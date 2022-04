Niets is gemaakt om gebruikt te worden bij Hamilton

Alles raakte bezield. Vier jaar geleden bewoog in de Secession in Wenen een performer in een reusachtige installatie vol merkwaardig statische beelden. De muren en vloer van de ruimte waren bedekt met een knalkleurige grid: een Schotse ruit. Er stonden zwarte, half aangeklede paspoppen met kookgerei in hun hand. Reusachtige vlinders hingen aan de muur, twee ontiegelijk grote blinkende roosters balanceerden schuin op de vloer. Hiertussen zette een man zich in beweging. Hij sloop, danste, wandelde om de beelden én de toeschouwers heen. Hij raakte ze net niet aan, maar verbond ze: kunst en kunstbeschouwer. Het leek alsof hij een film in beweging zette, waar iedereen deelgenoot van werd.

In Wenen lukte wat nu in het M HKA (Museum van Hedendaagse Kunst) in Antwerpen niet lukt. Groot zijn de ambities van deze eerste overzichtstentoonstelling van de Britse multimedia-kunstenaar Anthea Hamilton (1978). Curator Anne-Claire Schmitz (ex-Melly in Rotterdam) heeft zo’n zeventig werken uit de afgelopen twintig jaar verzameld en die in de best lastig in te richten tentoonstellingszalen van het M HKA in ‘zones’ onderverdeeld.

Zo is er een soort hiphop-lounge, met de paspoppen die ook in Wenen te zien waren, gebroken spiegels, een magische totempaal, kleine rituele voorwerpen, een popart-achtige lip-sculptuur, in stukken gebroken restanten van een hand, takken zilvergrijze katjes, leunend tegen een rechtopstaande baksteen. Wat de werken bindt, is onduidelijk. Wat deze ruimte tot een hiphop mansion maakt, blijft mistig.

De zaal ernaast is veranderd in een in Schotse ruit gedecoreerde, grijze ‘directieruimte’. Een (niet te betreden) platform met kantoormeubilair, een geruit tapijt, een enkel kledingstuk en een gekanteld rooster – alles heeft een zakelijke, zeg maar ijskoude uitstraling. Tot billboards opgeblazen zeefdrukken van vrouwelijke figuren kijken uit de hoogte op je neer. Trefwoord is, net als in de hiphop-zaal, vervreemding. Niets is gemaakt om gebruikt te worden.

Weinig houvast

De hermetische zaaltekst die voor betreding van de tentoonstelling kan worden gelezen, biedt weinig houvast, behalve dat de tentoonstelling ‘Mash up’ begrepen moet worden als een mash up. Ze is een potpourri van stukken uit twintig jaar kunstproductie, een allesomvattende installatie waar je als bezoeker doorheen kan dwalen.

De tweede helft van het parcours zit helderder in elkaar. Hier vind je voornamelijk sculpturen. Er zijn gigantische, half in elkaar gezakte pompoenen van rubber, een echo van The Squash (2018), die Hamilton in 2018 in Tate Britain liet zien. Uit fantastische, surrealistische ‘Leg Chairs’, groeien letterlijk de benen uit het zitvlak. Ze zijn sexy en kritisch, omdat ze het stereotype vrouwelijke ideaalbeeld tot in het absurde trekken. Hetzelfde geldt voor Hamiltons ondraagbare, torenhoge laarzen van albast, walnoothout en kakelbonte kunststof. Ze zijn beeldschoon en erg grappig. Een halfronde ruimte verderop is omgetoverd tot een soort lusthof, met wanden die beschilderd zijn met twijgen, paarse seringen en andere bloemen. In het midden is een zwembadtegelconstructie gebouwd, waar op zaterdagmiddag haast onmerkbaar – zelfs de suppoost weet niet dat de performance begonnen is – twee performers plaatsnemen.

Anthea Hamilton, ‘Wavy Thigh High Giallo Boot’, 2016. Foto Christine Clinckx

De mannen zijn gehuld in twee van de zeven fabelachtige pakken die verderop langs een muur hangen. Ook deze komen uit The Squash. Zeer traag neemt een man plaats op een tegeltableau. Zijn collega drapeert zich om de hoek over een rubberen pompoen. Geen oog knippert, geen verband wordt gesuggereerd.

Hamilton zegt in navolging van de Franse toneelschrijver Antonin Artaud „een fysieke kennis van beelden” na te streven. Haar artistieke strategie daarbij is die van het mengen van stijlen en media, van het opblazen van voorwerpen en foto’s van disco-icoon als John Travolta, en van vertraging. Doel hiervan is volgens de curator om te komen tot „een alternatieve en gefragmenteerde realiteit”, waarin noties omtrent gender, seksualiteit, natuur, voedsel en verschillende culturele tradities onderuit worden gehaald. Dat klinkt mooi subversief, maar de praktijk is weerbarstig. Hamiltons overzicht zou meer moeten opleveren dan alleen een som der delen, een verzameling van kunstige props. Je zou willen dat ze tot een betekenis komt, verbanden legt, verbinding aangaat – maar dat lukt deze keer in Antwerpen niet.

Beeldende kunst Anthea Hamilton: Mash Up. T/m 15 mei in M HKA, Antwerpen. Inl: muhka.be. ●●●●●