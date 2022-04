Erdogan aast op Saoedisch geld

De Turkse president Erdogan en de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman begroetten elkaar donderdag met een warme, gebroederlijke omhelzing. Het was Erdogans eerste bezoek aan Saoedi-Arabië in vijf jaar. En het leek net alsof Saoedische agenten The Washington Post-columnist Jamal Khashoggi nooit in stukken hadden gezaagd op het Saoedische consulaat in Istanbul. Alsof Erdogan de kroonprins er nooit van had beschuldigd de opdracht te hebben gegeven voor de moord.

De boodschap van Erdogans bezoek was: zand erover. Hij had een grote delegatie meegenomen naar het Vredespaleis in Jeddah, waar hij ruim een uur sprak met de kroonprins. Ook dronk hij traditionele koffie met koning Salman, voordat ze aanschoven voor een diner dat duurde tot in de vroege uurtjes. De volgende dag ging Erdogan met de hele Turkse delegatie op bedevaart in Mekka. Hij noemde het einde van de ramadan een gunstige tijd voor „het versterken van de banden van broederschap”.

Erdogans bezoek is het resultaat van maandenlange inspanningen van Turkije om de relaties met Saoedi-Arabië te herstellen. Hij is wanhopig op zoek naar geld om de economische malaise in Turkije te verlichten in aanloop naar de parlements- en presidentsverkiezingen van 2023. Zijn bezoek maakt deel uit van een breder charmeoffensief richting de Golfstaten, na jaren van vijandigheid vanwege Erdogans steun voor de Moslimbroederschap tijdens de Arabische opstanden in 2011.

Een verbetering van de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten vorig jaar leidde al tot een potentiële toestroom van miljarden dollars. De Emiraten ondertekenden een valutaswap van 4,9 miljard dollar met de Turkse centrale bank, wat de druk verminderde op de geplaagde Turkse munt. Daarnaast presenteerden de Emiraten plannen om de komende jaren 10 miljard dollar te investeren in de Turkse economie en de handel tussen beide landen te verdubbelen.

Einde Turkse rechtszaak

Erdogans bezoek aan Saoedi-Arabië zou eigenlijk in februari al plaatsvinden. Maar dat lukte niet omdat in Turkije nog een rechtszaak liep tegen de 26 vermeende moordenaars van Khashoggi op het Saoedische consulaat. En de Saoedische kroonprins nam het Erdogan persoonlijk kwalijk dat hij de moord zo hoog opspeelde, wat leidde tot enorme wereldwijde verontwaardiging. Maar eerder deze maand besloot de Turkse rechtbank de rechtszaak ineens over te dragen aan Saoedi-Arabië.

Dat was een klap in het gezicht van Hatice Cengiz, de Turkse verloofde van Khashoggi, die hem op die fatale dag vergezelde naar het Saoedische consulaat. „Ik was verrast en overstuur”, zegt Cengiz, die het besluit hoorde in de rechtszaal. „Ik dacht dat het een politieke beslissing was. Door zich terug te trekken wilde de Turkse staat de strafzaak juridisch afsluiten. Dit was een dieptepunt in onze historie. Het is duidelijk dat we van de rechtsgang in Saoedi-Arabië niets hoeven te verwachten.”

Cengiz ging in hoger beroep tegen het vonnis, maar dat werd door een hogere rechtbank afgewezen. Desondanks heeft ze haar vertrouwen in het Turkse rechtssysteem nog niet verloren. „In mijn land is er tenminste nog een juridische procedure”, zegt ze. „Ik zal alle rechtsmiddelen gebruiken waar ik als burger recht op heb. Ik heb goede hoop op een proces bij het Grondwettelijk Hof. Ik denk dat daar een positief vonnis uit kan komen.” En anders is er nog een zaak die ze heeft aangespannen in de VS.

Maar dat kan nog lang duren. Ondertussen is er al een begin gemaakt met de normalisatie van de betrekkingen. Zo maakt Saoedi-Arabië langzaamaan een eind aan de officieuze boycot van Turkse producten die het invoerde in reactie op de Khashoggi-zaak. Dit leidde tot een scherpe daling van de Turkse export naar Saoedi-Arabië, een belangrijke afzetmarkt voor Turkse bedrijven. Vorig jaar bedroeg de Turkse export nog maar 200 miljoen dollar, terwijl dat in 2019 nog 3,2 miljard dollar was.

De Saoedische autoriteiten ontkenden altijd dat er sprake was van een boycot. Maar Turkse bedrijven merkten dat hun producten langer aan de Saoedische grens stonden. „Voorheen duurde het een week voordat ze door de douane waren, nu maanden”, zegt een Turkse ondernemer die anoniem wil blijven vanwege de gevoeligheid van het onderwerp. „Hierdoor betaalden exporteurs meer voor de huur van de containers dan hun goederen waard waren.”

Daar bleef het niet bij. De Saoedische autoriteiten riepen hun burgers tevens op om niet meer in Turkije op vakantie te gaan, en geen vastgoed in Turkije meer te kopen. Ook deden Saoedische banken niet langer direct zaken met Turkse banken. „Zelfs als je erin slaagde om je spullen langs de Saoedische douane te krijgen, dan kon je alsnog je geld niet krijgen”, zegt de ondernemer. „Sommige Saoedische bedrijven grepen dit aan om niet te betalen. Het duurde soms jaren voordat ik mijn geld kreeg.”

Toch weerhield dit Turkse bedrijven er niet van om zaken te blijven doen met Saoedi-Arabië. Volgens de ondernemer stuurden veel exporteurs hun producten via derde landen, zoals Bulgarije, Griekenland of de Emiraten. „Ze veranderden gewoon de labels met het land van herkomst”, zegt hij. „Ik heb zelf met veel moeite een bedrijf in de Emiraten opgericht, zodat ik verder kon gaan met een groot project in Saoedi-Arabië. Ik hoop dat dit soort trucs niet meer nodig zijn na Erdogans bezoek.”

Vergetelheid

Zal de schokkende moord op Khashoggi in de vergetelheid raken als de betrekkingen zijn hersteld? Cengiz hoopt van niet. Ze probeert de herinnering aan hem levend te houden door zich in te zetten voor soortgelijke mensenrechtenkwesties. Maar ze vindt dat Turkije minder te verwijten valt dan westerse landen, die weinig misbaar maakten na de moord.

„Turkije reageerde correct, maar stond er alleen voor. Het land besefte dat het niet veel kon uitrichten en wijzigde zijn beleid. Desondanks staat de zaak internationaal nog steeds op de agenda. Ik schrijf dit toe aan het feit dat Jamal een eerlijk mens was. Zijn geest houdt hem in leven.”