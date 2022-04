Milieujurist over aansprakelijkheid Shell-bestuur: ‘Niet alles is acceptabel voor winstmaximalisatie’

Milieudefensie heeft de directie van Shell er deze week in een brief van beschuldigd dat het energieconcern het vonnis van de Haagse rechtbank niet uitvoert. De klimaatactivistische organisatie eiste vorig jaar dat Shell zijn uitstoot van broeikasgassen voor 2030 met 45 procent reduceert om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs (2015). In mei stelde de rechtbank Milieudefensie in het gelijk.

Jurist Milieuaanspraken Tim Bleeker (1990) is universitair docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en coördinator van de master International Business Law: Climate Change & Corporations. Hij doet onderzoek naar milieuaansprakelijkheid, collectieve acties en klimaatrechtszaken en promoveerde vorig jaar aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp Milieuaansprakelijkheid van leidinggevenden, waarin hij strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke sanctionering van leidinggevenden voor milieuovertredingen heeft onderzocht in bedrijfscontext. Foto Allard Willemse

In een reactie op de brief wijst Shell erop dat de uitspraak van de rechtbank heeft geleid tot een versnelling van de strategie om de uitstoot te verminderen. Het neemt naar eigen zeggen het voortouw bij de energietransitie. De rechter laat de manier waarop Shell het vonnis uitvoert bovendien vrij. Het concern zegt, kortom, dat het doet wat de rechter heeft gevraagd.

„Nou, dat is niet precies wat Shell zegt”, corrigeert milieujurist Tim Bleeker, die vorig jaar promoveerde op onderzoek naar ‘milieuaansprakelijkheid’ van leidinggevenden. „Ze hebben het slim geformuleerd. Shell zegt: onze activiteiten zijn in lijn met de doelen van Parijs. Ze zeggen bewust niet: we voldoen aan het vonnis, want ze weten ook wel dat dat niet zo is.”

Dat vonnis is volgens Bleeker heel helder. „Shell moet volgens de rechtbank 45 procent minder CO 2 uitstoten in 2030 voor alles wat komt kijken bij de productie van olie en gas en bij de verwerking daarvan – in economische termen: scope 1 en 2. Ook heeft Shell een zwaarwegende inspanningsverplichting om 45 procent te reduceren voor producten als benzine, die vallen onder scope 3.”

Discussie aanzwengelen

Shell zelf ziet nog voldoende ruimte voor olie- en gaswinning binnen de doelstellingen van Parijs. Bijvoorbeeld als de wereld sneller stopt met gebruik van steenkool en op termijn meer CO 2 onder de grond wordt opgeslagen. Shell zal meer investeren in hernieuwbare bronnen, maar heeft nauwelijks plannen voor vermindering van de olie- en gaswinning.

Bleeker: „Of dat verenigbaar is met Parijs, kan een interessante inhoudelijke discussie opleveren, maar het vonnis gaat daar niet over. Dat zegt gewoon: 45 procent minder in 2030. Misschien veegt een volgende rechter dat vonnis van tafel. Maar op dit moment is die 45 procent wat Shell moet doen óók voor scope 3.”

Als Shell dat niet doet, schrijft Milieudefensie, bestaat de mogelijkheid niet alleen het bedrijf zelf (in juridische termen de rechtspersoon) maar ook leden van het Shell-bestuur daarop aan te spreken. Is dat mede bedoeld om het bestuur schrik aan te jagen?

„Ja, dat denk ik wel”, zegt Bleeker. „Tot nu toe is het bedrijf als abstractie aangesproken, via de rechtspersoon. Deze brief zal zeker een discussie aanzwengelen. Juristen gaan hun visie geven. Er ontstaat maatschappelijk debat over. Heeft het bestuur zelf ook een verplichting? Hoe hard is die?”

