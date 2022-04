Merendeel bewindspersonen gebruikt privémail en WhatsApp voor werk

De meeste ministers en staatssecretarissen van het Kabinet-Rutte IV gebruiken wel eens hun privémail voor werk. Ook sturen ze vaak berichten over werk via diensten als WhatsApp en Telegram met hun privételefoons. Dat schrijft minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken, CDA) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Bruins Slot deed navraag nadat minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA) begin deze maand toegaf zijn privémail in het verleden te hebben gebruikt, onder meer voor communicatie over coronazaken. Vanwege de gevoeligheid van de informatie wordt het ministers en staatssecretarissen ernstig ontraden om hun eigen e-mail voor werk te gebruiken.

In totaal gebruikten 16 van de 29 bewindslieden hun privémail voor werk, 15 van hen gebruikten hun privételefoon. Van de bewindslieden die hun privémail voor werk gebruiken, doen de meesten dat incidenteel. Zij deden dit vooral in de beginfase na hun beëdiging, bijvoorbeeld om een document te bewerken of te printen of om een bericht of uitnodiging door te sturen naar een zakelijk account. In sommige gevallen stuurden zij vergaderlinks of documenten door naar een privémailaccount.

Lees ook: ‘Hugo’, appt de ambtenaar. ‘Op jouw verzoek ben ik gaan knuffelen met Sywert. Dat is bijna een dagtaak.’

Een aantal bewindslieden dat WhatsApp of Telegram gebruikte, deed dit omdat de zakelijke telefoon niet goed werkte of slecht bereik had, of omdat zij snel een nieuwsbericht wilden doorsturen. Bruins Slot schrijft daarnaast dat de privénummers van de ministers en staatssecretarissen in hun bestuurlijk netwerk bekend zijn en dat zij dus ook op die telefoonnummers worden benaderd. Volgens de minister heeft het gebruik van privémail en privételefoons geen nadelige gevolgen gehad voor de veiligheid.