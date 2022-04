Falend leiderschap, pestgedrag, angstcultuur: de verborgen wanhoop van agent M.

‘Je zult inmiddels hebben begrepen, dat ik er niet meer ben.” Zo begint de afscheidsmail van politieagent ‘M.’. De 53-jarige agent werkt ruim dertig jaar bij de politie als hij op 8 augustus vorig jaar een eind aan zijn leven maakt. Zijn lichaam wordt gevonden in de buurt van de plek waar hij jarenlang voor de recherche werkte. Sinds 2020 was hij in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Hij had al langer privéproblemen, maar het ging mis toen hij in januari 2020 binnen de politie overstapte naar de Dienst Speciale Operaties (DSO) van de Landelijke Eenheid – de eenheid waar bijvoorbeeld de aanpak van zware, georganiseerde criminaliteit en terrorisme onder valt.

Zijn afscheidsmail richt hij tot „Marjolein”. Dat is Marjolein Smit, zijn toenmalige baas bij de DSO. De tekst gaat verder met: „Helaas heb je in afgelopen vier, vijf maanden niet een keer contact met me gezocht om te vragen hoe het met me ging. Zelfs geen kaartje of iets van aandacht. Dat is tekenend voor jou en E[...] en de cultuur binnen de DSO. Ik heb vanaf januari 2020 de dag vervloekt dat ik heb gesolliciteerd en ben aangenomen.”

De DSO is de afdeling van de Landelijke Eenheid die onder meer politie-infiltranten inzet. De taak van infiltranten is complex en gevaarlijk: ze bouwen undercover in geheime operaties langdurige vertrouwensrelaties op met criminelen om ze later op te pakken. De DSO is ook de dienst waarover de laatste jaren verontrustende onderzoeken naar buiten kwamen. Over falend leiderschap, pestgedrag, intimidatie op de werkvloer, een angstcultuur, en bovenal gebrek aan ingrijpen door de korpsleiding. Politieman M. is op het moment van zijn suïcide accountmanager bij het Bureau Inzet en Coördinatie van het DSO. Hij ervaart zijn werk voor de dienst „als een hel”, schrijft hij in zijn afscheidsboodschap.

Derde zelfdoding bij DSO

M. is de derde DSO-agent in korte tijd die zichzelf van het leven heeft beroofd. Zijn leidinggevenden van de Landelijke Eenheid zijn niet welkom bij de uitvaart. Dat besluit de familie nadat leidinggevende Marjolein Smit hen in een persoonlijk gesprek heeft verteld dat M.’s dood niets met zijn werk te maken heeft, het is een privékwestie. De nabestaanden zien dat anders, ook al kennen ze de afscheidsboodschap nog niet.

Die afscheidsmail wordt pas drie weken na M.’s dood verstuurd. Dat doet een goede vriend, voor wie M. gedetailleerde instructies heeft achtergelaten. De mail is opgeslagen op een telefoon. De vriend gaat daar pas na de uitvaart mee aan de slag. Hij verstuurt hem precies zoals M. gevraagd had aan een handvol mensen.

Die boodschap luidt dat de manier van leidinggeven mede de oorzaak is van de drie zelfdodingen. M. beschrijft dat de leiding, die „een wedstrijdje ver plassen over mijn hoofd hebben gevoerd”, bij eerdere gevallen van zelfdoding binnen de DSO vooral bezig was met zichzelf: „Eigen hachje redden, dat was belangrijk. Vond het werkelijk walgelijk.”

Marjolein Smit heeft NRC in persoonlijk contact laten weten dat ze niet aan het artikel wil of kan meewerken en verwijst voor een reactie naar de korpsleiding. Dat doet ook een tweede geadresseerde van de afscheidsmail, het toenmalig hoofd van de Landelijke Eenheid, Jannine van den Berg.

Na het ontvangen van de mail ontstaat er discussie binnen de politieleiding wat ze met de zelfdoding aan moeten. De directe leidinggevenden van M. betwijfelen de authenticiteit van de afscheidsmail en willen aanvankelijk alleen een vertrouwelijk intern onderzoek.

