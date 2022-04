Studie over zonneschijnvitamine gaat ten onder

De zonneschijnvitamine, vitamine D, zou een goede remedie zijn tegen Covid-19. Onder invloed van zonlicht kunnen mensen het zelf aanmaken in de huid. Vitamine D is belangrijk voor gezonde botten, en bevordert de werking van het immuunsysteem. Maar helpt een extra boost om corona te temperen?

Een prominente studie uit India, in mei 2020 gepubliceerd in het blad Scientific Reports uit de Nature-stal, presenteerde bewijs dat extra vitamine D covidpatiënten significant kon helpen. Een vitamine D-kuur beloofde een verminderde ernst van de infectie en daarmee een groter kans op een voorspoedig herstel. Maar bijna twee jaar later blijkt dat die belofte helemaal niet kon worden waargemaakt, zelfs niet na correcties. Vorige week is de publicatie definitief teruggetrokken, meldt Retraction Watch.

De studie werd gepresenteerd als een vergelijkende studie onder covidpatiënten uit een ziekenhuis in Secunderabad, India. Daarbij kreeg de helft van de deelnemers een extra behandeling met een hoge dosis vitamine D en de andere helft alleen de standaardbehandeling voor Covid-19. De auteurs vergeleken vervolgens de concentratie in het bloed van ontstekingsfactoren (signaalmoleculen van het immuunsysteem), voor en na de behandeling. Ze zagen een enorm voordeel bij patiënten die extra vitamine D hadden gekregen.

Maar toen een epidemioloog aan de universiteit van Wollongong in Australië, Gideon Meyerowitz-Katz (alias Health Nerd @GidMK op Twitter), de Indiase studie eens goed tegen het licht hield, constateerde hij dat er „grote problemen” zijn „met vrijwel ieder onderdeel van dit onderzoek”. Meyerowitz-Katz heeft zich tot doel gesteld de vaak haastig gepubliceerde literatuur over covid „te zuiveren” door te wijzen op onvolkomenheden.

Twee keer zoveel vrouwen

Deze Indiase studie spant wel de kroon. Een groot probleem dat Meyerowitz-Katz direct opviel was dat de deelnemers niet willekeurig waren ingedeeld over de twee groepen. Om maar wat te noemen: in de groep met standaardbehandeling zaten twee keer zoveel vrouwen. Dat verschil maakt een goede vergelijking al niet mogelijk.

De grootste misser trof Meyerowitz-Katz echter aan in de concentraties ontstekingsfactoren vóór de behandeling: voor een eerlijke vergelijking moeten die in beide groepen gelijk zijn. Echter, in de vitamine D-groep bleek het bij voorbaat al hoger! Voor dat verschil is niet statistisch gecorrigeerd in de eindconclusie.

Meyerowitz-Katz meldde zijn kritiek in november vorig jaar bij de uitgever. Die liet de studie opnieuw beoordelen, waarbij „ernstige twijfels” over de geldigheid van de conclusies naar voren kwamen. De Indiase auteurs hebben de kritiek punt voor punt beantwoord, en toonden zich bereid het artikel aan te passen. Desondanks besloot Scientific Reports de studie te schrappen.

„Dat het tijdschrift toevlucht nam tot eenzijdige terugtrekking heeft pijn gedaan”, reageerde auteur Madhu Latha Karr tegenover Retraction Watch. Meyerowitz-Katz vindt het echter gerechtvaardigd: „Deze studie is zo enorm gebrekkig, dat ze niet alleen nutteloos is als bewijs, maar mogelijk helemaal nooit gepubliceerd had mogen worden.”