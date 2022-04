Te veel lawaai bij een protest? Mag niet meer in het VK

Even na zeven uur ’s ochtends stopt er een rij auto’s voor het rode verkeerslicht. Een groepje jongeren lijkt te zullen oversteken. Een van hen loopt met krukken en een brace om zijn been, maar ineens gooit hij die krukken op het wegdek. Het clubje gaat pal voor de auto’s midden op de weg zitten.

Geschreeuw en getoeter is hun deel. Een paar auto’s lukt het nog om over de stoep om de demonstranten heen te rijden, maar een bestelbusje en een grote vrachtwagen moeten blijven staan. Bedaard halen de demonstranten een groot oranje spandoek uit hun tas, met in witte hoofdletters: Just Stop Oil. Met secondelijm lijmen ze zichzelf daarna met één hand vast aan het wegdek.

Hun plek is strategisch gekozen. Op dit industrieterrein net ten westen van Londen liggen een paar grote olieterminals, waar tankwagens met benzine af en aan rijden. Maar nu even niet meer.

Een van de demonstranten – mintgroen geverfd haar piept onder haar muts uit – vertelt dat ze het vervoer van fossiele brandstoffen fysiek willen tegenhouden. „Het Verenigd Koninkrijk moet stoppen met nieuwe vergunningen voor olieboringen, als we een leefbare toekomst willen.” Ze is 22 jaar en volgt een opleiding tot dierenartsassistent, maar van studeren komt de laatste tijd weinig terecht. „Ik heb moeite me te concentreren, omdat de toekomst die me is beloofd er straks niet meer is. De gevolgen van klimaatverandering worden steeds duidelijker. Het is tijd om te escaleren, het is tijd voor radicalere actie.”

Demonstreren een strafbaar feit

Daar denkt de Britse regering anders over. Deze week heeft het parlement een omstreden wet aangenomen die demonstreren een strafbaar feit maakt als het protest „ernstige hinder of overlast” veroorzaakt zonder dat de demonstranten daar een „redelijk excuus” voor hebben. De politie krijgt extra bevoegdheden rond begin- en eindtijden van demonstraties en kan ze ook makkelijker beëindigen. Een van de belangrijkste criteria wordt hoe luidruchtig het protest verloopt. Als er sprake is van lawaai met „significante impact” op de omgeving, kan de politie ingrijpen.

Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International zijn zeer kritisch over deze „zwaar autoritaire” wet. Amnesty ziet „een duidelijke inperking van het basisrecht op vreedzaam demonstreren”.

Voor het onthoofden van een standbeeld kun je in het VK tien jaar celstraf krijgen

Minister Priti Patel (Binnenlandse Zaken) was liever juist nog verder gegaan. Het Hogerhuis heeft flink wat onderdelen van haar plannen verworpen en andere delen minder verstrekkend gemaakt. Zo wilde Patel het blokkeren van alle wegen strafbaar stellen; in plaats daarvan worden alleen grote snelwegen verboden terrein. Ook je ergens aan vastklinken en het blokkeren van strategische locaties wilde ze verbieden, maar die artikelen heeft het Hogerhuis laten schrappen.

Vooral het criterium over geluidsoverlast, dat de wet wel haalde, krijgt veel commentaar. „Het is volkomen subjectief. Hoe meet je lawaai? Dat oordeel ligt in handen van de politie ter plaatse”, zegt advocaat Tyrone Steele van Justice, een ngo die zich bezighoudt met de rechtsstaat en toegang tot het recht in het VK. „En het gaat recht in tegen de achterliggende gedachte van een protest, dat burgers ruchtbaarheid aan hun onvrede willen geven. Een demonstratie heeft geen zin als je er geen aandacht voor mag trekken.”

Extinction Rebellion

Wat de regels rond demonstraties betreft is de nieuwe wet geïnspireerd op de invloedrijkste protesten van de afgelopen jaren in het VK. In 2018 blokkeerden duizenden klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion (XR) dagenlang bruggen en belangrijke wegen in de binnenstad van Londen. De stad raakte verstopt en de politie verbood de demonstraties, maar dat beoordeelde de rechter later als onrechtmatig. Reden voor nieuwe wetgeving, vond de Conservatieve Partij.

Vorig jaar kwam Insulate Britain veel in het nieuws, een aftakking van Extinction Rebellion die campagne voerde om de slecht geïsoleerde Britse huizenmarkt aan te pakken, opdat burgers energie kunnen besparen. Ze lijmden zich vast aan het asfalt op snelwegen en veroorzaakten fikse verstoppingen, al duurden die nooit langer dan ongeveer een uur. Veertien demonstranten zijn inmiddels veroordeeld tot enkele maanden cel vanwege verstoring van de openbare orde, meer dan honderd zaken lopen nog.

