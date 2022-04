De gewonden van drie fronten worden verzorgd in Dnipro

Een grimas op het bleke gezicht van Sergej, 24. Een verpleegster van het Metsjnykov-ziekenhuis in de Oekraïense stad Dnipro behandelt een van zijn 28 wonden. Waar je ook kijkt, op elk lichaamsdeel zit verband of zijn wonden te zien. Op 8 april raakte hij gewond aan het front in de Donbas, vertelt hij. Op zijn gezicht verschijnt pas een glimlach als zijn vrouw Katja (24) binnenkomt. Direct pakken ze elkaars hand.

Sergej is spaarzaam met persoonlijke gegevens en ook met informatie over de oorlog: dat dicteert zijn contract met het Oe-kraïen-se leger. Hij geeft alleen zijn voornaam. Naast hem ligt nog een gewonde militair, spelend met zijn telefoon. Een derde is net binnengereden. Het is spitsuur. De hele ochtend rijdt het personeel ziekenhuisbedden met gewonde militairen de afdeling op. Een soldaat heeft verwondingen aan zijn ogen en beschadigde organen, een ander mist een been.

Sleutelrol van Dnipro

Het Metsjnykov-ziekenhuis behandelt vooral zwaargewonde militairen en is gespecialiseerd in gezichtsverwondingen. De soldaten komen van de oorlogsfronten bij Charkov, ten noorden, Donbas, ten oosten, en Zaporizja, ten zuiden van Dnipro. Het is, vanuit het westen gezien, de laatste grote Oekraïense stad vóór het strijdgebied. Daardoor speelt Dnipro, waar voor de oorlog rond een miljoen mensen woonden, een cruciale rol – en niet alleen voor het herstel van de gewonde soldaten. Dnipro vangt oorlogsvluchtelingen op, vanuit de stad wordt humanitaire hulp gestuurd en er is ondersteuning voor soldaten aan het front.

In de stad is de oorlog merkbaar, maar ook het gewone leven gaat door. Het luchtalarm loeit meerdere malen per dag. Op een terras in een winkelstraat bestaat het uitzicht uit versperringen, betonblokken en dichtgetimmerde ramen, maar restaurants en cafés zijn open. De tram rijdt zijn ronde. ’s Nachts is het stil op straat, de avondklok gaat om 22.00 uur in. Bij de centrale brug over de rivier Dnjepr houden aan weerszijden soldaten de wacht.

We willen niet constant vluchten. Dat gaat ook moeilijk met vier kinderen

Op een binnenplaats halen mannen brood uit een bestelbus, om het daarna te verdelen over twee kleinere busjes. Vijf minuten later vertrekken die naar verschillende plekken aan het front, om de soldaten van eten te voorzien. De mannen zijn enkele van de zevenhonderd vrijwilligers van een overheidsorganisatie die zich inzet voor het leger en vluchtelingen, vertelt vrijwilligster Ljoedmila Tsjerkez (28). Zij houdt zich bezig met sociale media. „Als we iets nodig hebben, plaatsen we een oproep.”

De organisatie bevindt zich in een pand op de rechteroever van de rivier, aan de kant van het centrum. De ingang en de ramen van het trappenhuis zijn gebarricadeerd met zandzakken. Binnen krioelt het van de mensen. In de opslag liggen zakken en dozen met onder meer macaroni, bonen, zonnebloemolie, boekweit, zuurkool en pannenkoeken gevuld met aardappelen of vlees, afkomstig uit binnen- en buitenland. Tsjerkez: „De soldaten willen net als sporters voedsel waar ze energie van krijgen.”

Dnipro is het doorvoerpunt. „We slaan hier alles op en geven het door.” Dat geldt ook voor kogelwerende vesten, tablets en drones. De vrijwilligers helpen daarnaast bij evacuaties. Dnipro telt meer van deze coördinatie- en opslagplaatsen. Ze zijn bewust verspreid over de stad, zegt Tsjerkez, „om te voorkomen dat een Russische bom alle hulp vanuit Dnipro in één keer uitschakelt”.

Het is routine geworden

Dnipro speelde ook al een essentiële rol in de oorlog die acht jaar geleden begon in Oost-Oekraïne. Vanuit deze stad, zijn thuisbasis, financierde oligarch Ihor Kolomojski bataljons om te vechten tegen pro-Russische separatisten en het Russische leger. Ook toen behandelde het Metsj-ny-kov-ziekenhuis zwaargewonde soldaten.

