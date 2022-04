Na die ene werkdag in juli 2019 was Pavel nooit meer hetzelfde

In een kale kamer van een woonzorgcentrum in Amsterdam Zuidoost ligt een 33-jarige man in een ziekenhuisbed. Zijn handen zijn tot vuisten gebald, zijn bruine ogen staren in het niets. Hij hoest elke minuut – een geluid alsof hij stikt. Hij kan niet praten, niet zelf eten, niet naar het toilet. Hij ligt permanent in bed en krijgt eten door een slang. Zijn moeder is er elk uur van de dag, ze maakt zijn mond schoon en verplaatst voorzichtig het washandje dat het hoofd van haar zoon recht houdt. Zodat het hoesten even stopt.

Met een spijker en plakband is een A4’tje aan de witte muur bevestigd. Daarop staan moeder en zoon, ze omhelzen elkaar en lachen in de camera. Pavel Nikolov, is er met balpen naast geschreven, misschien om duidelijk te maken dat de man op de foto dezelfde is als degene in het ziekenhuisbed. „Op 17 juli 2019 is het leven van mijn zoon verwoest”, zegt Tatyana Nikolova. „En ik weet nog steeds niet wat er precies is gebeurd.”

Op die zomerdag in 2019 wordt via alarmnummer 112 een melding gedaan. Naast de A1, vlak bij Laren, moet een man opgehaald worden door een ambulance. Hij zou overgeven en hoofdpijn hebben. Als de ambulancebroeders arriveren, treffen ze Pavel Nikolov aan. Ze nemen hem meteen mee naar het ziekenhuis. Er is nog iemand aanwezig, in een grijze Volkswagen Passat. Hij gaat niet mee.

In het ziekenhuis wordt Pavel meerdere keren geopereerd. Zijn leven staat op het spel. Het hoofd van Pavel wordt opengemaakt, want de druk is te hoog , vertellen de artsen zijn moeder. Pas na een dag of vijf opent Pavel Nikolov zijn ogen, maar verder kan hij niks bewegen. Hij heeft ernstig hersenletsel. De oorzaak: een val van grote hoogte, vermoeden de artsen.

De Bulgaar Pavel Nikolov werkte op de dag van de alarmmelding onder het gezag van Beelen, een landelijk opererend bedrijf gespecialiseerd in sloopwerken, met een omzet van 130 miljoen euro. Beelen huurde Nikolov in via detacheringsbedrijf Let’s get work, waar hij terechtkwam via een Bulgaarse voorman met een strafblad. De registratie van de sloopmedewerkers op de bouwplaats liet op het moment dat Nikolov in het ziekenhuis kwam te wensen over. Dat blijkt uit een reconstructie van NRC, die sprak met diverse betrokkenen rond het ongeluk van Pavel Nikolov en inzage kreeg in verhoren van getuigen, verdachten en tapgesprekken uit het onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie, de voormalige Inspectie SZW.

Sinds het in 2019 met Pavel Nikolov misging, waardoor hij nooit meer de oude zal zijn, heeft hij niets gehoord van het sloopbedrijf. Het bedrijf vernam pas na anderhalf jaar dat een Bulgaarse werknemer ernstig invalide was geworden na een werkdag bij het sloopbedrijf. Ook sindsdien is er geen contact geweest met Pavel of zijn moeder, omdat het bedrijf er niet in slaagde achter zijn contactgegevens te komen. De kwestie laat zien hoe arbeidsmigranten tussen wal en schip kunnen belanden als ze via detacheringsbureaus worden ingehuurd door grote bedrijven.

Sloopklus

De Nederlandse loopbaan van Pavel Nikolov begint in mei 2018, wanneer hij aan de slag gaat in een groot hostel in de Bijlmer, net als zijn moeder Tatyana. Hij staat achter de receptie, zij doet er schoonmaakwerk. De jaren daarvoor heeft Pavel in Bulgarije gewoond, waar hij woningen isoleerde. Hij komt naar Nederland om bij zijn moeder te gaan wonen. Zij werkt al in Nederland, via een uitzendbureau. Hij woont samen met zijn moeder in Amsterdam.

In Nederland leert hij een landgenoot kennen, Trayan C. Dat gebeurt wanneer Pavel en zijn moeder tijdelijk gaan wonen in een appartement in het Amsterdamse Geuzenveld, waar Trayan en zijn vrouw ook wonen. In de zomer van 2019, zo vertelt Pavels moeder, vraagt Trayan of Pavel interesse heeft in een sloopklus. Het blijkt later te gaan om een klus bij sloopbedrijf Beelen, dat regelmatig werknemers inhuurt via een detacheringsbureau.

