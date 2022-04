Kiki Schippers heeft de veelzijdigste cabaretliedjes van dit moment      

Cabaret Kiki Schippers ‘Meer’. Gezien: 28/4, Diligentia Den Haag. Tour t/m 4/6. Info: kicces.com ●●●●●

Alle vormen heeft haar voorstelling, naar gelang de coronaregels, de afgelopen twee jaar wel gehad, begint Kiki Schippers donderdag de lang uitgestelde première van haar voorstelling Meer. Maar de kritiek die deze krant had over haar vorige twee solovoorstellingen blijft in de derde overeind: Schippers is een geweldige zangeres, maar geen overtuigend verteller.

Op de langverwachte première loopt Schippers onvast op hoge hakken en friemelt voortdurend aan haar kleding; ze is duidelijk op van de zenuwen. Dat is allemaal niet erg. Die onzekerheid, die onhandigheid, het maakt haar juist bijzonder charmant. Je wil het haar daarom best vergeven dat grapjes à la „Tinder is een soort Thuisbezorgd.nl maar dan met mannen”, een klein geschapen Tinderdate vragen of ze al begonnen waren, „koffie, of zoals ze dat in Amsterdam noemen: havermelk Chai Latte” (wat overigens thee is) en een tirade over de verlepte staat van ecologische groenten en hun eters allemaal variaties op thema’s zijn die door collega cabaretiers al met sleepnetten zijn leeggevist. Het probleem is alleen: ze wil niet op die manier charmant zijn.

„Als jullie me zo zien denken jullie vast dat ik schaamteloos ben, maar eigenlijk schaam ik me voor alles. Op het podium speel ik wie ik wíl zijn.”, roept ze. Maar dat is wishful thinking. De zenuwen maken haar schaamte maar al te duidelijk. En niet die schaamte, juist haar pogingen om die te verhullen, met harde uithalen zo overdreven dat je soms achteruit wil deinzen, maken haar kwetsbaar. Zo belandt ze vaak precies in het niets: niet stoer, maar ook niet charmant meer. En dan is anderhalf uur lang.

Vanaf de helft wordt Schippers persoonlijker, met overpeinzingen over haar gestorven vader, maar op dat punt ben je al ver afgedwaald. Daar komt haar grootste pech nog bij: ze is bijna de hele première buiten adem. Het kost moeite om lang te luisteren naar iemand die gejaagd praat uit borstademhaling. Daar staat tegenover dat haar publieksinteracties opvallend goed slagen, juist omdat ze dan even zonder masker en in rust improviseert. Op mensen hun lievelingsplanten bijvoorbeeld.

Logikwis

Maar over haar liedjes kunnen we kort zijn: Kiki Schippers heeft op dit moment enkele van de beste, prachtigste, grappigste, veelzijdigste cabaretliedjes van iedereen. Geweldig ontwikkelt een liedje over reïncarnatie zich van een gesprek op een verjaardag tot een fantasierijke opsomming na de deprimerende gedachte: wat moet ik wel niet geweest zijn dat mijn vorige leven voor dít lichaam koos? Helemaal vermakelijk is haar gezongen ode aan de logikwis, waarin ze een logicaraadsel zingt dat door het publiek roepend moet worden opgelost, onderwijl zichzelf onderbrekend om sans gêne stuntelig (en dus super innemend) hints te geven.