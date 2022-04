Gratis toegang tot wetenschap: het wordt steeds duurder

Er loopt een gouden route naar een stralende toekomst, en negen jaar geleden wees Sander Dekker hem aan. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalde toen dat in 2024 alle wetenschappelijke publicaties van Nederlandse universiteiten open access zouden moeten zijn. 100 procent. Voor iedereen, gratis te lezen op internet. Dat is goed, want vrij toegankelijke artikelen worden vaker gelezen en geciteerd. En het is rechtvaardig. Wetenschappelijk onderzoek wordt met belastinggeld betaald, en het is raar dat een belastingbetaler die toevallig geen universitaire betrekking heeft, dertig euro moet overmaken om één wetenschappelijk artikel te lezen.

De staatssecretaris sprak zijn voorkeur uit voor de Golden Road: publicaties in tijdschriften die al hun artikelen vrij toegankelijk op internet zetten. De onkosten worden dan gedekt door de auteurs die een Article Processing Cost (APC) betalen.

Een mooi streven, maar het kon ambitieuzer, vond de Nederlandse wetenschappelijke wereld. Niet in 2024, maar al in 2020 moest alle wetenschap vrij toegankelijk zijn. Dat was de dringende boodschap van het National Plan Open Science dat door de universiteiten, onderzoeksfinancier NWO, de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de KNAW in 2017 werd ondertekend.

Het is niet gelukt. Volgens de samenwerkende universiteiten en het Rathenau-instituut stond de teller in 2020 op ruim 70 procent. En volgens een vorig jaar verschenen onderzoeksrapport kan het nog jaren duren voor de 100 procent in zicht komt.

„We zijn misschien te ambitieus geweest”, zegt Darco Jansen, manager Open Access en Open Science bij koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (UNL, de vroegere VSNU). „Maar het gaat wel steeds harder, in 2021 zitten we waarschijnlijk al op 80 procent.”

Die 100 procent moeten we zien als een stip op de horizon, zeggen ze in universitaire kringen. Een doel om naar te streven, een breekijzer in de onderhandelingen met wetenschappelijke uitgevers. En Nederland loopt wel voorop, de percentages in andere landen liggen meestal lager.

Minder vrolijk

Toch zijn er bij al dat optimisme een paar puntjes die minder vrolijk stemmen.

Om te beginnen lijkt die 70 procent open access in 2020 heel wat, maar het gaat alleen om de artikelen van Nederlandse auteurs uit dat jaar. De leraar, journalist, technicus of andere geïnteresseerde die op zoek gaat naar een ouder artikel loopt vaak tegen een betaalmuur op. Dat artikel is dan gepubliceerd toen er nog niet op open access werd aangedrongen – of de auteurs komen uit een land waar de vrije toegang veel minder wordt gepropageerd.

Aan dat probleem is wel een mouw gepast. In 2015 is het door een amendement op de auteurswet aan Nederlandse onderzoekers toegestaan hun gepubliceerde artikel na een half jaar in een openbaar digitaal archief te deponeren – een zogeheten repository. De uitgevers hebben over het amendement hun zorgen uitgesproken, maar hebben zich er niet tegen verzet.

Openbaar maken in zo’n archief wordt de Green Road genoemd. Het is geen ideale oplossing, want compleet zijn de repositories niet, en de inhoud is divers. Er staan ook artikelen in die weliswaar door een tijdschrift zijn geaccepteerd, maar nog niet hun definitieve vorm hebben.

Digitalisering geeft schaalvergroting. En dat wil in de uitgeefsector zelden zeggen dat het goedkoper wordt Hubert Krekels samenwerkende universiteitsbibliotheken

Dan is er nog een pijnlijk puntje: de kosten. Ook al vóór de komst van internet, dus in het begin van de jaren negentig, betaalden de universiteitsbibliotheken aan Elsevier, Wiley, Springer en de andere wetenschappelijke uitgevers flinke abonnementsgelden. Een paar duizend gulden voor een jaarabonnement was normaal. De tarieven begonnen in de loop van dat decennium flink te stijgen, vaak met 5 procent per jaar. Aan het begin van deze eeuw was dat voor sommige tijdschriften opgelopen tot tienduizend euro.

Dat zette een ander aspect van de discussie op scherp. Waarom zoveel betalen voor iets dat eigenlijk al betaald wás? Wat doen die uitgevers nu eigenlijk? De artikelen krijgen ze gratis, voor de collegiale toetsing van de artikelen (peerreview) hoeven ze ook niet te betalen en internet elimineerde de meeste drukkosten. Waarom zouden de uitgevers dan rendementen moeten behalen van 30, 40 procent?

De handen ineenslaan

Menigeen zag een toekomst voor zich waarin geleerden de handen ineen zouden slaan en zélf tijdschriften zouden beginnen. Op internet, en voor iedereen te lezen. Die tijdschriften zijn er inderdaad gekomen, maar het zijn er minder dan aanvankelijk werd gedacht en ze hebben de gevestigde tijdschriften niet verdrongen, ze kwamen er gewoon bij.

