‘Ik wil absoluut niet samen in één huis wonen’

Michel: „Acht jaar geleden overleed mijn vrouw Carla aan kanker. Marjan en zij waren collega’s bij een vakantiepark.”

Marjan: „In de tijd dat Carla en ik samenwerkten, kwam ik hier regelmatig over de vloer. Maar het contact verwaterde nadat ik was verhuisd. Toen ik hoorde dat Carla ziek was, hebben we weer contact gelegd. Na haar overlijden heb ik Michel opgezocht om te kijken hoe het met hem ging.”

Michel: „Dat was met Pasen 2014. Marjan vertelde dat haar relatie uit was. Ik dacht: dat vertelt ze niet voor niks. Zo is het gekomen.”

Marjan: „We zijn erg verschillend, dus er waren wel wat aarzelingen om aan een relatie te beginnen.”

Michel: „Ik kom uit een katholiek gezin met acht kinderen, praat dialect en ben niet zo van het opruimen. Ik heb twee jaar mavo gedaan en ben toen naar de lagere tuinbouwschool gegaan. Ik ben boomkweker, maar ook dieseltechnicus geweest. Ik woon in mijn ouderlijk huis.”

Marjan: „Ik kom uit het westen. Mijn grootouders woonden in Amsterdam, met hen gingen we naar Madame Tussaud en het Rijksmuseum. Zelf heb ik mode en illustratie gedaan aan de kunstacademie in Arnhem. Anders dan Michel ben ik wel vijfentwintig keer verhuisd in mijn leven. Voordat ik hier kwam wonen, had ik een mooi huis in een bos bij de Mookerhei.”

Michel: „Wat we delen, is onze liefde voor de natuur. En samen leuke dingen doen, zoals naar de film en uit eten.”

Marjan: „Michel is recht voor z’n raap, eerlijk en betrouwbaar. Dat is voor mij belangrijk.”

In het kort Marjan van Linge (59) en Michel Janssen (57) runnen samen de kleinschalige camping De Zoete Aagt in Groesbeek, Gelderland. Voorheen was Michel onder meer boomkweker, hovenier en elektricien. Marjan volgde de kunstacademie in Arnhem. Ze wonen allebei op het erf en hebben een latrelatie. Marjan heeft twee volwassen zoons, Michel één. Samen verdienen ze ongeveer twee keer modaal. Foto David Galjaard Foto David Galjaard

Tangocursus

Marjan: „We hebben een latrelatie op hetzelfde erf. We zien elkaar overdag veel, maar na het eten gaan we naar ons eigen huis. Michel heeft een huisje voor mij gebouwd in een schuur. Drie avonden per week eet ik daar. Ik ben graag alleen.”

Michel: „Maar samen werken op de camping gaat prima.”

Marjan: „Ooit hebben we een tangocursus gedaan, maar dat was geen succes. Die stappen waren te ingewikkeld voor hem.”

Michel: „Ze heeft me ook wel eens meegesleurd naar een balletvoorstelling, maar dat was het ook niet. Tot de pauze kon ik nog wel wakker blijven, maar daarna werd het moeilijk.”

Marjan: „Maar ’s avonds samen borrelen onder het afdak bij mijn huis gaat heel goed!”

Michel: „Ik ben een ochtendmens, Marjan is overdag en ’s avonds op haar best. Soms sta ik al om vijf uur ’s morgens naast de wasmachine. Zodra ik wakker ben, slaat de ideeënmachine in mijn hoofd aan.”

Marjan: „Ik wil absoluut niet samen in één huis wonen. Ik vind het fijn om een eigen plek te hebben.”

Michel: „Mij maakt het niet uit, ik ben daar makkelijk in. Wat een voordeel is van een latrelatie is dat we allebei privégesprekken met onze kinderen kunnen voeren.”

Vierdaagse

Michel: „Ons spitsuur ligt tussen april en oktober, als de camping open is. Tussen vertrek en aankomst van gasten is er veel werk, grasmaaien en schoonmaken en zo.”