Demonstranten bij een Extinction Rebellion-protest op Westminster Bridge in Londen op 15 april. Foto Stefan Rousseau / AP

En nu is Just Stop Oil, een nieuwe dochter van XR, bezig met een marathonprotest. Sinds begin april blokkeren activisten bijna dagelijks toegangswegen naar olieterminals en weten ze soms ook bij opslagbedrijven binnen te komen. Zij willen dat de regering stopt met het afgeven van nieuwe vergunningen voor olie- en gasboringen. De politie heeft volgens Just Stop Oil al zo’n 1.100 arrestaties verricht. Geregeld zijn dat dezelfde personen, die meestal na een paar uur vrij komen zonder verdere vervolging.

Onthoofden van een standbeeld

De nieuwe wetgeving schrikt de activisten op het industrieterrein in Purfleet niet af. De studente – ze geeft haar naam liever niet vanwege zorgen over privacy – denkt dat de wet is bedoeld „om ons in het gelid te houden”. „Juist daarom moeten we in opstand komen.” Zelfs demonstraties die uit maar één persoon bestaan mag de politie straks als te luidruchtig bestempelen, zegt ze. „En voor het onthoofden van een standbeeld kun je tien jaar cel krijgen. Gestoord, zeker als je het met andere strafbare feiten vergelijkt.” Die standbeelden kwamen in de wet terecht dankzij #BlackLivesMatter. In 2020 trokken antiracismedemonstranten in Bristol een standbeeld van een slavenhandelaar omver en gooiden het in een rivier.

De man die met de krukken strompelde heet Morgan Trowland, hij heeft een rossig baardje en blijkt prima ter been. Toen hij een truck zag komen aanrijden, is hij er snel bovenop geklommen. „Ik dacht dat het een tankwagen was, pas toen ik al op de ladder stond zag ik dat het cement is. Maar ik kom er niet meer af.” De politie moet een speciaal hoogwerkersteam laten komen om hem te verwijderen. De chauffeur van de vrachtwagen kan weinig anders dan wachten, zijn voeten in witte sokken leunen op het stuur.

Activisten van Extinction Rebellion houden een spandoek vast terwijl ze bruggen blokkeren tijdens het Just Stop Oil-protest. Foto Reuters

Morgan Trowland denkt dat de nieuwe wet ontmoedigend zal werken voor protesten als deze. „Minder mensen zullen bereid zijn dit soort offers te maken, omdat er hogere straffen tegenover staan. We veranderen in een staat waar alles illegaal is, alleen om ons bang te maken en om ons het zwijgen op te leggen.” Hijzelf heeft besloten door te gaan met demonstreren. „Het belang is groter dan ikzelf. Als ze mij willen straffen omdat ik mijn lichaam gebruik om te proberen een catastrofe tegen te gaan, dan is dat maar zo.”

Voorvechter democratie

Zorgelijk is vooral „de bredere context waarin deze wet tot stand komt”, zegt advocaat Tyrone Steele van Justice. De regering van premier Boris Johnson doet meer voorstellen die als autoritair worden gezien. Zo is de regering van plan om de Human Rights Act door een nieuwe wet te vervangen, waardoor de erkenning van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens praktisch zou wegvallen. Terwijl het VK er toch prat op gaat voorvechter te zijn van burgerlijke vrijheden, van de democratische rechtsorde? Steel: „Het tegenovergestelde gebeurt. Deze overheid heeft zelf weinig met toezicht, maar legt gewone burgers die zich willen uiten allerlei restricties op.”

Het lastige van de demonstraties van Just Stop Oil en eerder Insulate Britain is dat juist die gewone burgers daar ook hinder van ondervinden. Oppositiepartij Labour is fel tegen de nieuwe politiewet, maar heeft de regering wel opgeroepen om de demonstraties van Just Stop Oil zo snel mogelijk te verbieden, omdat in het zuiden van Engeland pompstations moesten sluiten en inwoners geen benzine meer konden krijgen. Grote oliebedrijven als ExxonMobil en Valero hebben al een demonstratieverbod bij hun vestigingen weten af te dwingen bij de rechter.

In Purfleet wrijven de politieagenten voorzichtig met tandenborstels oplosmiddel tussen de vingers van de demonstranten, om ze los te weken van het wegdek. Een voor een worden ze naar het arrestatiebusje getild. Het verkeer komt weer op gang, alleen de vrachtwagen met Morgan Trowland erop staat nog in de weg. Het vastplakken met secondelijm mag voorlopig nog legaal zijn; de regering overweegt om voor de afgewezen delen van de politiewet een heel nieuw wetsvoorstel te maken.