‘De afgelopen weken heb ik nagedacht over de vraag of ik de Partij van de Arbeid wil blijven leiden”, schreef Lilianne Ploumen in de verklaring waarmee ze aankondigde af te treden als partijleider. „Het antwoord is dat het leiderschap niet goed bij mij past en ik daarmee niet de ideale leider van onze partij ben.” Ze stelde vast dat ze niet bedreven genoeg was in het debat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

In de dagen erna bleef haar verklaring door mijn hoofd spoken, en maakte herinneringen aan mijn studententijd los, aan de ideeën over politiek die ik debiteerde, aan de discussies die ik voerde. Dat had vooral met de haast kinderlijke simpelheid van Ploumens woorden te maken. Die stak zo schril af tegen de wolligheid van de pseudo-geleerde redeneringen die ik de laatste jaren van onder druk staande politici had gehoord, redeneringen die mijn geloof in de politiek hadden doen afkalven.

Daan Heerma van Voss is schrijver.

Van iemand die praat over principes ben ik aan het veranderen in iemand die praat over principes van vroeger. Daar ben ik niet trots op. Het is mijn manier om niet in woede te blijven steken, maar de prijs is hoog. Ik ben politiek passief geworden, murw, fatalistisch. Tijdens de afgelopen verkiezingen overwoog ik niet te stemmen, zo genoeg had ik van de Nederlandse verkiezingen, die rituele dans die uiteindelijk altijd leidde tot de uitverkiezing van Teflon Mark tot prins van het bal.

Ooit was het anders. Ooit was ik anders. Mijn bachelorscriptie ging over de vraag of D66 wel of geen ideologie had (het korte antwoord op mijn onderzoeksvraag: niet echt); ik verdiepte me in de begintijd van ons politieke stelsel.

Hans van Mierlo leerde ik, toen ik voor die scriptie interviews afnam, persoonlijk kennen. Wat me aan hem trof, was dat hij de politiek niet als zijn roeping zag. Van oudsher was hij journalist, dat had hij willen blijven, maar er was een beroep op hem gedaan, en hij had daaraan gehoor gegeven. Juist door de politiek niet zaligmakend te vinden, verschafte hij zichzelf ruimte voor twijfel, zelfanalyse, het eerlijk uitkomen voor vergissingen. Voor mij als twintiger belichaamde hij de echte politicus: iemand bij wie aangeklopt was en die van lieverlee de deur open had gedaan.

Overlevingskunstenaars pur sang

Van Mierlo voelt als lang, lang geleden. Twijfel, zelfanalyse en het eerlijk uitkomen voor vergissingen lijken eerder garanties voor mislukking dan voor een duurzame politieke carrière. Denk aan Lodewijk Asscher. Hij legde na het Toeslagenschandaal zijn ambt neer, in de hoop dat premier Rutte en minister Hoekstra (Financiën, CDA) zouden volgen. Dat deden zij, overlevingskunstenaars pur sang, natuurlijk niet, waardoor de bittere situatie ontstond dat de enige politicus die achteraf enigszins zijn verantwoordelijkheid nam, ook (tijdelijk) de enige politicus zonder baan werd.

Het is inmiddels een terugkerend patroon: na een deplorabele overheidscrisis die het vertrouwen van de burgers een knauw geeft (de Toeslagenaffaire, het functie-elders-debacle, het gestuntel rond de mondkapjesdeal met Don Sywert) volgden weliswaar ‘oprechte’ excuses van de betrokken politici (dat oprechte karakter benadrukten ze zelf), maar de boetedoening die normaliter hoort of gepast zou zijn bij zulke excuses blijft achterwege.

Vooral Mark Rutte en Hugo de Jonge bleken meesters in overlevingsmanagement: gewoon blijven zitten, doorpraten, de avond halen en hopen dat men de desbetreffende misstand over een week weer was vergeten, wat voor de meesten van ons ook gold. En tegen de aanhouders kon de politicus dan quasi-voornaam zeggen: laten we geen oude koeien uit de sloot halen, we moeten door, er is veel belangrijk werk te doen.