Doorschuiven

Dat zijn precies de vragen die Bleeker zichzelf stelde in zijn promotieonderzoek. Hij onderzocht onder welke voorwaarden een bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden voor een milieuovertreding door een bedrijf. „De norm is nu: we sturen de boete of de dwangsom naar de rechtspersoon. Maar het kan ook meerwaarde hebben om een leidinggevende functionaris aansprakelijk te stellen.”

In het ondernemingsrecht, gestoeld op een neoliberaal gedachtegoed, was lange tijd de vraag: hoe voegt een bedrijf zoveel mogelijk waarde toe? Ondernemingsvrijheid stond daarbij hoog in het vaandel. „Zo is er een tendens ontstaan alle verantwoordelijkheid door te schuiven naar de rechtspersoon en alleen in uitzonderlijke gevallen een leidinggevende aansprakelijk te stellen. Dat is een misvatting. Ook binnen een bedrijf zijn wel degelijk rechtstreekse, persoonlijke verplichtingen.”

Ook los van de juridische aansprakelijkheid ziet Bleeker een verschuiving naar meer persoonlijke verantwoordelijkheid voor bestuurders van bedrijven. „De druk op ondernemers neemt toe om zich niet meer alleen te richten op winstmaximalisatie. Ze hebben ook vaker andere verplichtingen naar de samenleving. Dat kan gaan over inclusiviteitsbeleid, over adresseren van kansenongelijkheid, over de duurzaamheid van de producten die een onderneming maakt.”

Maar die ontwikkeling viel buiten Bleekers onderzoek, dat veel meer gaat over hoe een ondernemer zijn beleidsvrijheid gebruikt. „Je zou kunnen zeggen dat mijn onderzoek begint waar de beleidsvrijheid ophoudt: bij de juridische verplichtingen. Wat ik zeg is: een bestuurder moet zich houden aan de wet. Dat is niet zo baanbrekend, maar door een combinatie van misverstanden wordt heel terughoudend omgesprongen met bestuurdersaansprakelijkheid.”

Rechtsongelijkheid

Na vier jaar onderzoek komt Bleeker tot de conclusie dat daar vaak geen goede juridische grondslag voor bestaat. „De uitzonderingspositie die bestuurders wordt gegund zorgt voor rechtsongelijkheid. En kan bovendien zeer onwenselijk uitpakken. Op die manier verdampt verantwoordelijkheid, en blijven de slachtoffers zitten met de schade.”

Bleeker concludeert dan ook dat bestuurders persoonlijk aansprakelijk stellen vaker dan gedacht mogelijk en ook wenselijk is. „De wetgever heeft welbewust degenen met invloed op de milieurelevante activiteiten binnen een bedrijf mede verantwoordelijk gemaakt voor de naleving van de regels die daarvoor gelden. In een rechtsstaat zijn die persoonlijke verplichtingen betekenisloos als je ze zonder juridische gevolgen kunt schenden.”

Maar gaat een te grote persoonlijke aansprakelijkheid niet ten koste van de bedrijfsvoering? Durven ondernemers uit angst voor vervolging dan nog wel te ondernemen? „Niet alles is acceptabel voor winstmaximalisatie” zegt Bleeker. „Een taxibedrijf kan meer mensen vervoeren als de chauffeurs de opdracht krijgen om voortaan door rood rijden. Maar ook al pakt dat voor het bedrijf lucratief uit, als bestuur mag je geen beleid maken dat leidt tot wetovertredingen. Eerst moet je de wet naleven, daarna heb je ondernemingsruimte.”

Dat geldt ook in het milieurecht, bijvoorbeeld bij de naleving van vergunningsvooprwaarden. „Oprichten van een rechtspersoon betekent natuurlijk niet dat je opeens als bestuurder alles mag doen zonder persoonlijke consequenties”, stelt Bleeker. „En als zou dat leiden tot wat extra voorzichtigheid, tot afsluiten van een extra verzekering of vaker inwinnen van deskundig advies, is dat dan echt zo onwenselijk? We willen toch niet dat een bestuurder lichtzinnig de grenzen opzoekt als het gaat om de milieu- of klimaatimpact van het bedrijf?”