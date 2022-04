Goudvissen tobben niet over het water waarin ze zwemmen. Mensen tobben niet over de lucht waar ze doorheen bewegen. Niet te veel althans. Wie dat wel doet, stuit al snel op duizelingwekkende getallen. Zoals op de miljard keer per seconde dat elk atoom in een oppervlak wordt aangetikt door een stikstof- of zuurstofmolecuul uit de lucht. Het maakt niet uit of dat atoom in het parket zit, in handpalmen, neuzen, kastdeuren of tafelbladen: elk oppervlak is voortdurend gewikkeld in een pingpongwedstrijd met luchtmoleculen.

Bijna even bijzonder is trouwens dat de Oud-Griekse atomisten dit ruim tweeduizend jaar geleden al vermoedden. „Altijd zweept rondom gelegen lucht de dingen”, schreef de Romeinse filosoof en dichter Lucretius in het lange gedicht De rerum natura waarin hij de ideeën van die atomisten toelichtte.

Zestien paardenkrachten

Het zou daarna nog zeventien eeuwen duren voordat Otto von Guericke, de geniale burgemeester van het Pruisische Maagdenburg, die ‘zwepende lucht’ zichtbaar maakte. Von Guericke was geïnspireerd geraakt door Copernicus’ gedachte dat de aarde door een verder nagenoeg lege ruimte om de zon beweegt. Met een zelf ontwikkelde vacuümpomp wilde hij die lege ruimte nabootsen en onderzoeken. Paradoxaal genoeg werd hij daarna vooral beroemd toen hij bij het benaderen van die leegte juist de ‘luchtdruk’ liet zien.

Dat deed hij door twee koperen hemisferen te laten maken die samen een holle bol vormden met een diameter van ruim een liniaal. Als Von Guericke de holte in die bol zoveel mogelijk leeg pompte en daarmee de tegendruk van binnenuit wegnam, dan drukte de omringende lucht de twee helften op elkaar. Muurvast. Zelfs twee keer acht paarden konden ze niet van elkaar trekken, zo bleek tijdens een demonstratie voor keizer Leopold III. Zo legden zestien paardenkrachten het af tegen de talloze tikjes waarmee luchtmoleculen de halve bollen tegen elkaar aan drukten.

Aanschuiven

Stel je voor dat Von Guericke met zijn zwarte mantel had kunnen aanschuiven op het symposium waarmee zijn verre wetenschappelijke nazaten de afgelopen maand het zestigjarig bestaan vierden van hun Nederlandse Vacuümvereniging. Hij zou waarschijnlijk steil achterover zijn geslagen van de technieken waarmee fysici ruimtes tegenwoordig zo leeg mogelijk maken. De bijna-laatste moleculen dirigeren ze met stelsels van schoepenraderen al stuiterend van schoep naar schoep naar buiten. Nog sporadischer overgebleven moleculen vriezen ze vast aan extreem koude wanden; fixeren ze aan kleverige wanden of bonjouren ze weg met elektrische velden.

Waarom al die moeite, zou de oud-burgemeester van Maagdenburg misschien stamelen. En zou iemand zich dan durven wagen aan een uitleg van de enorme, ultramoderne apparaten van fabrikant ASML waarmee de chips worden gemaakt voor mobieltjes en computers? De minuscule structuurtjes op die chips worden met ragfijne bundeltjes extreem ultraviolet licht op een siliciumplak ‘getekend’. Maar als het niet in een bijna volmaakt lege ruimte wordt gebruikt , dan wordt dat kortgolvige ultraviolet licht onmiddellijk opgeslokt. Vandaar bijvoorbeeld die vacuümtechnieken, die aan een zeventiende-eeuwer natuurlijk amper uit te leggen zouden zijn. Maar het zou voor Von Guericke wellicht al mooi genoeg zijn dat er binnenkort ook zo’n ASML-apparaat in het nieuwe Europese centrum voor chiptechnologie zal staan in, jawel, zijn eigen Maagdenburg.

Botsproeven

En wat als ook Lucretius in het gehoor kon zitten? Terwijl zijn gewaad om zijn armen fladderde, zou hij misschien vragen naar het vacuüm in de deeltjesversneller van CERN bij Genève. In die 27 kilometer versneller worden atomen opgejaagd tot nagenoeg de lichtsnelheid, wat alleen lukt als er geen dolende luchtmoleculen hun pad kruisen. In bijna perfect vacuüm dus. Het mooie daarbij is dat de botsproeven met de razendsnelle deeltjes (plus data-analyse met vliegensvlugge computerchips) vervolgens óók die lege ruimte helpen doorgronden.

Die leegte is een niets van niets, zou Lucretius te horen krijgen. De ruimte wordt doorkruist door spookachtige neutrino’s, is doortrokken van een Higgsveld, zit misschien wel barstensvol onzichtbare donkeremateriedeeltjes en wie weet zwerft zelfs overal ‘donkere energie’. Nog afgezien van de deeltjes-antideeltjesparen die op de kleinste schalen voortdurend opborrelen en weer verdwijnen. De aarde beweegt kortom tegen de achtergrond van een reusachtig niet-niets.

Buiten ruimte en tijd

Wat zou de gelovige Lutherse Von Guericke daarvan denken? En Lucretius die dacht dat de kosmos zonder goden toe kon? Misschien zou die laatste toch nog even aanhalen wat hij ooit schreef over „de sterfelijke ziel” die na de dood oplost in het niets. In dat niet-zijn, zo schreef hij, „zal ons die er dan niet zullen zijn natuurlijk niets kunnen gebeuren en ons bewustzijn verontrusten”. Het bevindt zich buiten ruimte en tijd en vacuümtechniek.

Ik gebruikte de vertaling van Piet Schrijvers (De Rerum Natura)

Margriet van der Heijden is natuurkundige en hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de TU Eindhoven.