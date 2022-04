Even dacht ik dat de kermis op het Malieveld op zonne-energie was overgestapt. Prominent naast de ingang stonden joekels van panelen. Verspreid tussen de attracties bespeurde ik er meer. Maar ze bleken allemaal verbonden aan beveiligingscamera’s. Alleen de surveillance is groen, niet de grijpautomaten en gruwelpaleizen vol loopbanden en wiebelbruggen waardoor de kinderen zich gretig lieten ontregelen.

De gedachten gingen uit naar ProRail. Dat wil energie besparen op stationsroltrappen, die 20 procent van al het verbruik opslurpen. Terwijl er liften bestaan voor wie slecht ter been is of kinderwagens meezeult. „Roltrappen zijn dus een luxe, die bovendien niet bijdraagt aan meer beweging. Die kunnen we in tijden van schaarste uitzetten.”

Dat escaleerde snel. Na berichtgeving in De Telegraaf was half Twitter gepikeerd. De klagers leken op de acteurs in een oude margarinereclame, die panisch om hulp schreeuwen zodra hun roltrap stilvalt.

Haastig krabbelde ProRail terug. Roltrappen gingen niet in de ban, maar moesten bijvoorbeeld bewegingssensors krijgen. Doodzonde. Ik vond het aanvankelijke verhaal veel sterker.

Toen de Haagse Bijenkorf in 1926 de eerste ‘escalier roulant’ introduceerde, kwam men er uit het hele land op af, als op een kermisattractie. Net als de afstandsbediening en de e-bike wortelt zo’n uitvinding oorspronkelijk in de zoektocht naar hulpmiddeltjes voor de minder mobielen. Al gauw werd het onmisbaar onder kerngezonde luiaards.

„Kijk je naar klimaat, dan zou je ze eigenlijk zelfs helemaal uit moeten zetten”, aldus ProRail. Ik zeg: meteen doen. Straal als openbare voorziening uit dat duurzaam, gezond en op eigen kracht de norm is. Ik schat 98 procent van de reizigers in als begenadigde traplopers. Voor de rest is er een lift. Of laat nog één trapje rollen, sensorgestuurd, en tergend traag, met de ontmoedigende allure van een looprek.

Volgende halte: dé roltrap van het Tweede Kamergebouw. Uit dat ding. Politici zelf zien klimmen en dalen en strompelen is het milde vermaak dat we terugkrijgen.

Warenhuizen zullen niet snel meegaan. Dus aanvankelijk zal heel de wereld nog lijken op die energieslurpende kermis waarin alleen de gemeentecamera’s deugneuzerig pronken met hun paneeltjes. Totdat de crisis ook de commercie tot stilstand dwingt.

Stel je voor, al die stilgevallen roltrappen in winkelcentra, vliegvelden, bibliotheken. Verstijfde ruïnes uit een decadenter tijdperk. Als asbakken in oudere treinstellen. Massaal ervaren we straks het broken escalator phenomenon: dat rare gevoel op een stilstaande roltrap. Omdat je brein op ruggensteun rekent, lijkt luwte al tegenwind. Zo’n collectieve ontgoocheling ondergaan we straks op allerlei fronten, zodra de slurpende franje eraf moet – de waslijn in plaats van de droger. Het is een lichte duizeling, als bij het verlaten van een kermisterrein.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.