De klus behelst het strippen van het kantoor van Teijin Aramid. Die voormalige divisie van AkzoNobel, fabrikant van onder andere kogelvrije vesten en deel van een Japans chemieconcern, wil het oude laboratorium in Arnhem ombouwen tot nieuw, flitsend en duurzaam hoofdkantoor. Aannemer is Beelen: een grote naam in de sloop- en afvalwereld. Het bedrijf was tot 2020 in handen van oprichter en Quote-500-ondernemer Wim Beelen. Via het detacheringsbureau werken meerdere Bulgaarse werknemers mee aan de sloopklus.

Trayan C. speelde „een rol bij het organiseren van de terbeschikkingstelling van de ingeleende werknemers”, blijkt uit documenten die NRC inzag. Hij kreeg daar waarschijnlijk een vergoeding voor van het detacheringsbureau. Tijdens de sloop werkte hij gewoon mee, en fungeerde hij als tolk voor de andere werknemers.

Op de ochtend van 17 juli 2019 wordt Pavel ’s ochtends vroeg door Trayan opgepikt bij het huis waar hij met zijn moeder woont. Maar als Tatyana aan het begin van de avond thuiskomt, is haar zoon er nog niet. Dat is op zijn eerdere werkdagen niet voorgekomen. Meestal was hij allang thuis als zij terugkwam van haar schoonmaakwerk. Later die avond wordt ze gebeld door de vrouw van Trayan. Dat ze zich geen zorgen moest maken, dat er een ongeluk is gebeurd – meer uitleg volgt niet. Behalve dat Pavel ernstig gewond in het ziekenhuis ligt.

Wat is er gebeurd op die werkdag? Dat wil Tatyana weten, maar haar zoon kan het niet vertellen. En verder hoort ze niks, niemand komt haar uitleggen waardoor haar zoon in het ziekenhuis is terechtgekomen. Dus stapt Tatyana in het najaar van 2019 – toen lag Pavel net in het woonzorgcentrum – naar de politie. Want ze vermoedt dat haar zoon tijdens de sloopwerkzaamheden van grote hoogte is gevallen.

Arbeidsongevallen

Omdat er een vermoeden is dat de Arbeidsomstandighedenwet is overtreden, doet de Inspectie onderzoek. Daarbij wordt onder meer de telefoon van Trayan C. getapt. De vraag luidt: hoe is Pavel Nikolov zo ernstig gewond geraakt?

Uit dat onderzoek blijkt dat niemand melding heeft gemaakt van een ongeval. Dat roept vraagtekens op bij de Arbeidsinspectie, omdat werkgevers in Nederland verplicht zijn arbeidsongevallen te melden die leiden tot blijvend letsel, ziekenhuisopname of de dood. Pavel is niet meteen overgedragen aan medisch personeel, maar zou onwel geworden zijn op de terugweg in de auto bij Laren. In een telefoongesprek dat de Inspectie afluistert, zegt Trayan C.: „Pas na twee uur hebben we de auto, de ambulance, geroepen, broer.”

Zowel het ambulancepersoneel als de moeder van Pavel wordt niet verteld wat er is gebeurd. En, zo schrijft een arbeidsinspecteur van de Inspectie op 10 juni 2020 in een proces-verbaal van verdenking, Trayan „heeft enkele antecedenten op naam en diverse registraties. Hij is bekend met justitie”. Dat kan volgens de inspecteur een reden zijn dat hij er geen belang bij heeft een ongeluk te melden.

De rechercheafdeling besluit tot een groot onderzoek. In de loop van 2020 en 2021 verhoren ze in Amsterdam verschillende mensen. Trayan C. zwijgt. Uit het onderzoek blijkt dat hij duizenden euro’s krijgt overgemaakt van het detacheringsbureau waarmee Beelen samenwerkt. Waarschijnlijk onder meer voor het aanleveren van Bulgaarse arbeidskrachten, zo blijkt uit documenten die NRC heeft ingezien.

Voormannen van Beelen hebben niks gemerkt of gezien, zeggen ze als de Inspectie hen hoort. De medewerkers verklaren dat er die dag twintig Bulgaren aan het slopen waren, die ze niet kenden. Alleen Trayan was bekend, hij was het aanspreekpunt. Of de andere Bulgaren uitzendkrachten of zzp’ers waren, dat weten beide voormannen niet.