Marjan: „Dan is het zeven dagen per week druk en kunnen we alleen om de beurt van huis.”

Michel: „In juli komt de Vierdaagse hier langs. Dan hebben we veel lopers onder onze gasten. We serveren dan soep en broodjes voor de wandelaars.”

Marjan: „We hebben een duidelijke taakverdeling op de camping. Michel snoeit en maait en doet het grove werk, ik doe de administratie, maak de huisjes schoon en leg mijn ziel en zaligheid in de planten en de bloemen op het terrein.”

Marjan: „Maar na oktober is het vijf maanden rustig. In de winter ga ik meestal twee maanden op reis, in mijn eentje. Ik ben naar Nepal geweest, ik ben vorig jaar naar Turijn gelopen en komende winter wil ik naar Spanje fietsen. Of in Spanje, dat weet ik nog niet.”

Michel: „Ik wil niet mee. En mag ook niet mee. Ze wil echt liever alleen, dan komt ze tot rust.”

Marjan: „We zijn nooit langer dan één week samen weg geweest, dat was lang genoeg. Dan wil ik toch weer mijn eigen ding doen.”

Michel: „We gaan wel een paar keer per jaar een paar dagen naar Texel. Naar een luxe hotel op Texel met een sauna. Ik kan de boel thuis goed loslaten. Als ik de straat uitrij, ben ik weg.”

Marjan: „We boeken altijd dezelfde kamer op Texel, we zijn er al zo’n vijftien keer geweest. Verder geven we weinig geld uit.”

Michel: „Ik heb vorig jaar een shovel gekocht en op dit moment steek ik geld in de opknapbeurt van een oude salonwagen.”

Marjan: „Ik ben geld kwijt aan mijn reizen.”

Michel: „En we geven geld uit aan goed eten en drinken. En aan heatpipes die water verwarmen.”

Marjan: „We hebben veel hulp van vrijwilligers. Er is iemand die jam maakt van ons fruit en we laten appels persen.”

Michel: „En iemand die bier maakt met druiven uit onze kas en kweeperen uit de tuin.”

Marjan: „We hebben ook een voedseltuin aangelegd. We doen zoveel mogelijk biologisch en duurzaam. We spuiten niet, hebben zonnepanelen en gebruiken eigen grondwater voor de besproeiing van de planten.”

Michel: „We investeren in duurzame zelfvoorzienendheid.”

Marjan: „Aan het begin van onze relatie hebben we een proeftijd ingesteld van anderhalf jaar, om te kijken hoe het zou gaan. Al die jaren hebben we tussentijds ons samenzijn geëvalueerd en steeds bijgetekend.”

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Hoe doen zij het? Wonen Marjan en Michel wonen beiden op het terrein van camping De Zoete Aagt in Groesbeek, aan de voet van de Jansberg. Michel woont in zijn ouderlijk huis, Marjan in een door Michel gebouwd huisje in een deel van een schuur. Vervoer Allebei hebben ze een auto. Michel heeft daarnaast een e-bike en een motor, Marjan heeft een sportfiets. Taakverdeling Michel en Marjan werken allebei op de camping. Hij doet het snoei- en maaiwerk en onderhoud, zij de administratie, de schoonmaak en verzorgt de bloemen en planten. Verder hebben ze allebei hun eigen huishouden. Huisdier Hond Saar is officieel van Marjan, maar overdag is ze vaak bij Michel. ’s Avonds gaat ze uit zichzelf terug naar Marjan. „Saar is vaak op de plek met de lekkerste hapjes.” Verder heeft de lokale schaapherder wat schapen lopen op het terrein. Hulp Twee à drie keer per jaar komen vrijwilligers bij Marjan en Michel snoeien. Verder krijgen ze hulp van een jammaker, een bierbrouwer en van een vinoloog die een paar keer per jaar een wijnproeverij organiseert onder de wijnranken in de grote kas. Boodschappen Voedsel komt zoveel mogelijk uit de eigen tuin en uit het pakket dat ze wekelijks kopen bij een biologische tuinder.

