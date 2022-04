Inflatie afgelopen maand 11,2 procent, minder harde stijging

De inflatie in Nederland was in april 11,2 procent. Dat is een minder harde stijging dan in maart, toen de inflatie 11,7 procent was. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS meldt deze cijfers op basis van de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex, die volgens het statistiekbureau nog niet volledig is. Binnenkort publiceert het CBS de definitieve inflatiecijfers voor de maand april op basis van de Nederlandse consumentenprijsindex.

Hoewel de energieprijzen nog steeds de grootste aanjager zijn voor inflatie, stegen deze in april minder hard dan in maart. In maart waren energie en olie nog 99,8 procent duurder dan een jaar eerder. In april waren deze prijzen 83 procent hoger. Deze daling is deels het gevolg van de invoering van accijnsverlaging op diesel en benzine, een maatregel die het kabinet per 1 april invoerde om de koopkracht van consumenten te herstellen.

Mogelijk zullen de energieprijzen opnieuw stijgen. Nadat de Russische president Vladimir Poetin had aangekondigd de gaskraan naar Polen en Bulgarije dicht te draaien, ontstond nog meer onrust op de toch al onrustige energiemarkten. Hierdoor stegen de prijzen dinsdag weer. Een woordvoerder van het Kremlin zei woensdagmiddag dat Rusland de gastoevoer mogelijk ook zal afsluiten voor andere landen die weigeren de gasrekening in roebels te betalen. Minister Rob Jetten (D66, Energie en Klimaat) maakte eerder al bekend eind dit jaar te willen stoppen met het gebruik van Russisch gas.