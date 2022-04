Alle conventionele oorlogen lijken op elkaar. Dat besefte ik eens te meer toen ik op sociale media Georgische, Belarussische en Israëlische vrijwilligers tegen het Russische leger in Oekraïne zag vechten. Meteen moest ik denken aan de Internationale Brigades, die in de Spaanse Burgeroorlog aan de zijde van de republikeinse regering tegen de fascisten van generaal Franco vochten.

Een van die Brigadisten was Evert Ruivenkamp, een 22-jarige communist uit Den Haag. Op 21 maart 1938 vertrok hij naar Spanje, om een half jaar later weer naar Nederland terug te keren toen de republiek de Internationale Brigades had opgeheven in de hoop dat nazi-Duitsland en Italië hun steun aan Franco dan zouden staken.

Ruivenkamp hield in dat half jaar een dagboek bij, dat in 2019 opdook in het nachtkastje van zijn overleden zuster. Onder de titel Een Hollandse jongen aan de Ebro. Dagboek van een Spanjestrijder is het onlangs gepubliceerd, voorzien van een inleiding en een nawoord van Yvonne Scholten. Het is een uniek en onthutsend verslag van een oorlog, zoals die ook in Oekraïne wordt gevoerd. In detail en met een bijna literaire pen beschrijft Ruivenkamp wat hij aan het front van de Ebro beleeft. Het is een mengelmoes van romantiek, geweld en kameraadschap. Zijn medestrijders, vrienden en geliefden sneuvelen bij bosjes.

De gruwelijkste passage is die waarin een van Ruivenkamps medestrijders geraakt wordt door een granaatscherf, die de helft van zijn hoofd en gezicht afscheurt. Zijn dode kameraad valt tegen hem aan en het enige wat hij kan doen is diens lijk wegduwen en doorgaan met schieten. Er is geen seconde om te rouwen als je wilt overleven in de strijd.

De gevechten worden regelmatig afgewisseld door rustpauzes, waarin de Brigadisten zich aan drinkgelagen te buiten gaan in dorpskroegen. Vaak worden ze daar verliefd op de Spaanse of buitenlandse verpleegsters. Maar ook hier slaat het noodlot toe, als die veldhospitalen door Duitse luchtaanvallen worden verwoest.

Ruivenkamp noteert dat de werkelijke oorlogsellende zich niet gemakkelijk laat beschrijven, zoals dat nu in Oekraïne ook het geval moet zijn. Zo vertelde een van zijn commandanten, de Duitse schrijver Ludwig Renn, dat ‘zelfs de meest suggestieve scène in ook maar een zijner boeken een zeer flauw beeld gaf van de werkelijkheid’. En dan concludeert hij: ‘Natuurlijk het is bijna niet te geloven, zoveel onmenselijkheid. Men moet het eerst beleefd hebben om te kunnen oordelen.’

Ook schrijft hij dat de fascisten genadeloos burgerdoelen bombarderen, zoals de Russen dat nu in Oekraïne doen. En waar Poetin Tsjetsjeense moordbrigades inzet, beschikt Franco over zijn Moorse soldaten, die beestachtig tekeergaan.

Uit alles wat Ruivenkamp beschrijft blijkt dat oorlog een hel is. Dat besef je vooral als na een gevecht van zijn compagnie alleen hij en een medesoldaat nog over zijn. Toch is hij van slag als de Spaanse president besluit om de Internationale Brigades naar huis te sturen en hij zijn Spaanse kameraden in de steek moet laten. ‘Het wordt mij zwaar te moede. Dan besef ik dat daar de strijd zal verder gaan.’ Het verbaast je dan ook niet als Ruivenkamp in 1943 door de Duitsers als verzetsstrijder op de Waalsdorpervlakte wordt gefusilleerd.