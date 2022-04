Moord op Fortuyn: Al vóór die zesde mei was de spanning om te snijden

De dag dat Pim Fortuyn vieze taarten in zijn gezicht kreeg wist hij: de dreiging is reëel. „Ik voel me zo ellendig”, zei hij ’s avonds tegen een vriend.

Op het moment dat Pim Fortuyn in het Haagse perscentrum Nieuwspoort drie taarten met nog altijd onbekende inhoud – kippenstront? braaksel? – in zijn gezicht gesmeten krijgt, is Jan ’t Hooft aan het werk in zijn tandartspraktijk in Groningen. Het is 14 maart 2002. De radio staat aan, zoals altijd, zo hoort hij van het incident. Later op de dag heeft hij met zijn vriend Fortuyn afgesproken in Rotterdam, waar hij een congres heeft. Hij zal blijven logeren in Fortuyns statige Palazzo di Pietro.

Eerst zou Fortuyn in Nieuwspoort zijn boek presenteren, tevens programma van zijn partij LPF bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2002: De puinhopen van acht jaar paars. ’t Hooft is verbijsterd als hij op de radio hoort over het taartincident, vertelt hij. „Er waren een paar honderd aanwezigen in Nieuwspoort, en niemand die iets deed. Die mensen konden dat ongestoord doen en ook weer weglopen. Echt bizar, als je erover nadenkt.” Een van de aanwezige journalisten vraagt een actievoerder waarom ze een taart gegooid heeft. „Racisme is geen mening. Racisme is een misdaad”, zegt ze.

Later op de dag gaat ’t Hooft naar Fortuyn, zoals afgesproken. De lijsttrekker van de LPF had zich omgekleed en schoongemaakt en de boekpresentatie door laten gaan. Hij had een oproep aan premier Wim Kok gedaan om een einde te maken aan de „demonisering”. „U bent minister-president van alle Nederlanders. Ook mijn minister-president.” Daarna loopt Fortuyn de actualiteitenrubrieken langs en geeft hij interviews.

’s Avonds, bij Fortuyn thuis, merkt Jan ’t Hooft dat het incident zijn vriend niet onberoerd heeft gelaten. „Normaal sliep ik altijd in het gastenverblijf in het souterrain. Maar die avond zei Pim: ‘Kom maar even boven, ik voel me zo ellendig.’ Ik ben die nacht boven gebleven. We hebben niet geslapen. We hebben televisie gekeken en gepraat.” Toen de adrenaline een beetje weg was, zegt ’t Hooft, „kwamen de angst en de schrik boven”. Fortuyn realiseerde zich, zegt hij, „dat de dreiging tegen hem niet alleen theoretisch was, maar dat hij echt uit moest kijken”.

Kritiek op de islam

De razendsnelle opkomst van Fortuyn vanaf najaar 2001 en de moord op de politicus op 6 mei 2002 waren in de eerste plaats een afrekening met een politiek tijdperk. Fortuyn zette in zijn eentje de consensuscultuur in Den Haag te kijk. De paarse partijen PvdA, VVD en D66 hadden acht jaar lang een deken van technocratie en depolitisering over het politieke debat gelegd, en waren trots op hun pragmatische instelling, hun kleurloosheid.

Misschien wel door hun relatieve onopvallendheid was de veiligheid van politici nauwelijks een thema in Den Haag. Er waren in de jaren ervoor wel degelijk bedreigingen en ernstige incidenten geweest, zoals de bomaanslag in 1991 op het huis van PvdA-politicus Aad Kosto (toen staatssecretaris van Justitie in het derde kabinet-Lubbers, verantwoordelijk voor asiel), opgeëist door de actiegroep RaRa. Maar bedreigingen kwamen relatief weinig voor in een klimaat waarin het politiek-maatschappelijke debat gedempt werd gevoerd.

