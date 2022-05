Afgelopen december maakte de Hoge Raad een eind aan de belasting op sparen en beleggen in box 3. Die ‘vermogensrendementsheffing’ is sinds 2017 onrechtmatig, oordeelde de Raad, als belastingplichtigen over een hoger rendement belasting betaalden dan hun daadwerkelijk behaalde rendement. Het arrest was een succes voor de Bond voor Belastingbetalers, die sinds 2014 procedeerde tegen de fictieve rendementen op beleggingen in box 3.

Cor Overduin is belastingadviseur en voert sinds maart 2014 namens de Bond voor Belastingbetalers de fiscale procedures tegen box 3.

Coen Teulings stelde in NRC (26/4) dat de Hoge Raad tekortschiet in zijn kerntaak van rechtsbescherming tegenover beleggers omdat de regelgeving met terugwerkende kracht zou worden aangepast. Grote woorden, die geen hout snijden.

Het debat in de Tweede Kamer van 20 april over de consequenties van het arrest leerde dat de politiek geen terugwerkende kracht gaat verlenen aan het arrest. En welk empirisch bewijs is er dat beleggers vanwege de Nederlandse fiscale regels hun beleggingskeuzes daardoor laten beïnvloeden? En zich achteraf misleid zouden kunnen voelen? Er zijn wel sterke aanwijzingen dat slechts een fractie van de particuliere beleggers in risicovrije obligaties belegt en in totaal maken obligaties sowieso slechts een gering deel uit van het totale box 3-vermogen.

Stabiele opbrengst

De Bond voor Belastingbetalers begon met procedures tegen box 3, omdat de spaarrente in 2014 onder de 1,2 procent dook en box 3 dus leidde tot meer dan 100 procent belasting op spaarrente. Dit was ook beleggers bekend. Het vertrouwen van de overheid in de houdbaarheid van box 3 leed hier echter niet onder. De jaarlijkse, stabiele opbrengst van ruim 4 miljard was heilig, de rechtvaardigheid werd ervoor opgeofferd. Terwijl de rente op spaarrekeningen verder daalde tot zelfs onder nul, koos de wetgever met ingang van 2017 voor het doorgaan met box 3.

Teulings verwijt de rechtsprekende macht dat die „in politiek vaarwater” manoeuvreert. Maar de Hoge Raad oordeelt genuanceerd en bovenal terughoudend als het gaat om zaken als discriminatie en bezitsbescherming. Het box 3-arrest kon men echter van verre zien aankomen. De Hoge Raad heeft niet, zoals Teulings schrijft, gesteld dat het belasten van werkelijk rendement „eenvoudig uitvoerbaar is”. Bovendien zou zijn benadering betekenen dat de uitleg van de belastingwet zou worden neergelegd bij een uitvoeringsinstantie, de Belastingdienst, en ik ben daarvan geen voorstander.

Natuurlijk is een stelselwijziging nu uitvoeringstechnisch lastig en ik ben het met Teulings eens dat dit een maatschappelijke discussie vergt. Maar dat is geen nieuws. Die discussie is inmiddels al zo’n acht jaar gaande, sinds de procedures tegen box 3 begonnen.

Teulings lijkt te impliceren dat de uitspraak van de Hoge Raad ook geldt voor de grote groep niet-bezwaarmakers en daarom in strijd zou zijn met het eigendomsrecht. Dit is onjuist. Allereerst spreekt de Hoge Raad ‘slechts’ recht in een voorliggende zaak. Er is niet geoordeeld over belastingplichtigen die geen bezwaar maakten. De kwestie van de doorwerking naar niet-bezwaarmakers is door de politiek op het bord gelegd van de Hoge Raad, waarbij het maar zeer de vraag is of een uitspraak in die rechtszaak algemene geldigheid zal krijgen.

De Hoge Raad moest ingrijpen om de burger te beschermen tegen de wetgevende macht die zich al jaren apathisch en onmachtig heeft betoond

Kritisch zijn op de rechter is prima en op zijn tijd heel gezond. Maar het past niet dat Teulings een boven de maat functionerende hoogste belastingrechter op onjuiste wijze afserveert, zeker niet op een moment dat iedereen boos is over alles en deskundig denkt te zijn over alles.

Coalitiedwang

De Hoge Raad moest dit keer wel ingrijpen om de rechten van de burger te beschermen tegen de wetgevende macht die zich al jaren apathisch en onmachtig heeft betoond, door coalitiedwang en de Haagse verslaving aan een stabiele belastingopbrengst. Daarvoor werd rechtvaardigheid schaamteloos geofferd.

En vergeet niet hoe de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nota bene de belastingwetgever van zijn ‘eigen’ departement op de vingers tikte. De AFM betoogde dat het ministerie van Financiën met box 3 burgers die niet kunnen of willen beleggen ertoe dwong om toch te beleggen, omdat zij anders de belasting over hun spaargeld niet zouden kunnen betalen.

Wie uitgaat van de juiste cijfers weet beter. Nederland geeft altijd hoog op van zijn progressieve belastingsysteem, maar het is het enige land ter wereld met een systeem waarbij inkomsten uit vermogen degressief worden belast. Dat wil zeggen: hoe hoger het rendement, des te lager de belastingdruk. In economische zin is dat het slechtst denkbare systeem. Het is een regelrechte aanmoediging om de vermogensongelijkheid verder te stimuleren.

Ongefundeerde en onjuiste bangmakerij dragen niet bij aan een goed openbaar debat over box 3.