Vertrouwen en geloofwaardigheid

Twee termen kwamen steeds terug in de uitlatingen van in de problemen geraakte politici: vertrouwen en geloofwaardigheid. Twee kernwoorden die van oudsher aan het hart van de relatie tussen burger en politiek raken, tussen ons en hen en die tot in den treure worden misbruikt door politici die het vege lijf proberen te redden. De reden dat ik mijn geloof in politici aan het verliezen ben, hangt dan ook in grote mate samen met deze woorden, besefte ik in de weken na het opstappen van Ploumen.

Laten we eens naar Hugo de Jonge kijken. De Jonge die in april, nadat hij wegens zijn betrokkenheid bij de mondkapjesdeal een motie van wantrouwen had overleefd, zei dat hij „een duidelijk teken” had ontvangen dat hij „werk aan de winkel” had „als het gaat over herstel van vertrouwen”. Eerdere tekenen, zoals toen hij in februari 2021 onder vuur lag wegens zijn gebrekkige kennis van zijn coronadossier, was hij kennelijk vergeten. Het recentste voorbeeld van een politicus die de eigen geloofwaardigheid dacht te kunnen bepalen: Sigrid Kaag na de gevallen van grensoverschrijdend gedrag door D66’er Frans van Drimmelen.

Dan de cruciale vraag, die aan het hart van mijn geloofscrisis raakt: wie bepaalt waar die grenzen liggen? Ooit, als student, als vanzelfsprekend stemmer, als deelnemer aan het collectieve gesprek over politiek, wist ik het antwoord op die vraag: de burger bepaalt. Ik zag de parlementaire democratie als sociaal contract tussen burger en staat, zoals de Franse Verlichtingsfilosofen ons hadden voorgespiegeld. Burgers geven volksvertegenwoordigers een opdracht en die volksvertegenwoordigers handelen vervolgens naar hun verkiezingsbeloftes. De mate waarin ze daarin slagen, bepaalt hun geloofwaardigheid.

Werk aan de winkel? De winkel is failliet

Maar geloofwaardigheid en vertrouwen zijn niet altijd een politiek thema geweest, nuanceert historicus Jouke Turpijn, die de begintijd van ons democratische stelsel onderzocht. Pas na 1868 begon het sommige ministers te dagen dat ze rekening moesten houden met de volksvertegenwoordiging. Volgens Turpijn werd geloofwaardigheid toen pas een hoeksteen van het functioneren van ons systeem.

In de huidige politiek lijkt een nieuw contract te gelden: eenmaal gekozen bepaalt de politicus waar de grenzen van de eigen geloofwaardigheid liggen.

Illustratie Cyprian Koscielniak

Grapperhaus’ bruiloft

Ik weet nog precies wanneer deze verschuiving heeft plaatsgevonden. Het was in 2020, toen minister Grapperhaus (Justitie, CDA) in weerwil van de door hem uitgevaardigde coronawetten op zijn eigen bruiloft aan het knuffelen en omhelzen was geslagen. Was Grapperhaus nog geloofwaardig, was de vraag. Premier Rutte zei van wel. Dat interview heb ik wel tien keer afgespeeld – daar gebeurde het, daar veranderde mijn relatie tot de politiek. Rutte vond dat zijn collega nog geloofwaardig was, en dus was hij het ook. De premier deed daarmee een poging eigenhandig de regels van het sociale contract te herschrijven.

Want waar politici de macht hebben om wetten te bedenken en beleid te voeren, hebben ze níet de macht om te bepalen of ze geloofwaardig zijn. Dat oordeel is aan de burger. Dat is niet alleen ons voorrecht, het is ons voornaamste machtsmiddel. Wij mogen ervoor kiezen om hen al dan niet vertrouwen te schenken. Dat vertrouwen kunnen ze dus ook niet ‘terugwinnen’, zoals politici uit de Rutte-school vaak zeggen. Het is precies deze hoogmoedige manier van denken die mij van de Nederlandse politiek heeft vervreemd. Ze kunnen dat vertrouwen hooguit opnieuw geschonken krijgen.

Politicoloog Maurits Meijers onderscheidt in zijn onderzoek verschillende soorten geloofwaardigheid. Je hebt positionele geloofwaardigheid (of de standpunten van een politicus of partij consistent blijven) en ideologische geloofwaardigheid (of de compromissen die je sluit niet indruisen tegen de kernwaarden die je uitdraagt). En er is nog een belangrijke vorm van geloofwaardigheid: eerlijkheid, of morele geloofwaardigheid.