Fortuyn, die snel aan populariteit won met zijn kritiek op de islam, op de multiculturele samenleving en op Paars, veranderde die dynamiek volledig. Ook vóór die zesde mei werd de politicus al ernstig bedreigd, vertellen vrienden en bekenden. Voor de podcastserie Pim praatte NRC met tientallen betrokkenen uit die tijd. De veiligheid van Fortuyn is een vast onderwerp van gesprek. Maar ook de veiligheid van ándere politici komt vaak ter sprake. In de periode na de moord op Fortuyn werden ook zij ernstig bedreigd. Het fenomeen verspreidde zich razendsnel. En dat bleef zo. Het Team Bedreigde Politici van het Openbaar Ministerie kreeg vorig jaar een recordaantal van zeshonderd meldingen binnen. Het werkelijke aantal bedreigingen ligt nog veel hoger.

Vrienden van Fortuyn zeggen in gesprekken vaak dat ze bang waren dat hem iets zou overkomen. Iedereen voelde dat er een spanning in de lucht hing. „Ik vond het eng”, vertelt Pim Fortuyns vriendin Mieke Bello, een organisatieadviseur. „Pim had het vermogen vijanden te creëren. Ik heb nooit gevisualiseerd dat hij op een dag vermoord zou kunnen worden, want ik ben natuurlijk geen profeet, maar ik had een gevoel van: nou, als dit maar goed afloopt.”

Opstootje bij restaurant

Vlak na het taartincident, op de dag dat Pim Fortuyn niet meer alleen wil slapen, komt zijn vriend en oud-staatssecretaris Roel in ’t Veld (PvdA) Nieuwspoort binnenwandelen. Fortuyn was net klaar met omkleden toen In ’t Veld hem aansprak. Hij dacht dat Fortuyn het incident in scène had gezet voor extra aandacht. „Goed gedaan, jongen!”, zei hij. Fortuyn werd meteen kwaad. „Wat nou?” zei hij. „Het deed echt pijn, hoor.”

Die middag maken ze een wandelingetje door Den Haag. Daar begint In ’t Veld pas echt iets op te vallen. „Het was totaal onwezenlijk hoe mensen reageerden. Bij Pim was het totale adoratie, óf chagrijnige koppen. Het splitste zich zo op straat voor me uit, met een felheid die ik nooit gezien had in Nederland. Het was angstaanjagend.”

Korte tijd later doet Roel in ’t Veld een voorspelling, in een achtergrondgesprek met NRC-redacteuren in een café. „Iemand vroeg hoe het verder ging met Pim, en ik zei: ‘Ik denk dat hij vermoord gaat worden, nog voor de verkiezingen’.” Nog steeds, zegt In ’t Veld, „neem ik het mezelf kwalijk, want ik heb Pim niet gewaarschuwd”.

Pim Fortuyn liep permanent gevaar, zegt zijn omgeving ook nu nog, twintig jaar later. Toch werd hij niet of nauwelijks beveiligd, hooguit incidenteel, en dan alleen als het geregeld was door de partij of door gastheren. Hoe dat mogelijk was, onderzocht een commissie onder leiding van president Harry van den Haak van het gerechtshof in Amsterdam.

In het rapport staan 25 „voorvallen”, waaronder het taartincident. Bij de Maashaven in Rotterdam werd Fortuyn belaagd door Marokkaans-Nederlandse jongeren en uitgescholden voor „racist, fascist, kankerhomo, vuile flikker en nieuwe Hitler”. Er ontstond een dreigend opstootje voor de ingang van een restaurant waar Fortuyn zat te dineren. Bij de LPF en Leefbaar Rotterdam (waar Fortuyn ook lijsttrekker van was) kwamen poederbrieven en dreigementen binnen. Fortuyns taxi werd gevolgd.

Volgens de commissie had Fortuyn zeker vanaf februari 2002 beveiligd moeten worden. Dat dat niet gebeurde lag aan gebrekkig samenwerkende veiligheidsdiensten, maar volgens de commissie óók aan de „tegenspraak” in het gedrag van Fortuyn zelf. Hij beklaagde zich over zijn veiligheid, maar deed geen aangifte en had „een afkeer van persoonsbeveiliging”.

