschap.

Behalve op de interne ongeregeldheden kreeg Frontex de voorbije jaren veel kritiek op zijn rol bij het illegaal wegsturen van migranten aan de EU-grenzen, een praktijk die bekendstaat als pushbacks. De Fransman Leggeri leidde Frontex sinds 2015.

Het rapport van Olaf, waarvan de conclusies nog niet bekend zijn, zou gaan over het verdoezelen van pushbacks en het schenden van EU-regelgeving. Olaf zou ook het kantoor van Leggeri onderzocht hebben. Leggeri heeft altijd ontkend dat er pushbacks plaatsvinden op de Egeïsche Zee.

Recht op asielaanvraag

Donderdag nog onthulde een Europees consortium van media, waaronder Der Spiegel en Le Monde, hoe diep Frontex betrokken is bij pushbacks in Griekenland. Uit deze berichtgeving blijkt dat Frontex betrokken was bij het terugdringen van ten minste 957 vluchtelingen tussen maart 2020 en september 2021. Dit is illegaal, omdat vluchtelingen die zich in de EU bevinden het recht hebben op een asielaanvraag.

In 22 van deze gevallen heeft het mediaconsortium informatie uit openbare bronnen, zoals foto’s van vluchtelingen op Griekse reddingsvlotten, gebruikt om ze met zekerheid als pushbacks te kwalificeren. Het werkelijke aantal pushbacks met hulp van Frontex is waarschijnlijk hoger.

De illegale handelingen worden, zo bericht het consortium, door Frontex geregistreerd in een database. Maar daarin staan ze onder het kopje ‘voorkomen van vertrek’ [uit Turkije, red.], terwijl de vluchtelingen zich aantoonbaar al in Griekse wateren bevonden. Volgens Der Spiegel en consorten betekent dit dat Frontex met die database knoeit. „De database van een van Europa’s grootste agentschappen, oorspronkelijk bedoeld om een ​​nauwkeurig beeld te geven van de situatie aan de EU-grenzen, is in plaats daarvan een hulpmiddel geworden om de Griekse pushbacks en de medeplichtigheid van een EU-agentschap te verdoezelen.”

Onderscheiding

In januari van dit jaar kreeg de nu opgestapte topman Leggeri nog een onderscheiding van de Griekse minister Notis Mitarachi (Migratie). Dankzij de steun van Leggeri, zei Mitarachi, is het aantal vluchtelingen dat in Griekenland arriveert lager dan het in jaren is geweest.

Leggeri’s aantreden bij Frontex, in 2015, viel samen met de komst van meer dan een miljoen vluchtelingen naar Europa. Frontex kreeg de opdracht om een ​​korps van grens- en kustwachten van tienduizend mensen op te richten. Ook het budget van het agentschap groeide enorm, van 6 miljoen euro in 2005 tot 758 miljoen euro nu. Het agentschap is onder Leggeri’s leiding herhaaldelijk beschuldigd van wangedrag, zowel op het eigen kantoor als ten aanzien van de behandeling van asielzoekers.

Al langer klonken er geluiden, onder meer vanuit het Europarlement, die opriepen tot het vertrek van Leggeri. Een van zijn bijnamen was ‘Mr. Teflon’, omdat beschuldigingen tegen hem en zijn agentschap nooit aan hem leken te kleven. Tot nu.

Tineke Strik, een Europarlementariër namens GroenLinks, noemt het opstappen van Leggeri in een reactie een „eerste stap om mensenrechten hoog op de agenda te krijgen in het agentschap”. De rechtse Belgische politicus Theo Francken (N-VA) noemt Leggeri een „toegewijd ambtenaar”, die opstapt „na een jarenlange hetze van de opengrenzenlobby”.

De VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR meldde vrijdag dat er vorig jaar meer dan drieduizend vluchtelingen, migranten en asielzoekers omgekomen zijn of vermist zijn geraakt toen ze Europa probeerden te bereiken via de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan. Dit waren er bijna twee keer zo veel als in 2020.