Presentielijsten

Dat de registratie niet op orde was, blijkt uit presentielijsten van de bouwplaats, die naar voren komen in het onderzoek van de Inspectie. Op een dag staan er twee mensen met hetzelfde burgerservicenummer op. En op 18 en 19 juli 2019 staat Pavel Nikolov op de lijst die door een medewerker van Beelen is afgetekend. Dat kan niet: Pavel Nikolov werd die dagen urenlang geopereerd in het ziekenhuis, vanwege ernstig hersenletsel dat hij op 17 juli 2019, op een werkdag, had opgelopen. De voorman van Beelen noemt dat tegenover de inspecteurs „apart”. Hij snapt niet hoe dat kan. Hij maakt de lijsten altijd zelf. Het „zou kunnen” dat iemand anders onder de naam van Nikolov heeft gewerkt.

Pas op 18 maart 2021, bijna twee jaar nadat Pavel Nikolov in het ziekenhuis was beland, wordt de inspecteurs meer duidelijk over wat er gebeurd kan zijn. Een collega die aanwezig was, verklaart in een verhoor dat Pavel van een steiger van anderhalve meter hoog gevallen is, tijdens sloopwerkzaamheden met een hamer in de kelder. Hij zou vervolgens meerdere keren gezegd hebben dat hij zich goed voelde, en pas op de terugweg naar huis bij Hilversum opeens onwel zijn geworden.

Maar wie is dan verantwoordelijk voor dat ongeval? Een arbeidsinspecteur stelt vast dat Pavel Nikolov werkzaamheden onder gezag van Beelen uitvoerde. Dus: Pavel Nikolov was geen werknemer van Trayan C., die steeds als verdachte werd gezien in het onderzoek van de Inspectie. Nikolov werd ‘ingeleend’ door Beelen, leidinggevenden van Beelen bepaalden de werktijden en de werkzaamheden. Nikolov was ten tijde van het ongeluk een werknemer van Beelen, concludeert de Inspectie. En dus niet van het detacheringsbureau.

Op 11 juni 2021 zegt de officier van justitie tegen Trayan dat hij niet wordt vervolgd. Het ‘sepotgesprek’ in het kantoor van de Inspectie in Amsterdam-West van drie kwartier heeft een duidelijke boodschap: het onderzoek is afgerond. De officier van justitie stelt dat uit onderzoek is gebleken dat Pavel Nikolov tijdens zijn werkzaamheden, het slopen van buizen, waarschijnlijk van een steiger is gevallen. Het handelen van Trayan C. – die naliet het ongeval te melden – wordt moreel afgekeurd, zegt de officier, maar dat is het dan ook. Er is te weinig bewijs voor een strafbaar feit.

Reacties Naar sloopbedrijf Beelen is een uitgebreide vragenlijst gestuurd, wat uiteindelijk leidde tot een gesprek in Utrecht. Relevante delen daarvan zijn in de tekst verwerkt. Trayan C. is door NRC via verschillende kanalen om een reactie gevraagd. Zo is contact opgenomen met telefoonnummers en mailadressen van zijn bedrijven. Ook is Trayan C. benaderd via zijn ex-vrouw. Dat leidde niet tot een reactie. Ook het detacheringsbedrijf dat Pavel Nikolov inhuurde, Let’s get work, is een reactie gevraagd, maar het heeft die mogelijkheid niet gebruikt.

Ook tegen Beelen wordt geen actie ondernomen. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het bedrijf niet op de hoogte was van een ongeluk met Pavel Nikolov. Hoewel volgens het OM wel sprake is van een ongeval op de werkvloer van Beelen, stelt justitie ook vast dat niet gebleken is „van enig nalaten in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet”, omdat niet is vastgesteld dat Nikolov op een hoogte van meer dan 2,5 meter heeft gewerkt.

Het onderzoek van de Inspectie roept bij Tatyana Nikolova nog steeds vragen op over de rol van een groot bedrijf als Beelen, dat zichzelf in het eigen duurzaamheidsverslag oproept de „beste werkplek van Nederland” te worden en zegt „veiligheid en welzijn” belangrijk te vinden. In welke mate weet het bedrijf met wie het werkt en waarom heeft het haar nooit iets laten horen, terwijl Nikolov blijvend invalide raakte na een werkdag voor Beelen op een Beelen-bouwplaats? Dat vraagt Nikolova zich af.

Privacyredenen

Jasper Rikken, directeur van Beelen, zegt dat het bedrijf tot februari 2021 niet heeft geweten dat er iets met de Bulgaarse arbeidsmigrant was gebeurd. Dat is dus ruim anderhalf jaar nadat Pavel Nikolov in het ziekenhuis was terechtgekomen. Beelen is in de zomer van 2019 wel gebeld door het ziekenhuis dat er iemand met een Beelen-shirt was binnengebracht, maar uit privacyoverwegingen vertelde het niet om wie het ging en wat zijn verwondingen waren.

