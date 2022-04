Als het aan staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst, CDA) ligt, wordt het belonen van medewerkers met aandelenopties in Nederland fiscaal per 1 januari aantrekkelijker. Een lang gekoesterde wens van menig start-uporganisatie gaat daarmee in vervulling. Maar wetgeving of niet: veel Nederlandse ondernemers willen helemaal geen aandelen weggeven. Een andere mindset is nodig om bedrijven van wereldformaat te bouwen.

Remy Gieling is zakenjournalist en specialiseert zich in start-ups, technologie en innovatie. Erik de Heer is associate partner en fiscalist bij EY en verantwoordelijk voor het programma dat zich richt op snelgroeiende bedrijven.

In veel landen is het de normaalste gang van zaken. Toptalent kun je alleen binnenkrijgen en behouden als je aandelenopties in het bedrijf aanbiedt. Zo profiteren ze op termijn ook financieel mee van de groeiambities. Start-upondernemers hebben lang geroepen dat het aanbieden van aandelenopties in Nederland hopeloos ingewikkeld is. Maar is dat de echte reden dat ondernemers hier weinig bereid zijn te delen met medewerkers?

Wie aandelenopties ‘uitoefent’ (er gebruik van maakt), moet daar op dit moment direct inkomstenbelasting over betalen. Het wetsvoorstel van Van Rij brengt daar verandering in: de medewerker kan straks belasting betalen op een later moment, bijvoorbeeld wanneer hij of zij de aandelen op termijn verkoopt. Kortom: de huidige optieregeling is misschien onvoordelig, maar royaal medewerkers laten meedelen is zeker niet onmogelijk.

Lees ook: Het risico van de start-upfabriek

Beknibbelen

Het echte probleem zit veel dieper: veel Nederlandse ondernemers hebben gewoonweg geen trek om een deel van hun bedrijf met de medewerkers te delen. En als ze al aandelen ‘weggeven’ is dat in beperkte mate. Deze vorm van beknibbelen, zit hun eigen succes én dat van het Nederlandse start-up-ecosysteem hopeloos in de weg.

Het belonen met aandelenopties brengt voor start-ups een aantal voordelen met zich mee: medewerkers zijn meer betrokken en blijven door de zogeheten vesting-periode langer aan het bedrijf verbonden. Belangrijker nog: aandelenopties geven je toegang tot een poule van internationaal talent, dat met een simpel salarisstrookje nooit was komen werken.

Beter talent bouwt betere producten en zorgt voor een hardere groei van het bedrijf. Daarnaast geldt dat de topinvesteerders sneller geld steken in bedrijven waar de oprichters rijkelijk delen met hun medewerkers. Deze bedrijven trekken sneller en meer geld aan. En laten ‘access to talent’ en ‘access to cash’ nou precies de twee belangrijkste factoren zijn in de groei van een ambitieuze start-up.

Scale-ups

Aandelenopties zijn bovenal noodzakelijk om een florerend start-up ecosysteem te creëren. Wanneer er in de Verenigde Staten een succesvolle start-up verkocht wordt of naar de beurs gaat, betekent het dat er honderden medewerkers in een klap een bescheiden fortuin verdienen. Dat geld investeren ze als angel investors in nieuwe initiatieven. Blijft het geld daarentegen bij een beperkte groep oprichters, groeit het investeerderslandschap maar mondjesmaat mee.

De sporadische technologische succesverhalen van Nederlandse bodem onderschrijven het nut van aandelenopties: Adyen, Elastic en GitLab deelden ook voor de beursgang riant met hun medewerkers. Een handjevol snelgroeiende scale-ups volgt nu hun voorbeeld. Dat deze partijen uitgroeien tot wereldspelers van formaat, is mede te danken aan deze strategie.

Nederlandse start-upoprichters moeten zichzelf de vraag stellen: wil je een groot aandeel houden in een klein bedrijf, of ben je bereid om te delen met de mensen die de internationale groeiambities gaan realiseren? De uiteindelijke kosten van het missen van het juiste talent zijn veel hoger dan die van minder aandelen in eigen zak.

Wie deelt in de groeipotentie van het bedrijf, wordt daar samen beter van. De optiewetgeving van Van Rij gaat daar zeker bij helpen. Maar nog belangrijker is de mindset van ondernemers: vermenigvuldigen door te delen is de enige weg naar internationaal succes.