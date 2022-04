Gevechten maar ook gelukzalige momenten bij het vrijdaggebed in Jeruzalem

Net wil Laith (25) vertellen hoe hij vanaf de Westelijke Jordaanoever naar het oude centrum van Jeruzalem is gereisd voor het vrijdaggebed in de voor moslims heilige Al-Aksamoskee, of hij springt als door een wesp gestoken op en rent weg: zwaar bewapende, deels gemaskerde Israëlische militairen komen dreigend zijn kant op.

Ook honderden anderen, onder wie deze journalist en zijn tolk, zetten het op een lopen. We racen enkele trapjes op in een parkje vol plastic afval, slaan rechtsaf een steeg in maar merken tot onze schrik dat die doodloopt. Enkele jongens proberen in blinde paniek over een hoog hek aan het einde van de steeg te klimmen maar dat blijkt verspilde moeite. De militairen hebben de achtervolging inmiddels gestaakt.

Israëlische bezetting

Nog nahijgend van zijn sprint, zegt de kortgeknipte Laith, die een T-shirt draagt met de tekst ‘Call me’: „Nu zie je met eigen ogen wat de Israëlische bezetting behelst. Je zit gewoon ergens rustig te praten en doet niemand iets en dan moet je plotseling vluchten. Je voelt je zo hulpeloos. Nooit weet je van tevoren wat er gebeurt.”

Het lijkt inderdaad alsof de Israëlische militairen het erom doen. Nog geen tien minuten na hun dreigende beweging openen ze met dezelfde ogenschijnlijke willekeur plotseling weer de toegangsweg tot de Al-Aksamoskee. Niet alleen vrouwen maar ook jongemannen, die enkele uren werden tegengehouden, mogen nu naar binnen. Laith grijpt direct zijn kans en voegt zich bij de lange stoet moslims die naar binnen dromt.

Een Palestijnse jongen bij een Israëlisch checkpoint, 29 april. Foto Hazem Bader/AFP

Het is de laatste vrijdag van de vastenmaand ramadan voor het Suikerfeest, dat zondag wordt verwacht. Veel moslims hechten eraan dan in de Al-Aksamoskee te bidden, ondanks de onrust van de laatste weken. Bij rellen op de Tempelberg (voor moslims de al-Haram al-Sharif) vielen de laatste drie vrijdagen telkens gewonden door confrontaties tussen stenengooiende Palestijnen en Israëlische veiligheidseenheden die soms traangas en rubberen kogels gebruikten. Bovendien waren er vier Palestijnse terroristische aanvallen in Israël en voerde het Israëlische leger talrijke operaties uit tegen Palestijnen, met name op de Westelijke Jordaanoever.

Ook deze vrijdagochtend was het weer raak bij de Al-Aksamoskee. Volgens de Rode Halve Maan vielen er al bij het prille ochtendgebed 42 gewonden, van wie er 22 naar het ziekenhuis moesten, bij botsingen tussen stenengooiende Palestijnen en Israëlische militairen. De politie vuurde weer rubber kogels af. Pas na enige tijd gaf het leger toestemming aan medische hulpteams om gewonden te behandelen. Een uur later was het weer rustig op het terrein.

Ongehinderd Jeruzalem in

Ondanks de recente spanningen, lieten de Israëlische autoriteiten vrijdag naast islamitische inwoners van Jeruzalem ook moslims van de Westelijke Jordaanoever tamelijk ongehinderd naar Jeruzalem reizen. Gewoonlijk is dat alleen met speciale toestemming mogelijk. Vele tienduizenden benutten die kans en reisden per bus naar Jeruzalem, te meer omdat bezoeken aan Al-Aksa de laatste paar jaar ook door de coronapandemie nauwelijks mogelijk waren. Niet-moslims werd de toegang tot de Al-Aksamoskee en de Rotskoepelmoskee echter uit voorzorg tot na de ramadan ontzegd.

Voor veel moslims is zo’n tripje naar de Al-Aksa een onuitputtelijke bron van vreugde. De 50-jarige Aum Mohammed, afkomstig uit Nablus en van top tot teen in een zwart gewaad gestoken, bovenin afgezet met metalen knopen, verkeert in regelrechte extase. Ze is voor het eerst in Jeruzalem, vergezeld van haar man. „Ik kan gewoon niet uitdrukken hoe blij ik ben. Het is zo’n speciaal gevoel”, zegt ze glunderend.

Aum Noor (38) is even op een stoepje gaan zitten langs een van de steile, smalle straatjes die door de oude stad van Jeruzalem kronkelen. Ze is vaker in de stad geweest maar geniet er altijd weer van. „Je krijgt zo’n heerlijk sereen gevoel, als je in Jeruzalem bent”, zegt de huisvrouw uit Ramallah. „Zodra je hier binnen bent, voel je dat het een heilige stad is. Het is bovendien onze hoofdstad. En als je die enorme aantallen Palestijnen hier ziet, krijg je ook het gevoel dat je bij Jeruzalem hoort.” Om er glimlachend aan toe te voegen: „En dat Jeruzalem ook jou toebehoort.”

Hoewel ze ditmaal niet heeft hoeven vluchten voor militaire acties, heeft ze die een vorige keer in Jeruzalem wel meegemaakt. „Toen we zo vluchtten en een schuilplaats probeerden te vinden, was ik even bang dat mijn laatste uur had geslagen”, erkent ze. Maar voor nieuwe rellen is ze niet bevreesd. „God zal ons wel beschermen.”