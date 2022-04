Het Pianofestival Naarden had tot diep in de nacht mogen duren

Het openingsconcert van het Naarden Internationaal Piano Festival kende twee verschillende gezichten, wat vooral lag aan de uiteenlopende kwaliteit van twee bewerkers van Beethovens muziek. De artistiek leider en pianist Nino Gvetadze speelde kamermuziekversies van diens Vierde en ‘Zesde’ pianoconcert met het Ruysdael Kwartet, contrabassist Szymon Marciniak en paukenist Marc Aixa Siuraba.

De 45-jarige Poolse componist Jakub Kowalewski maakte de verkleining van het ‘Zesde’ pianoconcert, van oorsprong het fameuze Vioolconcert, waarvoor Beethoven zelf later een pianopartij schreef. Kowalewski slaagde er niet in de strijkers een eigen identiteit te geven in zijn bewerking. Het bleef een kwestie van orkestrale gaten opvullen, met name in het monumentale eerste deel waar Beethoven zijn symfonische spierballen laat rollen - je miste het gif van de houtblazers en de kracht van het koper. Het duet-duel met de pauken in de cadensen behield zijn schoonheid, maar daar zwijgt het orkest ook in het origineel.

Hoe anders en magisch weerklonk het Vierde pianoconcert na de pauze. Al bij de eerste noten zogen de musici je mee in deze geniale bewerking van Vinzenz Lachner (1811-1893), een jonge tijdgenoot van Beethoven. De strijkers gaven deze keer geen serviele samenvatting van de orkestpartituur, maar hadden een eigenzinnige stem en voerden een biologerend gesprek met de piano. Bij tijd en wijle was het zelfs eerder een liefdevolle dans, waarin intimiteit en hartstocht vrij spel kregen.

Gvetadze bespeelde de rechtsnarige vleugel die de Belgische bouwer Chris Maene ontwikkelde voor Daniel Barenboim. Bij de standaard vleugel, waar snaren kruislings over elkaar heen lopen, trillen vaak tonen mee die je niet aanslaat. De klank kan dan gaan klonteren. De Maene-vleugel daarentegen zong met een glasheldere sprankeling en grote tederheid onder de handen van Gvetadze.

Het Vierde pianoconcert had wat dat betreft nog tot diep in de nacht mogen voortduren.