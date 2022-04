Rechtbank Amsterdam: Yvonne Coldeweijer moet uitspraak op ‘juice’-kanaal rectificeren

Vlogger en socialemediapersoonlijkheid Yvonne Coldeweijer moet een rectificatie op haar ‘juice’-kanaal Life of Yvonne plaatsen voor een publicatie waarin ze zangeres Samantha Steenwijk beschuldigt van het gebruik van illegale en gevaarlijke afslankpillen. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam vrijdag besloten. Ook moet ze 2.500 euro aan proceskosten van de tegenpartij betalen. Het is de eerste keer dat Coldeweijer met haar kanaal (ze heeft ruim 460.000 volgers) is verwikkeld in een civiele rechtszaak, waarbij is geoordeeld over de (journalistieke) methodes die ze hanteert.

Een van de roddels die Coldewijer verspreidde is dat Steenwijk, onder andere bekend van The Voice of Holland, Iomax-pillen gebruikte om af te vallen. Pillen waarvan een gebruiker volgens bijwerkingencentrum Lareb een hersenbloeding kan krijgen. Coldewijer baseerde zich op twee bronnen die haar via sociale media bereikten, maar van wie ze de identiteit niet bekend heeft gemaakt. Steenwijk zegt dat de roddels niet waar zijn en dat haar reputatie onnodig geschaad is.

De rechter beschouwt Coldewijer als journalist

Ze is geen „onderzoeksjournalist” en het is maar „juice” dat ze brengt, verweerde de vlogger zich in de rechtbank. Maar volgens de rechtbank, die Coldeweijer beschouwt als journalist, presenteerde ze de informatie niet als roddel maar als feit. De twee aangevoerde bronnen zijn onvoldoende voor „zo’n ernstige beschuldiging”, aldus het vonnis. Hoewel van Coldewijer niet mag worden verwacht dat ze met „sluitend bewijs” komt voordat ze iets publiceert, moet ze wel „voldoende aannemelijk maken dat er serieuze aanwijzingen zijn voor een beschuldiging met gevolgen als deze”. Door haar honderdduizenden volgers heeft ze namelijk „een zekere verantwoordelijkheid”.

Steenwijk had onder meer geëist dat Coldewijer haar bronnen openbaar zou maken. Dat hoeft de vlogger van de rechter niet te doen, vanwege het journalistieke recht op bronbescherming. Wel moet ze de rectificatie binnen 48 uur op haar Instagram en YouTube-account plaatsen. Opvallend detail: de letters moeten daarbij wit zijn en de achtergrond zwart - precies zoals de tekst van de beschuldiging. Plaatst ze geen rectificatie, dan moet ze een dwangsom van 1.000 euro betalen.

Achteraf liet Coldewijer op Instagram weten dat ze blij is met de uitspraak van de rechter: ze heeft nu namelijk „een handleiding” gekregen voor haar roddels. “Dat mijn bronnen zijn beschermd, omdat ik wel degelijk onderdeel ben van de pers, is heel belangrijk voor mij”, schrijft ze daarbij. Dat is volgens haar „een overwinning voor alle juice-kanalen.”