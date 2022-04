Een zeer besmettelijk spel

Uit liefde ontsproten en geïnspirereerd door Lingo was daar eind vorig jaar opeens Wordle. Het online raadspelletje groeide binnen de kortste keren van één gebruiker (de geliefde van bedenker Josh Wardle) uit tot een door The New York Times aangekochte miljoenenpubliekstrekker.

Het doel van het spelletje is om in zes beurten een Engels vijfletterwoord te raden. Heb je een goede letter, maar staat het niet op de goede plaats, dan wordt het oranje. Staat de goede letter op de goede plaats, dan groen. Letters die niet in het woord voorkomen worden grijs.

Maar niet iedereen is vloeiend in vijfletterige Engelse woorden. Toen Alexander Klöpping een Twitter-oproep deed voor een Nederlandse versie verscheen binnen een etmaal Woordle. Ondertussen is Wordle in 91 talen nagebouwd.

Quordle

Iedereen tevreden, zou je zeggen. Maar nee. Want wat als je één woord oplossen niet uitdagend genoeg vindt? Dan is er Dordle, waarbij je twee woorden tegelijk moet raden. Of Quordle, vier tegelijk. Bij Octordle gaat het om acht, bij Sedecordle om zestien woorden. Bij Hello Wordle kun je de woordlengte kiezen (vier tot elf letters), bij Lewdle en Sweardle kan je terecht voor „godslastering, vulgariteit en obsceniteit”.

Bij Absurdle word je constant op het verkeerde been gezet, bij Crosswordle is er een kruiswoord-element, bij Antiwordle moet je proberen zoveel mogelijk beurten het woord níét te raden. Bij Semantle moet je een synoniem vinden (moeilijk!), bij Letterle kun je elke dag één letter raden (te makkelijk).

Er is Queerdle met alleen maar ‘yassification words’, zowel Squirdle als Sqwordle draaien om Pokémon, Wizarding Wordle is voor Harry Potter-liefhebbers en Lordle of the Rings voor Tolkien-fans. En over fans gesproken: voor Kanye West-fans is er Yerdle, Taylordle is voor ‘Swifties’ en Byrdle voor liefhebbers van koormuziek.

Airportle

Maar wat als je wel van raden houdt, maar visueel bent ingesteld? Bij Worldle, let op de extra ‘l’, moet je een land raden op basis van de vorm, bij Tradle op basis van exportproducten en bij Flagle het land bij de vlag. De wereldreiziger (zonder vliegschaamte) kan zijn geluk op bij Airportle, op zoek naar drieletterige afkortingen voor luchthavens.

Voor bèta’s is er Numble, Primel en Nerdle, over wiskundige formules en priemgetallen, en Genele, waar gezocht wordt naar een genetisch symbool. Sportliefhebbers kunnen bij Bikle op zoek naar wielrenners, en bij Who Are Ya op zoek naar voetballers. Historici vinden bij Yeardle drie gebeurtenissen uit de geschiedenis waar het bijpassende jaar bij wordt gezocht.

Het spelletje is zelfs vertaald naar audio. Bij Heardle krijg je per beurt drie seconden van een liedje om de artiest en het nummer te raden.

Het is allemaal familie van Wordle. Dat ging binnen de kortste keren van een spelletje voor één, naar een geïndividualiseerd spelletje voor elk.