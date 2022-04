Toch vergoeding voor voormalig Van Gogh Museum-directeur

Het Van Gogh Museum moet de voormalig directeur van de commerciële afdeling Ricardo van Dam een ontslagvergoeding van 60.000 euro betalen en een maand extra salaris. Met die beschikking heeft het Gerechtshof Amsterdam het oordeel vernietigd van de kantonrechter, die in juni nog oordeelde dat Van Dam geen recht had op zo’n vergoeding.

Algemeen directeur Emilie Gordenker en voorzitter van de raad van toezicht Jaap Winter hebben volgens de rechter „ernstig verwijtbaar” gehandeld toen zij Van Dam vorig jaar ontsloegen. De bestuurders hadden volgens de rechter een serieuze poging moeten ondernemen om de slechte verstandhouding tussen Gordenker en Van Dam te verbeteren. Het museum zegde het vertrouwen in de commercieel directeur bovendien te overhaast op en ook nam het de opzegtermijn van een maand niet in acht.

Het arbeidsconflict met de directeur van dochteronderneming Van Gogh Museum Enterprises bv (VGME, inmiddels opgeheven) vloeit voort uit een koerswijziging die het museum maakte na het aantreden van Gordenker in februari 2020. Met de verkoop van Van Gogh-artikelen droeg VGME in tien jaar tijd in totaal 13,6 miljoen euro winst bij aan het eigen vermogen van het museum.

Maar direct na haar aantreden maakte Gordenker duidelijk dat de balans tussen kunst en commercie scheef zat en dat „een nieuwe focus voor het Van Gogh Museum onvermijdelijk en noodzakelijk is”. In een vraaggesprek met NRC noemde zij cultureel ondernemerschap en een groeimodel van almaar méér een tijdsbeeld. „We gaan ons meer richten op impact, op wat we willen bereiken.”

Kort na Gordenkers komst vertrokken vier van de vijf leden van het managementteam. Zakelijk directeur Adriaan Dönszelmann kreeg een ontslagvergoeding van 75.000 euro, blijkt uit het laatste jaarverslag, en nu moet het museum dus ook een vergoeding betalen aan Van Dam. Overigens niet de 600.000 euro die de commercieel directeur claimde. Volgens de rechter waren de verschillen van inzicht over de koers van het museum zo groot dat Van Dams arbeidscontract op korte termijn sowieso zou zijn beëindigd.

Via zijn advocaat Thea Vlot laat Van Dam weten tevreden te zijn met het vonnis. „De hoogte van de ontslagvergoeding is een tegenvaller. Maar mijn cliënt is blij met de vaststelling dat het museum zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen.”

In een korte verklaring laat het museum weten de uitspraak te zullen respecteren. Er wordt niet op ingegaan dat het „ernstig verwijtbaar” heeft gehandeld. Volgens directeur Gordenker „is het museum steeds bereid geweest onderling tot een passende oplossing te komen”.