Naar buiten toe blijft het stil. Tot begin oktober. Dan maken de twee grootste politievakbonden bekend dat ook zij de afscheidsboodschap van M. via diens vriend hebben gekregen. Ze hielden dat voor zich om te kijken wat de leiding ermee zou doen. Deze politiebonden hebben al langer kritiek op het functioneren van de politietop naar aanleiding van tientallen meldingen van misstanden binnen de Landelijke Eenheid en de DSO en de eerdere zelfdodingen. Ze zien zich daarin bevestigd als er na M.’s afscheidsmail niet onmiddellijk een onafhankelijk onderzoek start.

Op de werkvloer van de DSO wordt de relatie tussen M.’s dood en de verziekte werksfeer op dat moment nog ontkend, blijkt uit interne politie-mailwisselingen die NRC inzag. Zo doen leidinggevenden die de inhoud van de brief kennen het bestaan ervan tegenover collega’s af met de suggestie dat helemaal niet vast staat dat de brief door M. is geschreven. Daarnaast wijzen ze op psychische en privéproblemen van M. als oorzaak van zijn suïcide. Collega’s en nabestaanden vinden na zijn dood geen erkenning voor de door M. ervaren angstcultuur binnen de DSO.

Op dat moment loopt er wel een onafhankelijk onderzoek naar een eerdere zelfdoding binnen de DSO. Een undercoveragent was de grip op zichzelf verloren tijdens zijn undercover werk voor de dienst Werken Onder Dekmantel (WOD) – onderdeel van de DSO. Hij had herhaaldelijk bij zijn leidinggevenden aangegeven het zwaar te hebben. Ook hadden verschillende collega’s vaker gewaarschuwd. Maar de alarmsignalen werden niet gehoord. De agent beroofde zich in april 2021 van het leven. Een commissie onder leiding van de Friese burgemeester Oebele Brouwer kreeg opdracht onafhankelijk onderzoek te doen. Brouwer is als voormalig recherche-officier van justitie bekend met geheime politie-operaties. Hij is bijna klaar met het onderzoek als de afscheidsbrief van M. opnieuw voor onrust zorgt.

De tekst van de afscheidsboodschap wordt aanvankelijk alleen in kleine kring gedeeld, en niet met bijvoorbeeld het ministerie. Eerder leidden werk-gerelateerde zelfdodingen binnen de DSO tot maatschappelijke en politieke onrust, waar NRC uitgebreid over berichtte. Nu blijven de details onbekend. Wel komt in de publiciteit dát M. een afscheidsboodschap schreef waarin hij een relatie legt tussen zijn dood en zijn werk. Dat, in combinatie met het lopende onderzoek van Oebele Brouwer, zorgt ervoor dat de politietop twee maanden na M.’s dood Marjolein Smit overplaatst naar een andere topfunctie binnen de politie. Jannine van den Berg had haar vertrek al voor de dood van M. bekendgemaakt.

Verziekte cultuur

In zijn afscheidsboodschap, in het bezit van NRC, gaat M. zelf zijn persoonlijke omstandigheden niet uit de weg. Hij erkent dat zijn „gediagnostiseerde PTSS en depressie” ook al voor zijn periode bij DSO een rol speelden. Maar zijn hoofdboodschap is gericht aan zijn leidinggevenden, waar voor hem het kernprobleem zit. M. houdt hen, zich richtend tot „Marjolein”, in de laatste alinea’s van zijn brief medeverantwoordelijk voor de dood van hem en die van zijn twee collega’s: „Goed, dit is zelfmoord nummer drie in anderhalf jaar tijd binnen de DSO. En je zult het wel weer wegwuiven, ligt aan de privésfeer en heeft niets te maken met de DSO. [...] Praat het maar weer goed, daar zijn jullie goed in. Onvoorstelbaar dat een E[...] sectorhoofd is geworden. Enige empathie is haar vreemd en ze gaat over lijken. Jij probeert nog je lijf te redden, want de cultuur binnen de DSO is aantoonbaar ernstig verziekt. Dus, mijn zelfmoord komt door privé-omstandigheden maar ook zeker door de DSO en het vreselijke jaar dat ik daar deel van heb uitgemaakt. Het totale gebrek aan interesse in mijn welzijn is tekenend. Mensen doen er niet toe. Drie zelfmoorden in anderhalf jaar tijd, denk daar maar eens over na….”

