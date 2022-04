Terwijl Poetin ons „met de snelheid van het licht” de hersens nucleair wil inslaan, praten wij in Nederland vooral over een oud-voetballer van Veendam, die in zijn talkshow olijk suggereerde dat hij vijftig jaar geleden een dronken, bewusteloze vrouw met een grote kaars vaginaal had gepenetreerd.

Toen er veel kritiek loskwam, begon hij zijn sterke kroegverhaal al binnen een dag af te zwakken, in die zin dat de grote kaars een grote kaars bleef, en de bewusteloze vrouw een bewusteloze vrouw, maar dat de penetratie vervangen werd door het „loodrecht” bevestigen van de grote kaars tussen de benen van de vrouw ter hoogte van haar vagina – als ik de plaatsbepaling goed begrepen heb. Ter verklaring legde hij ook nog met enige nostalgie uit dat de geest van „zijn” tijd toleranter was voor zulk gedrag dan de huidige.

Aan tafel zat een andere oud-voetballer te doen wat hij altijd doet als hij niet meer weet wat hij moet zeggen: gieren. Hij fantaseerde ook nog even met tranen in de ogen over een grote honkbalknuppel in plaats van die grote kaars. Je kon merken dat hij het helemaal voor zich zag: zo’n knuppel in de vagina. Hahaha!

Een dag later begon ook deze lachgrage oud-voetballer zijn reactie af te zwakken: hij had aangenomen dat zijn collega zijn sterke verhaal helemaal verzonnen had; kennelijk is het gebruikelijk dat in deze talkshow verzonnen verhalen worden verteld.

Het bleef daarbij onduidelijk waarom het verzonnen verhaal voor hem zo hilarisch was en het afgezwakte verhaal niet meer. Kon hij zich bij die gepenetreerde vagina meer voorstellen dan bij die ietwat onbestemde plek tussen de benen? Dat moet wel, want hij werd er opeens een beetje treurig van en stelde voor om meteen op te stappen. Het gieren was hem vergaan. Hoewel niemand een poging deed hem tegen te houden, bleef hij toch zitten.

Bij de woedende reacties van vrouwelijke zijde vielen vooral die van twee journalisten op. De ene vrouw trok zich terug als ‘vaste tafeldame’ van dit programma na een oproep van een collega „dat geen enkele gast meer te gast wil zijn in dit ranzige programma waar een verkrachter de lachers op z’n hand krijgt”. Kennelijk had zij het programma nooit eerder als „ranzig” ervaren, hoewel het al menigmaal in opspraak was gekomen. Zou zij toch weer willen aanschuiven nu de oud-voetballer beweert dat de grote kaars door hem slechts „loodrecht” tussen de benen van de bewusteloze vrouw is geplaatst?

De andere vrouw is tv-criticus van beroep, in welke hoedanigheid zij deze talkshow altijd heeft geprezen als een programma dat nuttig is omdat het „de onderbuik van de Nederlandse samenleving” aanspreekt. Het is zeker na de betreffende aflevering duidelijk dat op deze aanprijzing niets valt af te dingen, althans, in onderbuik-technisch opzicht.

De vraag is wel of die Nederlandse onderbuik, mede onder invloed van dit soort programma’s, niet zodanig opzwelt en uitpuilt dat Poetin zich straks rustig een atoombommetje kan besparen als hij Nederland wil veroveren. Hij zou kunnen volstaan met een flinke, ouderwetse bom, mits lood- en kaarsrecht op het gebied onder de nationale navel gericht. Ik hoor hem lachen, misschien wel gieren.

Bij Talpa zijn ze „enorm geschrokken” van de commotie, maar de kijkcijfers waren prachtig, en daar gaat het toch om?