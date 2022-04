‘Sterfte onder Russische militairen doet denken aan WO II’

Elke dag bestudeert de onafhankelijke Russische militair expert en publicist Joeri Fjodorov de persberichten van de Oekraïense Generale Staf. „Tussen de regels door” leest hij dat er sinds afgelopen woensdag zeer zware gevechten woeden in het oosten van Oekraïne. „De Russische troepen rukken op, maar het gaat heel langzaam, niet meer dan een paar kilometer per dag”, zegt Fjodorov.

De slag om de Donbas, die volgens de Oekraïense president Zelensky vorige week maandag begon, lijkt in een cruciale fase te komen. Volgens het Oekraïense blad Defense Express wordt de Russische opmars rond Izjoem geleid door Ruslands hoogste militair, chefstaf Valeri Gerasimov. Het laat zien welke belangen er op het spel staan, maar betekent waarschijnlijk ook dat generaal Aleksandr Dvornikov, twee weken geleden pas aangesteld als commandant, niet in staat is gebleken meer lijn te krijgen in het Russische optreden. „Blijkbaar kan hij het niet aan”, zegt Fjodorov.

Bij de gevechten in de Donbas houden tienduizenden Russische soldaten het Oekraïense leger in een halve omsingeling. Van het door Russen bezette Izjoem in het noorden dijt de frontlijn uit naar het oosten, om ter hoogte van Horlivka en Donetsk terug te buigen. Als Rusland vanuit het noorden en het zuiden doorbreekt, kan een groot deel van de Oekraïense strijdkrachten worden afgesneden.

Afgelopen donderdag probeerden Russische eenheden rond Izjoem niet alleen in zuidelijke richting door te stoten richting Slovjansk, maar rukten ze ook op in westelijke richting, om de omsingeling groter te maken. Volgens Oekraïne werden de Russen teruggeslagen.

Kolossale verliezen

Bij de zware gevechten gooit Rusland zijn laatste reserves in de strijd. Volgens Kiev zijn er sinds het begin van de oorlog 23.000 Russische militairen gesneuveld; het Britse ministerie van Defensie sprak deze week van 15.000 omgekomen Russen. De vuistregel wil dat het aantal gewonden meestal twee à drie keer zo hoog ligt. Dat betekent dat de verliezen aan Russische zijde (als men de conservatieve Britse schatting neemt) ten minste 45.000 man bedragen, bijna een kwart van de maximale geschatte omvang van de invasiemacht bij het begin van de invasie op 24 februari (190.000). „Kolossale verliezen”, zegt Fjodorov, die doen denken aan die van de Tweede Wereldoorlog. Kiev doet geen mededelingen over het aantal doden en gewonden aan eigen zijde, maar ook die zijn hoog. „Artilleriebeschietingen maakten veel slachtoffers”, schrijven onderzoekers van de Britse defensiedenktank RUSI in een recent rapport over de eerste weken van de oorlog, waarvoor ze spraken met Oekraïense militairen: „Op sommige momenten moesten de Oekraïners terugvallen op de pure massa van het aantal opgeroepen vrijwilligers om de Russische opmars te stuiten.”

Gebrek aan militairen

Maar daar waar Kiev kan terugvallen op vrijwilligers en reservisten, zit Rusland te springen om getrainde militairen. De verliezen van de afgelopen weken voor een deel gecompenseerd door het aanvoeren van troepen uit ondermeer het verre oosten van Rusland en uit het westelijke militaire district. Dat is echter onvoldoende om de invasiemacht weer op sterkte te krijgen, zegt Fjodorov. Op 24 februari had Rusland 120 Battalion Tactical Groups (BTG’s) opgesteld, nu zijn dat er nog zo’n 85. „Het herstellen van de volledige slagkracht is niet mogelijk zonder mobilisatie”, zegt Fjodorov. Ook Rusland beschikt over een grote poule reservepersoneel in de leeftijd tot 35 jaar: voormalige beroepsmilitairen en dienstplichtigen. Maar anders dan in Oekraïne staat men in Rusland niet te springen om deel te nemen aan de oorlog, en tot nu toe is het Kremlin teruggeschrokken voor het afkondigen van een mobilisatie.

Als Rusland de slag in de Donbas in de komende weken niet weet te winnen, zo zegt Fjodorov, dan heeft het de ‘lente-campagne’ van de oorlog verloren en komt het Kremlin voor „enorme uitdagingen” te staan. Bij de huidige verliezen (100 tot 200 gesneuvelden per dag) zal het huidige offensief binnen enkele weken doodbloeden. Daarna kan president Poetin besluiten te onderhandelen (waartoe hij nog geen aanstalten maakt), verder escaleren door de inzet van (tactische) kernwapens („niet uit te sluiten” maar „zeer onwaarschijnlijk”, zegt Fjodorov) of zich opmaken voor een uitputtingsoorlog die nog vele maanden gaat duren.

Volgens het RUSI-rapport zijn er tekenen die wijzen op het laatste scenario. De onderzoekers wijzen op de veranderde retoriek van het Kremlin en de Russische staatsmedia, waarin steeds vaker vergelijkingen worden gemaakt met ‘De Grote Vaderlandse Oorlog’ (1941-1945). Op 9 mei herdenkt Rusland de overwinning op nazi-Duitsland met de jaarlijkse militaire parade over het Rode Plein. Volgens het RUSI zou Poetin de feestdag kunnen aangrijpen om een mobilisatie af te kondigen. „Het lijkt steeds waarschijnlijker dat in plaats van het uitroepen van de overwinning de Russische regering 9 mei zal inzetten als de dag waarom de ‘speciale militaire operatie’ officieel wordt verkocht als een ‘oorlog’.” Het RUSI wijst er ook op dat Moskou al geruime tijd bezig is om een oorlogseconomie in te richten. Zo is Rusland op zoek naar manieren om het exportverbod op ‘dual use’-goederen te omzeilen: kruisraketten kunnen niet zonder boordcomputer.

Oekraïens offensief

Terwijl Rusland zich lijkt voor te bereiden op een long war droomt men in Kiev stiekem van een overwinning. Volgens Fjodorov zijn er aanwijzingen dat Oekraïne bezig is met het formeren van nieuwe, verse eenheden, die zullen worden uitgerust met de zware wapens die de NAVO inmiddels in het vooruitzicht heeft gesteld: zware artillerie, luchtafweer, gepantserd materieel. Afgelopen vrijdag werd bekend dat Polen 200 T-72 tanks levert. Zijn Oekraïense collega’s, zo stelt Fjodorov, houden rekening met een Oekraïens tegenoffensief voor het midden van de zomer.