M. schetst in zijn afscheidsboodschap aan zijn leidinggevenden de door hem ervaren werksfeer: „Er is totaal geen menselijke maat. Alleen jullie zelf zijn belangrijk en de rest niet. Ik weet nog als de dag van gisteren dat de zelfmoord van Mike plaatsvond, rond de kerst 2019. Ik zal nooit vergeten wat jij toen bij de koffieautomaat zat te oreren. Hij voelde zich gepest, maar hij werd niet gepest. Het was een hetze van de vakbond om jouw hoofd te laten rollen. Dat er iemand kennelijk zo doorheen zat dat hij zijn uitvlucht had genomen in suïcide, dat deed er verder niet toe. [...] Ik kan de DSO niet volledig de schuld geven van mijn beslissing om eruit te stappen. Maar weet dat mijn periode bij de DSO verschrikkelijk was. De verziekte cultuur, hoe jullie achter mijn rug over mij spraken, de vriendjespolitiek, het over lijken gaan, wat een kut-organisatie. Ik heb 32 jaar bij de politie gewerkt, op diverse afdelingen, maar dit ben ik nooit tegen gekomen.”

Afgelopen 17 november, ruim een maand na het vertrek van Marjolein Smit bij de DSO, presenteert Brouwer zijn bevindingen naar het eerdere suïcide-slachtoffer. ‘Uit het zicht’ heet het rapport dat deels vertrouwelijk blijft, maar waarvan de vernietigende conclusies wel worden gepubliceerd.

Het rapport oordeelt hard over aansturing binnen de Landelijke Eenheid: „De commissie constateert dat de WOD grote operationele successen behaalt dankzij de kwaliteit van de medewerkers, maar dat de professionaliteit van de organisatie als geheel ernstig te wensen overlaat.” Het ministerie van Justitie en Veiligheid erkent: „Het rapport laat een schrijnend gebrek aan professionaliteit, rapportage, sturing en toezicht zien.”

Toenmalig minister Grapperhaus kondigt direct weer een nieuwe commissie aan. Die krijgt onder leiding van oud-minister Winnie Sorgdrager de opdracht om „te onderzoeken hoe we het Werken Onder Dekmantel goed moeten organiseren met alle waarborgen die daarbij horen.”

Ondertussen is Oebele Brouwer dan al door de korpsleiding gevraagd om opnieuw onderzoek te doen. Dit keer naar de dood van M.. De commissie Brouwer zal daartoe met alle betrokkenen spreken, behalve met M.’s direct leidinggevende Marjolein Smit. Die wil niet gehoord worden en laat het bij een schriftelijke verklaring aan de commissie.

Breder probleem

Brouwers nieuwe onderzoek is inmiddels afgerond. Verantwoordelijk minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid (VVD) heeft besloten het volledige rapport, en dus ook de afscheidsboodschap van M., geheim te houden vanwege de privacygevoeligheid. „De leerpunten voor de organisatie komen overeen met de eerdere rapporten”, schreef de minister begin deze maand over het rapport aan de Tweede Kamer, wat volgens haar voldoende informatie is.

Betrokkenen bevestigen tegenover NRC dat de conclusies nog harder zijn dan die in Brouwers eerste rapport. Zo heeft de commissie vastgesteld dat leidinggevenden niet de hele waarheid aan nabestaanden van M. hebben verteld; en dat de personeelszorg bij het risicovolle undercoverwerk niet op orde is. Ook helpt Brouwer de discussie over de authenticiteit van de afscheidsboodschap van M. de wereld uit: die e-mail is echt en daar had nooit twijfel over gezaaid mogen worden.