Rikken zegt dat het bedrijf is nagegaan of op een van de werkplaatsen melding is gemaakt van een ongeval of incident, maar dat is niet het geval. „We hebben rondgebeld bij onze projectleiders, maar niemand kon ons iets vertellen.” Een tweede poging om bij het ziekenhuis meer informatie over de man en zijn verwondingen te krijgen, of een foto, strandde volgens Rikken ook – opnieuw om privacyredenen.

Rikken vindt het „verschrikkelijk” wat er met Pavel Nikolov is gebeurd, maar zegt „niet te weten wat Beelen anders had kunnen doen om daar eerder achter te komen”. Hij noemt het „onbegrijpelijk dat Trayan C. niet heeft verteld dat Pavel in het ziekenhuis terecht was gekomen”. De directeur zegt dat het bedrijf in afspraken met detacheringsbureaus heeft gewaarborgd dat in de toekomst niet meer met Trayan C. gewerkt wordt.

Voor Rikken staat nog niet vast of er werkelijk een ongeluk is gebeurd op de werkplaats. Het letsel kan volgens hem ook ergens anders ontstaan zijn. „Als vast komt te staan dat het bij ons is gebeurd, nemen wij onze verantwoordelijkheid.” Wel erkent hij fouten rondom de registratie van Pavel Nikolov, die nog twee dagen op de presentielijst stond terwijl hij al in het ziekenhuis lag. De directeur zegt niet te kunnen inschatten hoe vaak zoiets gebeurt, maar hij heeft de procedure rondom registratie aan laten scherpen.

Ook nadat Beelen in februari 2021 door de Inspectie op de hoogte is gebracht van de naam van het slachtoffer, neemt het bedrijf geen contact op met de familie van Nikolov. Volgens Rikken is nadrukkelijk gevraagd om contactgegevens van Pavel Nikolov en zijn moeder, maar konden die om privacyredenenen niet worden verstrekt. „Achteraf gezien had ik meer moeite moeten doen en contact moeten opnemen.”

Beelen vernam pas na anderhalf jaar dat een Bulgaarse werknemer ernstig invalide was geworden na een werkdag bij het sloopbedrijf. Foto Sabine Joosten/Hollandse Hoogte

Schadevergoeding

Namens de moeder heeft een advocaat eind november 2021 schadevergoeding aangevraagd bij Beelen: 12.000 euro, smartengeld voor Tatyana. De verzekeraar van Beelen liet de advocaat weten tijd voor een beoordeling nodig te hebben. Tot nog toe is er niets meer over vernomen. Ook nam directeur Rikken geen contact op met Pavel Nikolov of zijn moeder. Schadevergoeding namens Pavel is niet aangevraagd, omdat nog te weinig duidelijkheid bestaat over de toedracht. Volgens Beelen is nog niet op de schadeclaim van Tatyana gereageerd omdat de advocaten ermee bezig zijn.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat in de zaak onvoldoende bewijs is gevonden om een verdachte, in dit geval Trayan C., naar de rechter te brengen. Beelen is niet als verdachte aangemerkt, zo heeft een parketsecretaris van het Openbaar Ministerie het bedrijf gemaild. Volgens die mail valt Beelen aan te merken als werkgever van Pavel Nikolov, en komt diens letsel vermoedelijk door een val van een kamersteiger tijdens de werkzaamheden. Maar omdat niet is gebleken dat gewerkt werd op een hoogte boven 2,5 meter en Beelen niet op de hoogte is gesteld van het ongeval, is er geen aanleiding het bedrijf als verdachte te zien.

Tatyana Nikolova zegt elk uur van de dag te blijven doorbrengen met haar zoon. Ze is er altijd, van zeven uur in de ochtend tot acht uur ’s avonds. Het personeel van het woonzorgcentrum in de Bijlmer ziet wat het met Pavel doet. Hij herkent haar, wordt rustig als hij zijn moeder ziet. Tatyana hoopt dat in de toekomst een medisch traject opgestart kan worden, het liefst in Bulgarije, waar meer familie om Pavel heen zal zijn.

Ze wil dat Beelen echt tot op de bodem uitzoekt wat er die dag is gebeurd, en kan niet geloven dat niemand haar even belde of een kaartje stuurde. „Ik hoop nog steeds dat iemand zijn verantwoordelijkheid neemt voor wat er is gebeurd. Ik kan niet geloven dat in dit land zo met werknemers wordt omgegaan. Het leven van mijn zoon is verwoest, en niemand lijkt het wat te kunnen schelen.”