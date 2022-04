Zou u klikken op een artikel met de volgende kop? In Andriivka zijn de Russen weer weg: ‘Tot in het kippenhok zochten ze naar „nazi’s”.’

Of klikt u misschien liever het volgende artikel aan? In Andriivka zijn de Russen weer weg: ‘Om haar te beschermen tegen verkrachting heb ik haar ingesmeerd met koeienpoep’.

In deze rubriek werpen negen redacteuren tot september bij toerbeurt een kritische blik op onze journalistiek. Zij behandelen vragen van lezers en ontmoeten mensen in de samenleving die met NRC-journalistiek te maken hebben. Per 1 september treedt Arjen Fortuin aan als nieuwe Ombudsman. Vragen over NRC-journalistiek of verzoeken voor ‘De journalistieke keuken’ kunt u richten aan ombudsman@nrc.nl.

Een koppentest op nrc.nl geeft het antwoord: u klikt vaker op die laatste. Liefst 10,3 procent van de lezers die de tweede kop kreeg voorgeschoteld op de homepage, klikte vervolgens door naar het hele verhaal. Bij de eerste kop was dat maar 5,8 procent. In de papieren krant kreeg het stuk wéér een andere kop mee: Kijk daar gaat ze. Ze viel ten prooi aan de Russen.

En dit was maar een van tientallen micro-experimenten met koppen die iedere dag plaatsvinden op de site van NRC. „We streven ernaar om de koppen te testen van alle artikelen die bovenin de site verschijnen”, zegt Marie-Louise Schonewille, chef van de centrale eindredactie en verantwoordelijk voor de inrichting van de site. En het blijft niet bij koppen: ook met foto’s op de homepage kan straks worden geëxperimenteerd.

Deze vorm van testen heet ‘A/B-test’. Een artikel wordt verschillende lezers voorgeschoteld met verschillende koppen erboven (door lezers vaak ‘titels’ genoemd). Een deel van de gebruikers krijgt kop A te zien, een ander deel kop B. De kop die de meeste kliks per weergave oplevert ‘wint’ en wordt de kop die daarna álle lezers te zien krijgen. Uw collectieve lees- en klikgedrag van lezers worden voor deze test dus (anoniem) geanalyseerd. NRC gebruikt daarvoor analyseplatform Chartbeat.

Wat levert al dat testen op?

Niet zaligmakend

Allereerst meer bezoek. Chartbeat schat in dat er afgelopen week dankzij geteste koppen 25 procent meer geklikt werd op artikelen. In ongeveer de helft van de gevallen was de ‘nieuwe’ kop beter dan de initiële kop waarmee het stuk online kwam.

Maar kliks zijn niet zaligmakend, zegt Sophie van Oostvoorn, die vanuit de lezersdesk leesgedrag analyseert. Chartbeat registreert ook ‘kwaliteitskliks’. Een klikt telt als kwaliteitsklik als een lezer na het klikken minstens vijftien seconden besteedt aan het lezen van het stuk. Als een ronkende kop verwachtingen opwekt die het artikel niet inlost, is een lezer snel weer weg. Van Oostvoorn vreest dan ook geen wildgroei aan clickbait. „Daar zijn we als redactie sowieso terughoudend mee.”

Drijven koppen dan toch niet sneller richting emotie? Neem de kop bij de reportage uit Andriivka – verkrachting verslaat het kippenhok. Beide passages kwamen in de reportage voor, werpt Van Oostvoorn tegen. „Een kop moet altijd in de geest zijn van het stuk.”

Testen levert in ieder geval andere koppen op. Je zou kunnen zeggen: betere koppen. Puntige krantenkoppen slaan online snel dood, ziet Schonewille. Dat is vooral een kwestie van context. „Een krantenpagina biedt in één oogopslag veel informatie. Is een stuk groot of klein? Is het een reportage of interview? Maar op de site zien alle stukken er in eerste instantie hetzelfde uit: een foto met een kop. Het komt op de kop aan om duidelijk te maken: waar gaat dit over?”

Fouten vallen op

De belangrijkste les voor een online kop is: wees concreet. Op cryptische of poëtische koppen klikt de digitale lezer niet altijd. En lidwoorden die in krantenkoppen omwille van de ruimte worden weggelaten kunnen een online kop leesbaarder maken.

En dus worden koppen online soms langer. Een reportage die in de krant stond onder de kop Graven als archeoloog in eigen achtertuin (68 procent kwaliteitskliks) moest het afleggen tegen Met troffels, zeven en meetlinten zoeken de bewoners van het Brabantse Schijndel naar de oorsprong van hun eigen dorp (79 procent kwaliteitskliks).

En zo kan elke intuïtie, elke wijsheid, getest en onderzocht worden. Klikken mensen eerder op een kop waarin het gaat over de SPD of ‘Duitse sociaal-democraten’? (Dat laatste.) Helpt het als de naam van een geïnterviewde in de kop staat? (Ja.) Werkt een kop van één woord bij een column? (Soms wel.)

Het maken van een nieuwe kop betekent ook dat er nieuwe fouten gemaakt kunnen worden. „Zoals bij alles wat je twintig keer per dag doet gaat het soms mis”, zegt Schonewille. „Vorig weekend noemden we waterstof in een winnende kop een energiebron. Daar worden we door lezers of redacteuren op gewezen en dat wordt rechtgezet.” Maar fouten vallen wel snel op, in een kop. Van Oostvoorn: „Vanuit de redactie krijgen we vaker klachten dan complimenten.”

Zelfs de krantenlezer ontkomt niet aan de test. Schonewille: „Omdat we steeds vaker eerst op het web publiceren, komen winnende koppen ook in de krant terecht.” En waarom ook niet? „De krantenlezer is ook gebaat bij een heldere en duidelijke kop.”

Wat kan er nog meer getest? „Ik zou wel willen experimenteren met de positie van themablokjes”, zegt Schonewille. „Maar de opening van de site vind ik ongeschikt. Daar staat het artikel dat wij op dat moment het belangrijkst vinden, ongeacht waar de lezer op klikt.”