Deze conclusie maakt toenmalig LPF-voorzitter Peter Langendam nog altijd boos. Volgens hem wilde Fortuyn „natuurlijk wel” beveiligd worden. „Dan werd er weer een brief met poeder in zijn brievenbus gevonden. Dan stonden ze bij zijn huis te demonstreren met foto’s van Hitler. Soms, uit angst, kwam de butler bij hem in bed liggen. Gewoon voor een beetje troost, een beetje warmte. Hij was natuurlijk best een eenzame figuur. In je eentje in een heel groot huis wonen en dan tegen de hele wereld opboksen.”

Op 5 mei 2002 sprak Peter Langendam voor het laatst met Pim Fortuyn. Langendam had een hotel geregeld, in Friesland. Daar zou Fortuyn moeten slapen, want in Rotterdam was hij niet langer veilig. „Het was niet meer nodig want hij werd de volgende dag gewoon vermoord. Door een links stuk schorem.”

Na de moord, gepleegd door dierenactivist Volkert van der Graaf, ontstond een verhit debat over de verantwoordelijkheid. Langendam zei dat „de kogel van links” kwam, en stelde premier Kok en minister Klaas de Vries (Binnenlandse Zaken, PvdA) verantwoordelijk. De Vries wil voor dit artikel niet reageren tegenover NRC.

Doorgeladen pistool

In de weken na de moord kregen prominente politici als Paul Rosenmöller (GroenLinks) en Ad Melkert (PvdA) kogelbrieven thuis, Melkert zelfs een doorgeladen pistool. Al op de avond van 6 mei ontstond een dreigende situatie op het Binnenhof. PvdA-lijsttrekker Ad Melkert hoorde vanaf zijn werkkamer in de Tweede Kamer mensen op het Plein „Melkert moordenaar” roepen. Auto’s werden in brand gestoken. „Via regenpijpen wilden mensen naar binnen komen”, zegt toenmalig PvdA-voorzitter Ruud Koole, die bij Melkert was. „Een bode kwam binnen en zei: ‘Wegwezen hier, uit deze kamer!’ Die was echt in paniek. We zijn naar een kamer zonder buitenramen gebracht, zodat niemand ons kon zien.” Pas na middernacht mochten Melkert en Koole de Kamer verlaten, beschermd door de ME. Melkert moest die nacht onderduiken.

Koole is nog altijd „heel boos” dat Peter Langendam links had geïmpliceerd bij de moord. „Ik vind dat de PvdA Fortuyn niet heeft gedemoniseerd, bij de LPF deden ze er alles aan de PvdA en Melkert te demoniseren. Onverantwoordelijk gedrag! Maar je kon niks. We zaten in het verdomhoekje.”

Sinds de moord op Fortuyn is de beveiliging van politici opgevoerd. PVV-leider Geert Wilders krijgt permanent zware beveiliging. De Tweede Kamer kreeg in het najaar van 2002 toegangspoortjes. Het eerste kabinet-Balkenende verscherpte in 2003 de bewaking van bewindspersonen.

Fortuyns vriendin Mieke Bello zegt dat er sinds 2002 iets verloren is gegaan in de Nederlandse politieke cultuur. In Nederland, zegt ze, werden meningsverschillen vóór Fortuyn „met praten en met schrijven opgelost”. „Ik heb het altijd zo fantastisch gevonden dat wij geen Baader Meinhof-groep [een links-extremistische terreurbeweging] hadden, zoals in Duitsland.” Daar heerste een cultuur waarin sommige mensen het woord werd ontnomen, zegt Bello. „Zo dwing je alles in een radicale hoek. Dat kenden wij niet. Hier lulden we ons helemaal suf over alles.”

Met medewerking van Jennifer Pettersson, Henk Ruigrok van der Werven en Jair Stein.

