OM legt beslag op 11,5 miljoen euro van hoofdrolspelers mondkapjesdeal

Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op 11,5 miljoen euro van de hoofdrolspelers in de mondkapjesaffaire, allen onderdeel van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Dat meldt justitie vrijdag. Het OM verdenkt de stichting van Sywert van Lienden en zijn twee zakenpartners onder meer van verduistering.

In februari maakte het OM bekend dat het een strafrechtelijk onderzoek was begonnen naar, onder meer, (ex-)bestuurders van SHA, onder wie Sywert van Lienden. Aanleiding voor het onderzoek was de aangifte die Randstad eind december 2021 deed wegens oplichting. Het uitzendconcern stelde personeel aan de SHA beschikbaar omdat het dacht dat het ging om liefdadigheid.

Later bleek echter dat Van Lienden en de andere (voormalig) bestuurders een besloten vennootschap hadden opgericht die zij gebruikten voor de inkoop en verkoop van mondkapjes. Hierdoor hebben zij miljoenen verdiend aan een mondkapjesdeal, die zij onder meer sloten met het ministerie van Volksgezondheid.

Schorsing

Donderdag schorste de rechtbank Amsterdam Van Lienden en Bernd van Damme uit het stichtingsbestuur van SHA - de derde compagnon Camille van Gestel stapte eerder vrijwillig uit het stichtingsbestuur. De schorsing was een verzoek van het Openbaar Ministerie. Ook benoemde de rechtbank een tijdelijk bestuurder, die „terughoudend” moet omgaan met zijn bevoegdheden. Van Lienden en Van Damme kunnen op 12 mei in de rechtbank reageren op hun schorsing.

Lees ook dit artikel over de onbeantwoorde vragen over de mondkapjesdeal