Stel je voor dat je zonder gegronde reden het huis van de buren in de fik steekt. De kinderen en kleinkinderen van de buren worden daardoor niet alleen dak- en thuisloos, ze houden er ook een intergenerationeel trauma aan over. Hoe moreel en juridisch verantwoord is het dan om tegenover hen te stellen dat ze naast goedkope excuses geen herstelbetalingen hoeven te verwachten omdat het geleden onrecht ‘zo lang geleden’ plaatsvond?

In goedkope excuses kun je niet wonen. Je moet óf onwetend zijn óf serieuze rechtvaardigheidsissues hebben als je anno 2022 nog niet doorhebt dat excuses gepaard dienen te gaan met herstelbetalingen.

Eerder deze maand bood ABN Amro zijn excuses aan voor het aandeel van zijn historische voorgangers (de bankiers Hope & Co en Mees & Zoonen) in de slavenhandel. Daarmee reageerde de bank op het onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) dat concludeert dat de rechtsvoorgangers van ABN Amro een actieve rol speelden bij de bevordering van de slavenhandel. De Surinaamse econoom Armand Zunder, die al in 2008 berekende dat de Nederlandse staat 379 miljard euro aan herstelbetalingen aan alleen al Suriname verschuldigd is, meende deze week in NRC dat de excuses van ABN Amro gepaard dienen te gaan met een hersteltraject.

Het is een relevante boodschap aan alle instellingen die uit morele overwegingen hun excuses aanbieden voor hun aandeel in het slavernijverleden. De verwachting is dat De Nederlandsche Bank (DNB) dit later dit jaar zal doen voor haar betrokkenheid bij de slavernij-economie. DNB past daarmee, net als ABN Amro, in een rij van instellingen die in het reine willen komen met hun historische zonden. De gemeenten Rotterdam en Amsterdam gingen hen al voor, en het ligt in de lijn der verwachtingen dat ook de Rijksoverheid dit jaar of volgend jaar, 160 jaar na de afschaffing van de slavernij, eindelijk haar excuses aanbiedt voor haar aandeel.

Bezwaren tegen herstelbetalingen voor historische misdaden zijn op geen enkele manier serieus te nemen. Niet alleen omdat deze bezwaren hypocriet zijn, ze brengen ook niets in tegen de stelling dat instellingen moreel en juridisch verantwoordelijk zijn om hun aangerichte verwoestingen te herstellen. Landen en instellingen die een geavanceerd systeem in stand hielden om zwarte levens als koopwaar te verhandelen, hebben zeker ook de capaciteit om te berekenen hoe zij de aangerichte schade kunnen herstellen. Elk bezwaar tegen herstelbetalingen is dan ook een illustratie van een gebrek aan politieke wil en van een selectief rechtvaardigheidsgevoel.

Uiteraard, herstel is niet alleen een financiële kwestie, je kunt immers mensenlevens en onrecht nooit tot een financiële berekening reduceren. Herstel is ook een psychologische kwestie. Niet voor niets adviseerde het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden aan de Nederlandse staat om een slavernijmuseum op te richten waarin „op ruime en toegankelijke wijze het slavernijverleden en de doorwerking daarvan worden getoond”.

Onze samenleving verkeert in een psychologische gevangenis waarin de ene groep aan een superioriteitscomplex lijdt, terwijl de andere juist last heeft van een inferioriteitscomplex. „De slaafgemaakte Afrikanen zijn eeuwenlang gemarteld en vermoord, vrouwen werden verkracht, gezinnen uit elkaar gerukt. Hele generaties is systematisch aangeleerd dat ze minder waard zijn: ze werden puur als eigendom gezien van de planters”, stelde Zunder tegenover NRC. Terecht pleit hij dan ook voor een diepgravend onderzoek naar de sociaaleconomische erfenis van de trauma’s van het slavernijverleden.

Het is een belangrijke opgave om niet met een blik naar het verleden een naïeve houding aan te nemen waarin excuses en herstelbetalingen als ultieme middelen worden gezien om historische zonden te herstellen. Excuses en herstelbetalingen kunnen immers ingezet worden om het geweten te sussen, maar ook om mensen die het bestaande onrecht adresseren de mond te snoeren.

De schrijnende werkelijkheid is dat wij een discussie voeren over de erfenis van het slavernijverleden, terwijl rijke landen als Nederland nu actief bijdragen aan de vernietiging van het mondiale ecosysteem. Dat betoogde David Van Reybrouck in zijn Huizingalezing (2021). Met onze overconsumptie en ons fossiele energie-fetisjisme wordt het bestaansrecht van bewoners van het mondiale zuiden en toekomstige generaties op het spel gezet. Ook zij verdienen nu dringende excuses en herstelbetalingen. Opdat wij een heden en een toekomst bouwen waarin het vanzelfsprekend is degenen die andermans huis in de brand steken daarvoor juridisch en moreel verantwoordelijk te houden.

Kiza Magendane is politicoloog en schrijft om de week een column op deze plek.

Nieuwsbrief NRC Rotterdam Het laatste nieuws en de beste stukken over de mooiste rotstad die er is Inschrijven