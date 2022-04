KLM schrapt vrijdag tientallen vluchten, deels vanwege personeelstekorten

KLM heeft deze vrijdag al tientallen vluchten geschrapt, omdat het verwacht deze niet uit te kunnen voeren. Dat komt deels door personeelstekorten, maar ook door bijvoorbeeld een tekort aan banen op Schiphol en drukte door de meivakantie, zo laat een woordvoerder van KLM weten. Zeker 28 retourvluchten, dus 56 enkele vluchten van en naar Schiphol, gaan vrijdag niet door. Mogelijk annuleert het bedrijf de komende dagen nog meer geplande vluchten.

Afgelopen weekend schrapte KLM meerdere vluchten vanwege een staking van een deel van het grondpersoneel, dat ontevreden is over de arbeidsvoorwaarden. Daarop ontstond grote chaos op Schiphol - tientallen vluchten werden geannuleerd of liepen vertraging op. De luchthaven heeft vliegmaatschappijen donderdag opgeroepen komend weekend een deel van de ingeplande vluchten te schrappen, omdat het opnieuw grote drukte verwacht en onrust wil voorkomen.

De woordvoerder van KLM laat weten dat het bedrijf al vóór het verzoek van Schiphol had besloten vrijdag 28 retourvluchten te schrappen. Of de vliegmaatschappij bovenop dit besluit nog gehoor gaat geven aan de vraag van Schiphol, is nog niet duidelijk. Momenteel is KLM samen met andere maatschappijen in overleg over het eventueel annuleren van vluchten. Mogelijk valt het besluit daarover later op de dag.

Rotterdam

Reisorganisatie Corendon zegt dit weekend twee eigen vluchten van Schiphol naar de luchthaven in Rotterdam te verplaatsen. „Enerzijds willen we ervoor zorgen dat onze klanten onbezorgder op vakantie kunnen gaan, hopelijk zonder lange vertragingen en chaos op Schiphol”, aldus een woordvoerder. „Anderzijds willen we meedenken met de luchthaven. Het is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat, maar het is wel een druppel.”

Corendon heeft eigen toestellen waarmee het vliegt, maar koopt ook stoelen in bij andere maatschappijen, waarvan Transavia de grootste is. In totaal stijgen dit weekend zo’n veertig toestellen op met daarin klanten van de reisorganisatie. Mogelijk moeten anderen er ook rekening mee houden met annuleringen, als maatschappijen waarbij Corendon een stoel heeft gekocht, besluiten vluchten te schrappen.

Lees ook: Staken op zijn Frans bij overmoedig KLM