„We nemen de ervaring uit die oorlogsjaren mee. Het is routine geworden”, vertelt chirurg Sergej Tarnopolski (55) na een dag opereren. Hij draagt een bril en heeft een grijze baard; hij oogt rustig en straalt gezag uit. „Van een dagplanning komt niets terecht. Opeens kan een soldaat binnenkomen die we meteen moeten opereren.”

Tarnopolski weet dat zijn ziekenhuis meer gewonden kan behandelen. In 2014 en 2015 kwamen dagelijks honderd gewonde soldaten binnen, vertelt hij. Momenteel zijn het er gemiddeld veertig tot vijftig per dag – wel al veel meer dan de tien tot twintig van begin maart.

Een continu stijgende lijn, zegt Tarnopolski. Een teken dat de oorlog aan de drie fronten verhevigt. De chirurg verwacht de komende weken „meer zwaargewonde soldaten en meer operaties”. Van de binnengebrachte soldaten overlijdt 3 tot 4 procent.

Dat de gevechten toenemen, ziet ook vrijwilligster Tsjerkez. Het aantal vluchtelingen in Dnipro is sinds begin april verdubbeld, zegt ze. Halverwege de maand had de stad alleen al uit de Donbas (de provincies Donetsk en Loehansk) minstens zestigduizend vluchtelingen opgenomen, liet burgemeester Borys Filatov aan de media weten. Het verbruik van water en elektriciteit in de stad is toegenomen. „Niet alle vluchtelingen kunnen hier blijven”, zegt Tsjerkez. „Dat kan de stad niet aan. Ze zullen verder moeten.”

Daar heeft Talina Zjarikova (49) met haar stralende blauwe ogen geen boodschap aan. ‘Haar’ 245 vluchtelingen, onder wie 65 kinderen, mogen net zo lang blijven als ze willen. Op de linkeroever van de Dnipro heeft ze een voormalig chemisch instituut van ruim honderd jaar oud gevonden voor onderdak voor vluchtelingen. Het pand stond leeg; ze tekende een overeenkomst met de eigenaar.

Ze kijkt vanuit de ingang toe hoe de kinderen spelen. „Ik moet nu eenmaal mensen helpen. Dat zit in mij.” Ze begon in haar eentje, vertelt ze. Nu helpen buren en vrienden mee met de opvang van vluchtelingen uit onder meer Marioepol, Charkov en Bachmoet. Restaurants in de stad bereiden eten, klusjesmannen herstellen de kapotte ramen. Bij de ingang staan meer dan tien kinderfietsen, gedoneerd door inwoners van Dnipro. „We kunnen deze hulp geven juist omdat Dnipro zo’n grote stad is.”

Zjarikova is op zoek naar een tweede pand, want de vraag naar onderdak blijft bestaan. „Ik krijg op een dag zoveel telefoontjes met verzoeken dat ik ze niet allemaal kan beantwoorden.” Ze heeft haar telefoon constant in haar hand.

Gesloten ziekenhuizen

Het gezin Sbortsjik – Roman (36) en Natalja (32) met hun kinderen Joelia (9), Wanja (6), Andrej (4) en Ira (1) – uit Sjevetsjenko, in de Donbas, heeft zijn intrek genomen in een van de kamers. Natalja en Ira verblijven er sinds maart: Ira moest behandeld worden aan brandwonden nadat ze heet water over zich heen had gekregen. Maar alle ziekenhuizen in de omgeving waren dicht vanwege de oorlog. Dus vertrokken de twee naar Dnipro. Begin april voegden Natalja’s man en de andere drie kinderen zich bij hen. Het front naderde Sjevetsjenko. Op twintig kilometer afstand werd geschoten, zegt Roman. Hij wilde niet met zijn drie kinderen de hele dag in een schuilkelder zitten.

Ze moeten de kamer met elkaar delen. Op een tafel ligt een schrift open met huiswerk van Joelia, naast stukken brood, gebruikte kopjes, een waterkoker, wc-papier en een blik ananas.

De eenjarige Ira steelt de show door voortdurend te lachen. Roman lacht hartelijk mee met zijn dochtertje. Het gezin is vastbesloten om in Dnipro te blijven. „We willen niet constant vluchten”, vertelt hij. „Dat gaat ook moeilijk met vier kinderen. En in Dnipro hoor je geen explosies. Hier merk je niets van militaire voertuigen die de grond doen trillen. In Dnipro ben je veilig.”

„We helpen waar we kunnen”, zegt vrijwilligster Tsjerkez. „Dit is nu ons leven. We kunnen niet anders.”