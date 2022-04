Gefeliciteerd met de koning

Wegens werkzaamheden rijdt de trein naar Haarlem niet, dus nemen we de bus vanuit Amsterdam en na een pijlsnelle rit over de A9, slalommend langs landingsbanen en bedrijfsterreinen, stappen we uit in de oude binnenstad. Het middeleeuwse stratenpatroon! De renaissancegevels! De Sint Bavo! Zoveel schoonheid nog in zo’n klein en vol land, Lena verbaast zich er elke dag over. We zijn op weg naar de Jansstraat, waar zo meteen een benefietconcert voor Oekraïne is, maar we hebben alle tijd om rond te wandelen en op de Gedempte Oudegracht begint Lena te juichen. Bloemencorso! Praalwagens! En ze staan nog stil ook, want de optocht was gisteren, en nu kan je er gewoon omheen lopen, de tulpenblaadjes van dichtbij bekijken, eraan voelen, ruiken. Lena maakt foto’s en de mooiste stuurt ze meteen door naar haar moeder, die in haar flat in Dnipro Pasen aan het vieren is, orthodox Pasen, met vriendinnen en Lena’s broer, aan een tafel met beschilderde eieren en zelfgemaakte paska, paascake. Lena’s moeder, Olga, appt terug dat ze voor haar gevoel bij ons in Haarlem is, tussen al die prachtige bloemen. Ze stuurt een foto van de bloeiende planten in Lena’s appartement in Dnipro. Die verzorgt zij zolang Lena er niet is.

Het benefietconcert is in de bomvolle zaal van Zang en Vriendschap, het Haarlemse mannenkoor dat in 1830 is opgericht. Als het voor de gedupeerden van de Krimoorlog was geweest, die van 1853, zou je het ook geloven. Drie vrouwen zingen a capella Scandinavische liederen. Een geëmeriteerde hoogleraar sterrenkunde laat op de piano een impressie horen van de acht dwergplaneten in ons zonnestelsel. Lena weet zich er zo te zien geen raad mee, maar ze kijkt wel uit om dat te zeggen. Weet zij veel wat hier de gewoonten op benefietgebied zijn. En die drie vrouwen zongen wel heel zuiver. „Anno”, zegt ze als we na afloop weer naar de bus lopen en ze de gevels in de Jansstraat bekijkt. „Wat betekent dat?” Ze vraagt zich af of het de mannelijke vorm van de naam Anna is. Maar waarom staat die dan overal? Ook op Amsterdamse gevels? Ondertussen wordt ze bijna omvergereden door een Gorillafietser. Aan dat soort verkeer is ze nog lang niet gewend.

We rijden naar station Sloterdijk en terwijl ik zit te bedenken welke bus of tram we moeten nemen naar waar we wonen – Lena in het souterrain van de benedenburen – zegt zij: „Lijn 22.”

Hoe weet zij dat?

„Sloterdi-jik”, zegt ze. „Dat is de eindhalte van de bus die vlak bij ons huis komt. Dus als we die de andere kant uit nemen…”

Woensdagavond komt ze binnen met een aardbeientaart en een fles rode wijn. „Gefeliciteerd met de koning”, zegt ze in het Nederlands. De avond ervoor had ik haar nog een berichtje gestuurd om haar op de drukte voor te bereiden. „Yes”, appte ze terug. „I hear the noise on the street ))). We were told about the holiday in the English course.” Nu zegt ze hoe grappig ze het vond: al die oranje mensen vandaag in de stad. Niet dat ze er veel van gezien heeft, want ze moest gewoon werken – ze is accountant bij de Vostok Bank – en haar dag begon ermee dat ze de beveiligde internetverbinding niet aan de praat kreeg.

Na het eten vertelt ze over haar vader, die in 2011 gestorven is. Hij kwam uit een dorp bij Novosibirsk, in Siberië. Zijn ouders hadden elkaar in 1943 of 1944 leren kennen aan de Universiteit van Moskou, grootvader was gewond geraakt bij het beleg van Leningrad. Later waren ze in Dnipro terechtgekomen, waar ze in de ruimtevaartindustrie werkten, grootmoeder als jurist, grootvader als ingenieur. „Mijn vader was ook ingenieur”, zegt Lena. „Metrologist, weet je wat dat is?”

Ze heeft nog familie in Moskou wonen en haar mooiste herinneringen gaan over de vakanties aan de Zwarte Zee vroeger, met haar ouders en broer, haar oom en tante, haar nicht en neef. Ze waren elkaar altijd blijven bezoeken, maar sinds 24 februari zijn ze gebrouilleerd. „Ik belde ze op”, zegt ze. „Ik vroeg wat ze ervan vonden dat Poetin onze huizen bombardeerde. Mijn tante zweeg, mijn nicht ook. Maar mijn neef zei: Poetin valt alleen militaire doelen aan.” En haar oom? „Mijn oom is al jaren dood.”