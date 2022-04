Stephen Hawkings iconische hoekje in Londen

De in 2018 overleden Britse kosmoloog Stephen Hawking was een superster-wetenschapper. Duizenden mensen kwamen bijeen om afscheid te nemen toen zijn as werd bijgezet in Westminster Abbey, naast beroemdheden Isaac Newton en Charles Darwin. Bij het brede publiek is hij bekend dankzij zijn boek A Brief History of Time, dat in 1988 verscheen – een bestseller die bij velen (ongelezen) in de kast staat. Ook trad hij op in tv-shows zoals The Simpsons en The Big Bang Theory. Altijd herkenbaar door zijn iconische verschijning: in een rolstoel met spraakcomputer.

Stephen Hawking at Work Science Museum, Londen. Science Museum, Londen. sciencemuseum.org.uk . T/m maart 2023. ●●●●●

Zijn meest recente rolstoel, het jasje dat hij kreeg van de makers van The Simpsons en andere objecten uit het leven van Hawking zijn nu te bewonderen in het Science Museum in Londen. De tentoonstelling is bescheiden en grenst aan de imposante zaal over ruimteonderzoek. Je loopt er gemakkelijk langs als je je laat afleiden door replica’s op ware grootte van satellieten en van de Eagle die Armstrong en Aldrin naar de maan bracht.

Maar Hawkings hoekje is het waard om te bezoeken. De paar gebruiksvoorwerpen en persoonlijke memorabilia van Hawking komen uit zijn voormalige kantoor bij de universiteit van Cambridge. Naast de beroemde rolstoel is een van de meest opvallende objecten een volgekladderd schoolbord. De tekeningetjes en vergelijkingen zijn gemaakt door wetenschappers die een internationale conferentie in 1980 in Cambridge bezochten, georganiseerd door Hawking. Tijdens die conferentie overheerste het gevoel dat een ‘theorie van alles’ binnen handbereik was. Hierin zouden twee belangrijke natuurkundige theorieën samensmelten: quantummechanica, die de wereld op het kleinste niveau beschrijft, en Einsteins algemene relativiteitstheorie, die gaat over het allergrootste. Dat bleek optimistisch. Naar deze theorie zoeken natuurkundigen nog altijd.

In filmpjes vertelt een collega over de samenwerking met de iconische kosmoloog en worden enkele van Hawkings ideeën over zwarte gaten uitgelegd. Zo brengt de tentoonstelling de bezoekers die voor een superster-wetenschapper komen ook nog wat natuurkunde bij.