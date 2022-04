Ook in de jaren 70 werd Derksen al eens 'gecanceld' om zijn verhalen

In zijn tijd als voetballer was Johan Derksen een niet onverdienstelijke linksback, berucht om zijn agressieve stijl van verdedigen. Zo trapte hij in zijn tijd bij Veendam eens de laatste man van Cambuur omver. „Hij werd van alle kanten uitgescholden en er werd ‘viezerik, viezerik’ gescandeerd”, zo schreef de Leeuwarder Courant eind 1973.

Anno 2022 is Johan Derksen opnieuw in opspraak geraakt na een – later weer ingetrokken – ontboezeming over een „verkrachting” vijftig jaar geleden en bestaat zijn verdediging eruit dat de tijden zijn veranderd. Het is de ‘cancelcultuur’ die volgens hem maakt dat hij nu „geliquideerd” wordt vanwege „smeuïge verhalen” als deze. Hij besloot vrijdag per direct te stoppen als voetbalanalist bij het SBS6-programma Vandaag Inside. Producent Talpa liet weten dat het programma nu is stopgezet.

Werd het gedrag van Derksen in de jaren 70 inderdaad normaal gevonden? Volgens James Kennedy, hoogleraar Moderne Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, kreeg seksueel misbruik pas in de jaren 80 enige aandacht. „De seksuele revolutie was vooral van toepassing op de man.”

De reputatie van „viezerik”, zoals eind 1973 van de tribune klonk, had Derksen hoe dan ook niet alleen op het veld verdiend. In Nieuwsblad van het Noorden liet een bestuurslid destijds weten: „Johan is zowel in als buiten het veld een buitenbeentje.”

Losbandige linksback

Sportjournalist Willem Molema sprak Derksen voor zijn biografie over voetbalclub Veendam: De eeuwige geest van de Langeleegte (2019). Molema beschrijft onder meer hoe de losbandige linksback twee jeugdspelers, onder wie een keeper, meevraagt voor een gezamenlijk seksavondje bij een minnares. De twee novieten moeten zich verstoppen onder het bed en in een kast om mee te kunnen genieten. De operatie gaat uiteindelijk niet door omdat de vrouw in kwestie niet komt opdagen. Een van de spelers, Jan Korte, zegt in het boek: „Ik heb wel eens gezegd dat Johan Derksen mij seksuele voorlichting heeft gegeven.” In het boek wordt ook de naam van de keeper genoemd die volgens het AD bij het incident met Derksen aanwezig was. Het zou gaan om Dick Ploeger, die op zijn zeventiende in het team van Derksen debuteerde. Ook in een tweede boek, De Langeleegte Huilt van Klaas Fleurke (2018), wordt gerept over bezoeken aan nachtclubs en gebruik van peppillen. Jeugdspeler Roelf-Jan Tiktak vertelt erin dat „opgroeiende voetbalpubers smulden van de belevenissen van Derksen met vrouwen en in nachtclubs”.

Net als nu deed Derksen ook in de jaren 70 gretig verslag van zijn escapades. En dat werd hem ook toen al niet in dank afgenomen. Een jaar nadat hij een boete kreeg opgelegd was het definitief einde oefening voor de toen 25-jarige Derksen bij Veendam. Dat gebeurde na een interview met Voetbal International (VI) – destijds oplage 300.000 exemplaren. Eerder al kwam een interview met Frits Abrahams van Nieuwsblad van het Noorden hem op een reprimande te staan.

„Heel Veendam sidderde in de drassige veenkoloniale grond”, schreef NRC destijds over Derksen

Niet de inhoud van de interviews, maar het feit dat hij uit de school had geklapt, werd hem nagedragen. Dat zorgde maar voor onrust. Volgens Veendam-trainer Arie Stehouwer gingen „andere werkzaamheden eronder lijden. Je liep steeds tegen het probleem Derksen aan.”

NRC Handelsblad nam de teksten uit het tijdschrift niet over, zo scabreus drukte Derksen zich destijds uit. „Heel Veendam sidderde in de drassige veenkoloniale grond”, schreef de NRC-correspondent er destijds over. „Weg was de vredige rust van het provinciale streekstadje. In een taal rauwer dan de spraak aan de stamtafel van het plaatselijke café tegen sluitingstijd had Johan Derksen zijn zegje gezegd. (…) Nooit had hij een blad voor de mond genomen. Maar dit interview sloeg alles, deed alle vroegere uitspraken verbleken tot monnikengekeuvel.”

VI-verslaggever John Linse liet zich voor dat verhaal vier dagen rondleiden door Veendam en omgeving. Van relax- tot vermaakclub en van kroeg tot trainingsveld. Intussen liet hij de band lopen en citeerde hij ruimhartig uit de bespiegelingen van Derksen over zijn liefdesleven. Over de vlam waarvoor hij naar Veendam kwam, bijvoorbeeld, die hem vervolgens verlaten had. „Kijk, ik kan met zat wijven in Veendam naar bed”, vertelt hij in VI, waar hij later de hoofdredacteur van werd. „In bed kun je er wel in bijten, later kun je er wel op schijten. M’n nummertje maak ik nog wel, dat kwakkie raak ik echt wel kwijt. Geen enkel probleem.” „Maar toch (…)”, toont hij zich ineens gevoelig, „het was met haar heel anders.”

Wat hetzelfde bleef

Johan Derksen die zichzelf in opspraak brengt door de manier waarop hij zich uitlaat over zijn seksuele „avonturen”: dat lag in 1975 minstens even gevoelig als in 2022. Ook zijn verdediging klinkt vijftig jaar later nog precies hetzelfde.

Vrouwen „oppikken” en mee naar hotelkamers nemen noemde hij in VI al een „normaal” verschijnsel. „Spelers zijn misschien schoften, maar als hij (trainer Stehouwer, red.) daar niet mee wil omgaan, dan moet hij niet in dit vak werken.”

Maar een man wordt zelden voor altijd ‘gecanceld’, zo bleek al in 1975. Een maand na zijn ontslag bij Veendam vond Derksen alweer emplooi bij voetbalclub Haarlem.

Dat hij geregeld de natie railleert met zijn uitspraken verbaast dochter Marieke Derksen, via uitgeverij Inside ook zakelijk verbonden met haar vader, niet meer. En ze erkent: ook toen al kon dat tot ontslag leiden. Maar verschil is er ook, zegt ze. „Als je deze week naar de talkshows hierover keek, leek het alsof de oorlog in Oe-kraïne werd beschouwd. Het was heel zwaar allemaal. Mensen zitten nu hoog in hun emotie. Wie neemt nog de moeite om de feiten te checken of te zoeken naar de achtergronden?”

Met medewerking van Myrthe Bulder