Nog een opvallende bevinding: de commissie begrijpt niet waarom de mobiele werktelefoon van M. niet onderzocht kon worden. Daar zou waardevolle maar ook belastende informatie in kunnen staan, bijvoorbeeld in directe tekstberichten tussen M. en zijn leidinggevenden. Maar het uitlezen van die telefoon is om onbekende redenen niet gelukt. Dit is extra pikant, omdat in een van de andere twee zelfdodingsgevallen de informatie van de werktelefoon met mogelijk belastende informatie op onverklaarbare wijze verloren ging.

Naast Brouwer schreef ook de Inspectie Justitie en Veiligheid kritische rapporten, drie in een jaar tijd, over verschillende onderdelen van de Landelijke Eenheid. Het eerste rapport verscheen in januari 2021 en ging over de afdelingen die zich bezighouden met internationale rechtshulp en het Team Criminele Inlichtingen. Daar was sprake van „organisatie- en taakverwaarlozing”, schreef de inspectie. Het tweede, afgelopen december gepubliceerde inspectierapport, keek naar de afdeling Contraterrorisme, Radicalisering en Extremisme. Daarin trok de inspectie vergelijkbare conclusies over falende leiding, wat bovendien de oorzaak was voor „zodanige spanningen en conflicten dat de werkomgeving voor sommige mensen onveilig voelt”. Een derde inspectierapport, over de afdeling Afgeschermde Operaties, stelde vast dat het mis gaat met de „sturing en de cultuur” op de werkvloer.

En dan zijn er naast die afgeronde onderzoeken nu nog twee commissies bezig met hun onderzoek. Behalve de eerder genoemde commissie-Sorgdrager is er ook nog de commissie van voormalig burgemeester Bernt Schneiders. Schneiders onderzoekt een ‘heroriëntatie’ van de Landelijke Eenheid en of er in de huidige vorm nog wel plek voor is in het politiebestel.

De problemen die Schneiders tegenkwam vond hij dermate ernstig, dat hij zich vorige maand genoodzaakt zag om alvast met een tussenrapportage te komen met de titel ‘Naar een toekomstbestendige Landelijke Eenheid’. Daarbij wees Schneiders expliciet op de rol van de korpsleiding en dat daar veel moet veranderen: „‘The tone at the top’ is het eerste begin; de hoogste leiding moet overtuigd zijn van de gewenste manier van werken en omgaan met mensen,” constateert Schneiders onder meer.

In de Tweede Kamer is het geduld met de politieleiding inmiddels op. Partijen van links tot rechts en zowel van de oppositie als de coalitie willen dat de minister ingrijpt. Op 11 mei debatteert de Tweede Kamer over de politie.

Reactie betrokkenen ‘Minister, grijp in’ De nabestaanden van M. wilden geen interview geven, maar onderschrijven de conclusies van de commissie-Brouwer. De korpsleiding van de Nationale Politie laat weten „omwille van privacy en op verzoek van de nabestaanden” niet op „de betreurenswaardige casus” in te gaan. En: „Van de Landelijke Eenheid is bekend dat zij met structurele problemen kampt. Deze problemen hangen nauw samen met de wijze waarop de eenheid is ingericht, wordt bestuurd en ondersteund.” Korpschef Henk van Essen en de huidige politiechef van de Landelijke Eenheid Oscar Dros hebben vorige week hun persoonlijke excuses aan de nabestaanden van M. overgebracht. Tweede-Kamerleden willen dat de minister ingrijpt. Ingrid Michon (VVD): „De politieleiding moet nu laten zien wat ze waard zijn.” Hanneke van der Werf (D66): „Met regelmaat vertellen (ex) politiemensen me over een diepe kloof tussen de top en de werkvloer.” Michiel van Nispen (SP): „Ik zie een politietop die niet gretig zoekt naar de waarheid en niet in staat is de cultuur te veranderen. Mijn geduld is op, ik ben benieuwd hoeveel geduld de minister nog heeft.”

