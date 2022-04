Dit groeit, zoemt en kruipt in de wilde tuinen

Een jaar lang laten deelnemers aan De Wilde Tuin de natuur in een vierkante meter tuin de vrije loop. De ruim 8.500 tuin- en balkoneigenaren verwilderen samen het oppervlak van een groot voetbalveld. Van merels en dagpauwogen tot pissebedden en madeliefjes: NRC volgt hier ieder uur wat zij in hun tuinen zien.

De Wilde Tuin is een crowdsourcingproject van de Tilburg Universiteit en NRC. Samen met de deelnemers onderzoeken we wat het verwilderen doet met hun tuinen én henzelf. Via de app Obsidentify van waarneming.nl doen de tuin- en balkoneigenaren verslag van wat ze zien. Zij zetten een plant of dier op de foto, de app herkent welke soort erop staat. Ieder uur komen de nieuwste en opvallenste vondsten hier terecht. Dit zijn waarnemingen in het vierkant of elders in hun tuin - daar kan de app geen onderscheid tussen maken.

Lente

Foto’s van paardenbloemen, gewoon speenkruid en citroenvlinders: lezers legden vanaf maart een vroeg ontluikende lente vast. Het eerste voorjaarsgroen kwam dit jaar door het hele land al op in maart, drie tot vier weken eerder dan wat 50 jaar geleden normaal was. Ook het wilde vierkant van deelneemster Fenmei Ly is niet meer kaal. Een grote teunisbloem, bijvoet en schijnaardbei versieren de zwarte aarde.

Deze heatmap laat zien welke twintig planten en dieren wilde-tuindeelnemers het vaakste vastlegden.



Tot nu toe hurkten zo’n 750 deelnemers met de app bij hun vierkant neer om wat er rondkruipt en bloeit te fotograferen. In totaal legden zij 7.500 keer een plant of dier in hun tuin vast. De deelnemers doken massaal hun tuin in op de zonovergoten Tweede Paasdag, is af te lezen uit de piek in onderstaande staafgrafiek. Tijdens de koude regenachtige dagen begin april lag het aantal waarnemingen en actieve waarnemers beduidend lager.

Bron: crowdsourcing NRC. Waarnemingen: waarneming.nl.