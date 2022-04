Techsector voelt einde pandemie, Twitter overdreef gebruikersaantallen

Gebruikersaantallen. Voor techbedrijven zijn ze misschien wel net zo belangrijk als wat er onder de streep aan winst overblijft. Gebruikersaantallen schetsen je perspectief en vertellen adverteerders waar ze moeten zijn. Sta je in de plus, dan ben je aantrekkelijker voor reclames.

Facebook- en Instagram-moederbedrijf Meta ging afgelopen februari hard onderuit. Nadat bleek dat het eind 2021 een miljoen dagelijks actieve gebruikers minder had dan in het vorige kwartaal verloor het op één dag een kwart van z'n beurswaarde. Het was de eerste keer in de geschiedenis van het social mediabedrijf dat dit cijfer daalde in plaats van steeg.

Wat dat betreft had Meta-topman Mark Zuckerberg deze week een optimistischer bericht. Het aantal dagelijks actieve Facebook-gebruikers zat weer in de lift. Met een plus van 4 procent zijn dat er bijna 2 miljard. Dat kwam wel met een prijs: de marketingkosten liepen met een derde op tot 19,4 miljard dollar. Toch konden beleggers de cijfers waarderen. De koers steeg in een dag tijd 17,6 procent.

Meta was niet de enige die deze week met cijfers kwam. Ook techgiganten als Alphabet (Google), Apple en Twitter lieten weten hoe ze het in het eerste kwartaal deden .

Twitter: cijfers klopten niet

Hoewel Twitter het belangrijkste technieuws met de aankoop door miljardair Elon Musk al op maandag meldde, kwam het social mediabedrijf donderdag met nog een opvallende mededeling. Twitter heeft jarenlang de gebruikersaantallen te hoog voorgesteld. Van 2019 tot 2021 rapporteerde het bedrijf vijf kwartalen op rij tot 1,9 miljoen gebruikers meer dan het daadwerkelijk had. Het zou het gevolg zijn van onder meer ‘dubbeltellingen’ van accounts, liet Twitter gisteren weten.

Het aantal actieve Twitter-gebruikers steeg de afgelopen drie maanden naar 229 miljoen. Dat is 14 miljoen gebruikers meer dan aan het - naar nu dus blijkt herziene - aantal eind van het vorige kwartaal. De inkomsten namen eveneens toe tot 1,2 miljard dollar (plus 16 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2021).

Het bedrijf had het bij het bekendmaken van de cijfers over „tegenwind als gevolg van de oorlog in Oekraïne”, maar wilde niet vooruitkijken. Dat had alles te maken met de overname door Musk en de grote vraag die boven de markt hangt: wat wil hij met Twitter? Eerder liet hij weten dat op het platform „vrijheid van meningsuiting” centraal zou moeten staan. „We zullen ons aan de wet houden. Maar ik ben tegen censuur die verder gaat dan wat wettelijk nodig is.”

Lees ook: Musk koopt Twitter, en vindt dat op het platform alles gezegd moet kunnen worden

Donderdag werd bekend dat Musk voor 4 miljard dollar (3,8 miljard euro) aan aandelen in zijn bedrijf Tesla heeft verkocht om de overname van Twitter te financieren. De ondernemer brengt naar eigen zeggen 21 miljard dollar aan eigen geld in op een koopprijs van 44 miljard dollar

De afgelopen maanden waren bovendien de eerste na twee jaar pandemie waarbij in grote delen van de wereld de samenleving zonder al te veel restricties weer open ging. Waar bijvoorbeeld Netflix last heeft van afgenomen belangstelling onder consumenten, zag Apple het aantal abonnees op zijn diensten juist toenemen. Deze tak, met onder meer Apple TV+, groeide met 40 miljoen abonnees. Het leverde het bedrijf 97 miljard dollar aan inkomsten op in de afgelopen drie maanden (plus 8,6 procent).

Webwinkel Amazon ondervond eveneens de gevolgen van een pandemie die op zijn – al dan niet tijdelijke – einde loopt. Het bedrijf groeide op jaarbasis weliswaar met 7 procent, maar dat was de traagste omzetgroei in drie jaar tijd. Onder meer doordat consumenten minder online winkelen dan tijdens de lockdowns.

Wel groeide de clouddienst van Amazon met dubbele cijfers (37 procent). Amazon Web Services is de grootste op de markt. Google-moederbedrijf Alphabet noteerde een plus van 44 procent voor Google Cloud. Alphabet behaalde met 68 miljard dollar weliswaar een hogere kwartaalomzet dan een jaar geleden, de nettowinst was met 16,4 miljard dollar wel lager.