Gelooft de burger de politicus in kwestie nog? Volgens Meijers is die vraag vooral vanaf de jaren zeventig essentieel geworden. De volkspartijen verloren aan vanzelfsprekendheid en individuele politici werden belangrijker: Van Mierlo, Den Uyl, Wiegel. Politici hadden deze verschuiving zelf heel goed in de gaten. Van Mierlo zei in 1979: „Politici moeten in hoge mate personaliseren. […] De politieke problemen zijn zo ingewikkeld geworden dat de basis ze niet kan overzien. Dus die basis zegt: ik heb vertrouwen in jou, en dat vertrouwen is dan opgebouwd door hoe je eruitziet, hoe je praat.” Volgens Meijers is het juist die laatste vorm van geloofwaardigheid, de persoonlijk-morele waarop we een groot deel van ons vertrouwen baseren, die de laatste jaren oplawaaien heeft gekregen.

Vertrouwen ‘terugwinnen’

Hoe handig de woordspelletjes van de Suit Supply-Realpolitiker van tegenwoordig ook zijn – er is ook nog zoiets als de werkelijkheid van de burger. Als politicus zeggen dat je het vertrouwen „door keihard te werken wil terugwinnen” (Rutte na het overleven van zijn motie van afkeuring, april 2021), hoeveel „werk aan de winkel” (De Jonge) er in dat opzicht ook was of is, betekent nog niet dat het volk het daarmee eens is. In de week dat De Jonge zijn motie van afkeuring doorstond, hield RTV-Noord-Holland een peiling. De stelling: Hugo de Jonge is alle geloofwaardigheid verloren. 83 procent van de stemmers was het met de stelling eens. Werk aan de winkel? De winkel was allang failliet.

Sinds september 2021 heeft Nederland karaktertrekken van een ‘laagvertrouwensamenleving’, blijkt uit een onderzoeksrapport dat is samengesteld door de Erasmus Universiteit, de Haagse Hogeschool, de Vrije Universiteit en de Universiteit Leiden. Ons collectieve vertrouwen in de overheid, dat in april 2020 op zo’n 70 procent lag, is gekelderd tot minder dan 30 procent in 2021. En ja, ik ben deel van die statistiek, hoe graag ik het ook anders zou zien. Politici zeggen vaak dat ze ‘zorgelijk’ zijn over de algemene afname in het vertrouwen in de politiek. Ik ben eerder zorgelijk over hun onvermogen om hun eigen rol in dit proces te zien. Het Omtzigtschandaal, de Toeslagenaffaire – het zijn allemaal stapjes die het vertrouwen van burgers in de politiek deden eroderen. En als het vertrouwen afneemt, groeit het anti-establishment-gevoel, wat kiezers ontvankelijker maakt voor radicaal-rechtse of antidemocratische partijen. Vroeger dachten we: het gevaar voor democratie komt van buiten. Ik denk dat de dreiging eerder intern is. Democratie werkt zolang men erin gelooft.

Geloof ik er nog in? Genoeg om dit stuk te schrijven. Dit is niet het pleidooi van iemand die zegt hoe het precies verder moet. Dit is het verhaal van iemand die naar zichzelf kijkt en denkt: misschien is het tijd ik me eens afvraag waarom ik het onderwerp politiek tegenwoordig mijd. Wat te doen? Aangezien er de komende drie jaar geen verkiezingen aankomen, stel ik in de tussentijd voor dat we in elk geval de woorden ‘vertrouwen’ en ‘geloofwaardigheid’ uit het woordenboek van de politicus schrappen. Ze zijn van ons, en dat moeten ze blijven.

Voor mezelf ben ik tot de onverwachte conclusie gekomen dat ik misschien veel aan Lilianne Ploumen te danken heb. Niet vanwege haar rol als lijststrekker van de PvdA, maar doordat ze openlijk twijfelde, in stilte analyseerde en tot de slotsom kwam dat ze niet op de juiste plek zat. Omdat ze, via een omweg, voor mij liet zien dat ze het vertrouwen dat in haar was gesteld, waard was. Ik heb nooit op haar gestemd. Maar dankzij haar zal ik bij de volgende verkiezingen in elk geval zeker weer naar de stembus gaan.

