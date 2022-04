Het geld uit overheidsfonds Invest-NL komt nauwelijks direct bij Nederlandse bedrijven terecht

Van de 500 miljoen euro die overheidsfonds Invest-NL tot nu toe uitgaf, is slechts een minderheid direct naar Nederlandse bedrijven gegaan. Dat was oorspronkelijk wel het doel van het fonds, dat in 2020 opgericht werd onder kabinet Rutte-III. Het meeste geld, 340 miljoen euro, is in ándere investeringsfondsen gestoken. De meeste van deze fondsen zijn niet specifiek op Nederland gericht, maar investeren in Europa of wereldwijd in jonge ondernemingen. Invest-NL stak tot nu toe slechts 161 miljoen euro direct in Nederlandse bedrijven.

Dat blijkt uit een inventarisatie van NRC. Alleen al sinds begin dit jaar stak Invest-NL 45 miljoen euro in vier internationaal opererende fondsen. Twee ervan zijn geregistreerd in Luxemburg, een andere in België. Ook in 2020 en 2021 gingen tientallen miljoenen naar internationale fondsen.

Invest-NL kwam tot stand onder het vorige kabinet-Rutte, met het doel Nederlandse innovaties op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie aan te jagen. Het totale investeringsbudget bedraagt 1,7 miljard euro. Volgens het wettelijke mandaat moeten alle gedane investeringen „ten bate van de Nederlandse economie” komen.

Dubbele bedrag

Invest-NL zegt zich daaraan te houden. Alle fondsen die geld ontvangen, moeten toezeggen het dubbele bedrag in Nederland te investeren. Het ministerie van Financiën, enig aandeelhouder van Invest-NL, steunt deze aanpak, zegt een woordvoerder. „Er lekt geen geld weg, maar er komt juist geld bij voor Nederlandse bedrijven.” Betrokken fondsmanagers benadrukken wel dat het gaat om een gentleman’s agreement, geen juridisch afdwingbare afspraak.

Enkele Kamerleden reageren kritisch op de keuze om het geld grotendeels in andere fondsen te steken. „Dit is niet waar het primair voor bedoeld was: risicovolle investeringen dragen die de markt te riskant vond,” zegt GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee. Hij noemt het een „weeffout” dat de investeringen behalve maatschappelijke impact ook een positief rendement moeten opleveren. „Daarmee eis je financieel succes. Fondsmanagers gaan dan zekerheid inbouwen.”

‘Roept vragen op’

„Dit roept wel vragen op,” zegt CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch. „Is het investeren in andere fondsen de juiste weg om de impact te behalen die iedereen voor ogen stond? En weten we waar het geld dat via internationale fondsen terug in Nederland wordt geïnvesteerd precies terechtkomt? Landt het wel in de projecten die belangrijk zijn voor Nederland?”

Bij meerdere fondsen waarin Invest-NL onlangs geld stak, stonden bovendien de investeerders in de rij. Volgens critici zijn deze uitgaven in strijd met de missie alleen projecten te financieren die anders niet van de grond zouden komen. Invest-NL noemt het in een reactie „lastig om harde criteria te verbinden” aan die eis.

Begin 2023 evalueert de Tweede Kamer de ervaringen met Invest-NL. Voormalig PvdA-leider en oud-minister van Financiën Wouter Bos vertrok onlangs als topman van Invest-NL, om per 1 mei bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Menzis te worden.

