Kabinet wil coronapas uit tijdelijke wet halen

Het kabinet ziet toch af van een verankering van de coronapas in de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19. Dat heeft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) vrijdag na afloop van de ministerraad gezegd. Het kabinet hoopt hiermee dat de Eerste Kamer, waar een meerderheid van de senatoren kritisch is over de coronapas, instemt met de verlenging. Kuipers stuurt volgende week een brief over het besluit naar het parlement, aldus een woordvoerder tegen NRC.

Het coronatoegangsbewijs krijgt daarmee geen plek meer in de zesde verlenging van de wet, die op 1 juni zou moeten ingaan. „De gereedschapskist wordt leger”, aldus een woordvoerder van het ministerie, daarmee doelend op een beperkter aantal mogelijkheden om in te grijpen bij een opleving van het virus. Toch vindt het kabinet het belangrijk dat de Eerste Kamer akkoord gaat met de zesde verlenging.

Nagenoeg alle partijen in het parlement verzetten zich tegen coronapas, met uitzondering van VVD, CDA en D66. Vorige week stemden alleen de coalitiepartijen in de Tweede Kamer voor de vijfde verlenging, die op 1 maart is ingegaan. Geen enkele oppositiepartij stemde voor. De Eerste Kamer debatteert na het meireces over de vijfde én zesde verlenging van de tijdelijke coronawet.

De Raad van State, de belangrijkste adviseur van de regering, stelde eerder dat de tijdelijke coronawet niet zomaar verlengd kan worden, omdat er een directe dreiging moet zijn van de epidemie. De Raad schreef donderdag opnieuw dat het kabinet met een betere motivering voor de inmiddels zesde verlenging moet komen. Maar het kabinet wil zijn „belangrijkste vehikel” overeind houden tot de wijziging van de Wet publieke gezondheid definitief rond is.