In 2007 maakten de universiteitsbibliotheken 33 miljoen euro over aan de uitgevers, in 2020 was dat bedrag opgelopen tot 52 miljoen euro. Als je daarbij de tien miljoen optelt die NWO en buiten-universitaire instellingen meebetalen, is er sprake van bijna een verdubbeling: meer dan 62 miljoen euro aan gemeenschapsgeld in 2020.

Hoe komt dat? Doordat er steeds meer gepubliceerd wordt, dat is een belangrijke factor. In Nederland werden in 2019 ruim 45.000 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd, en dat aantal stijgt met 4 procent per jaar, ook al omdat het aantal tijdschriften stijgt. „Digitalisering geeft schaalvergroting”, zegt Hubert Krekels, voorzitter van de samenwerkende universiteitsbibliotheken en de KB (UKB). „En dat wil in de uitgeefsector zelden zeggen dat het goedkoper wordt.”

Maar het komt toch vooral doordat de gevestigde uitgevers de universitaire wereld steeds weer te slim af zijn. Zo ontwikkelden ze voor hun titels het „hybride” model. Daarbij laten ze de auteurs de keuze: closed of open. Closed is het traditionele model: het artikel is alleen te zien voor de cliënten van de universiteitsbibliotheken. Open kan ook: dan kan iedereen het lezen. Maar in dat geval moet de schrijver de uitgever schadeloos stellen voor het organiseren van peerreview, publicatie, archivering en indexering. Hij moet, net als bij de tijdschriften die de gouden route bewandelen, een APC betalen.

Die APC’s variëren nogal, van 500 euro voor een tijdschrift in een randgebied tot wel 9.500 euro voor een artikel in Nature. De verrekening van die APC’s gaat grotendeels buiten de onderzoekers om. ‘Ontzorgen’ heet dat. In de bedragen die de universiteiten jaarlijks aan de uitgevers worden betaald zijn zowel abonnementen als APC’s opgenomen.

Niet erg openhartig

Dat uitgevers als Elsevier aan die APC’s verdienen staat wel vast, temeer daar ze in het hybride model naast APC’s ook nog abonnementsgelden incasseren: double dipping heet dat. In de onderhandelingen proberen de universiteiten daar een stokje voor te steken, vooral omdat de bulk van de artikelen van Nederlandse onderzoekers in die hybride tijdschriften verschijnt.

Een probleem in die gesprekken is dat de uitgevers niet erg openhartig zijn over hun kosten. Er is wel onderzoek dat erop wijst dat de werkelijke kosten een stuk lager liggen dan de gevraagde APC’s, maar dat maakt in de onderhandelingen blijkbaar weinig indruk. Het gemiddelde zal ongeveer op 400 dollar uitkomen, berekenden twee uitgeefdeskundigen in F1000Research.

Met die APC’s zijn ook nieuwe problemen ontstaan. Zo zijn er rooftijdschriften gekomen, die wel APC’s incasseren, maar zich niet bekommeren om redactie en peerreview. Dat draagt niet bij aan de populariteit van open access. „De kwalijke praktijken van die rooftijdschriften stralen af op de golden open-accesstijdschriften van hoge kwaliteit”, zegt Krekels.

Een paar duizend euro om een publicatie mogelijk te maken is een hele uitgave Jeroen Bosman Universiteitsbibliotheek Utrecht

Onlangs werd ook bekend dat de APC’s belemmerend werken voor onderzoekers uit armere landen. Zij blijken in open-accesspublicaties ondervertegenwoordigd te zijn. Jeroen Bosman, open science expert bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht: „Dat probleem geldt ook voor Nederlandse onderzoekers die niet of niet meer aan een universiteit zijn verbonden. Een promovendus die nog niet klaar is met zijn proefschrift bijvoorbeeld. Dan is een paar duizend euro om een publicatie mogelijk te maken een hele uitgave.”

De hybride variant is duur en ondoorzichtig, op de gouden route werpen APC’s nieuwe barrières op, en de groene route is vooral een vluchtstrook. Die bezwaren gelden niet voor een publicatiemethode die steeds meer steun krijgt: diamond, de diamanten route. Die variant is volledig vrij toegankelijk, en de auteurs hoeven geen APC’s te betalen. De kosten worden in dat geval gedragen door externe financiers. Een voorbeeld is SciPost, een portal, dat artikelen brengt op het gebied van natuurkunde, astronomie, wiskunde, chemie en politieke wetenschappen. Het is een Nederlands initiatief en tot de internationale sponsors behoren NWO, het Duitse Max Planckgenootschap, het Franse ministerie van wetenschap, CERN en nog een twintigtal weldoeners. NWO is een warm voorstander van dat model, en stond aan de basis van enkele diamond-initiatieven.

De Universiteiten van Nederland zijn ook voorstander van zo’n systeem. „We willen naar goud én diamond”, zegt Darco Jansen van UNL. Hij wil op de langere termijn naar een „integraal plaatje”, een financieringsmodel waarin alle varianten zijn opgenomen en dat de kosten van alle universiteiten en alle instituten dekt. „We willen af van het abonnementenmodel en van de hybride varianten. Ik denk dat je met 80 à 90 miljoen alles kunt regelen. We zijn daarover met het ministerie en de kennisinstellingen in gesprek.”

Gratis toegang tot de wetenschap – het blijkt nogal wat geld te kosten.