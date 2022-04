Derksen, Genee en Van der Gijp stoppen met Vandaag Inside

Johan Derksen, Wilfred Genee, en René van der Gijp stoppen met hun werkzaamheden voor het televisieprogramma Vandaag Inside. Dat heeft het drietal vrijdag bekendgemaakt, meldt Talpa Network in een verklaring. Derksen had een dag eerder al aangekondigd te willen stoppen.

Het presentatietrio vertrekt naar aanleiding van een fors bekritiseerde uitspraak van Derksen. Afgelopen dinsdag zei hij in een uitzending van Vandaag Inside dat hij op zijn 24ste een kaars in een bewusteloze vrouw had gestoken. Hij schaamde „zich kapot” en noemde het een „jeugdzonde”. Zijn collega Van der Gijp voegde er lachend aan toe dat de vrouw geluk heeft gehad omdat het ook „een honkbalknuppel” had kunnen zijn. Een dag later nuanceerde Derksen het incident en stelde hij dat de kaars de vrouw niet had gepenetreerd. Zijn excuses weigerde hij, ondanks aandringen van de producent, aan te bieden.

De uitlating van Derksen kon op fikse kritiek rekenen. Talpa stelde „enorm geschrokken” te zijn en met hem om de tafel te zullen gaan. Columnist Roos Schlikker, de vaste tafeldame van het programma, zei niet meer aan te willen schuiven, en Stella Fietsen en Toto hebben de sponsoring van het programma gestaakt.

‘Ontluisterende televisie’

Ook Mariëtte Hamer, commissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag van het kabinet, reageerde afkeurend op de uitspraken. De verklaringen van Derksen noemde ze tegen persbureau ANP „ontluisterende televisie” en „denigrerend en kwetsend” voor slachtoffers van seksueel geweld.

Op de plek van Vandaag Inside wordt deze vrijdagavond een aflevering van Het Roer Om uitgezonden. Vanaf aanstaande maandag neemt de familie Meiland die plek in, met een herhaling van alle afleveringen.

Correctie (29 april 2022): In een eerdere versie van dit artikel stond Van der Gijp in de kop per abuis aangeduid als Van der Grijp en werd gesproken over Veronica Inside. Dat is hierboven aangepast.