Koning Willem-Alexander heeft een liefde voor sport. Via de Koningspelen, dit jaar op 22 april, zet hij zich in om basisschoolkinderen aan het bewegen te krijgen. In Nederland hebben we een bloeiend amateur sportleven en ook met de professionele sport gaat het goed, kijk maar naar de successen tijdens de laatste Olympische Zomer- en Winterspelen. Zulke successen worden behaald omdat politiek, publieke opinie en sponsorafdelingen van bedrijven al enkele jaren als één man achter de sport en zijn beoefenaars staan. Dat is goed.

Er zijn veel parallellen tussen sport en muziek.

Daria van den Bercken is pianiste en oprichter en artistiek directeur van de Piano Biënnale.

Topsport is te vergelijken met hoe ik leef en werk als solerend pianiste. Ik heb het dan over zaken als op jonge leeftijd beginnen, uithoudings- en doorzettingsvermogen, kwalitatief mentorschap, plezier en creativiteit in het spel, samenwerken, analyse, zelfkritiek, training, druk, reizen, de verantwoordelijkheid voor de show, herstel achteraf. Kortom: bij sport én muziek moet je het allerbeste uit jezelf halen. Wat muziek verder van mij vraagt is onder andere verbeelding, een verhaal kunnen vertellen, dagelijks omgaan met het ongrijpbare en het onbekende, luisteren en werken aan een lang leven: een musicus blijft namelijk zijn hele leven spelen en niet alleen tijdens zijn fysiek beste jaren.

Muziek is dus minstens even gezond en belangrijk als sport. Maar waarom hebben sponsorafdelingen van bedrijven dan in toenemende mate zoveel onbegrip voor wat muziek is en wat zij inhoudt? En dat terwijl het economisch belang van een rijk cultuurklimaat allang wordt erkend. Als organisator van een pril muziekfestival met veel educatie en de wens een brede doelgroep te bereiken heb ik mijn hoofd meermaals gestoten bij mijn pogingen om bedrijven voor het festival te interesseren.

Door wie worden bedrijven en hun sponsorbeleid beïnvloed? Politici noemen ‘cultuur’ iets vaker dan voorheen, maar kunstbeoefening wordt al minstens vijftien jaar ondermaats gesubsidieerd en te weinig met woord en daad ondersteund. Muziekeducatie is niet op iedere basisschool vanzelfsprekend en muziekscholen verdwijnen. Jonge beslissers in de top van bedrijven hebben dus minder vaak muziek meegekregen in hun jeugd.

Alles moet ‘topprestatie’ zijn

Sport is daarentegen een belangrijk onderdeel van het schoolcurriculum in Nederland – het hek zou van de dam zijn als dat werd afgeschaft. Maar dat is precies wat er met cultuureducatie is gebeurd. Verder lijkt het alsof alles in muziek een ‘topprestatie’ moet zijn: toporkest, topmusicus, hitlijsten. Maar het woord ‘top’ past beter bij sport dan bij muziek.

Sport is overduidelijk prestatiegericht – net als de samenleving in de afgelopen decennia. Tastbare resultaten in studie, werk en leven zijn essentieel. Muziek of andere kunstbeoefening is niet noodzakelijk resultaatgericht. Muziek graaft in je verbeelding en creativiteit en ze raakt mensen, en laat hen genieten, schoonheid ervaren, meningen herzien, nadenken over het mooie. Helaas, rustig inzichten opdoen is niet populair nu.

Sport en muziek versterken elkaar. Een gezond lichaam en prestatiegerichtheid halen het beste in de mens naar boven. Creativiteit en verbeelding maken de mens slim, geven een ander perspectief en ontspannen. Samen respecteren deze twee elementen de héle mens. Koning, politiek en bedrijven: kunt u zich hierachter scharen? Zodat Nederland zich ook weer kan laven aan kunst en de samenleving in balans blijft? Zo ja, doe er dan iets aan!

