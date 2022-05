Je bent 23 en je moet vol levenslust zijn geweest want je trouwt op de langste dag van het jaar. Je bent 26, en zes maanden zwanger van je eerste kind, als de mensenjagers je land binnenvallen en na korte tijd de jacht openen. „U ook, mevrouw?” schrikken mensen als jij op straat verschijnt met de gele ster op je mantel. Zo wordt de zonnigste kleur van de schepping voor jou synoniem met angstaanjagende duisternis.

Je laat je kind, een jongetje, verbergen en raakt opnieuw zwanger. Ook dat kind, een meisje, laat je verbergen, op hetzelfde adres. Inschrijven ter gemeente moet vermeden worden; om te kunnen bestaan moet het meisje niet bestaan. Namen krijgt zij wel, zij wordt vernoemd naar haar beide oma’s die zij nooit heeft gezien en die haar nooit hebben vastgehouden.

Op dat schuiladres aan de Harmoniehof zwaait Betty Bouten-Bergen de scepter, Betty uit Paramaribo, Betty bij wie iedereen welkom is. Maar dat verneem je pas als de barbaren verslagen zijn. Dat het niet alleen Anton de Kom is die in die dagen zijn afschuw van het nazidom, zijn haat tegen overheersing en racisme in daden omzet, waarvoor wij hem nu eren, maar ook Betty. Haat kan inspireren tot onverschrokkenheid. Betty verbergt behalve jouw kinderen nog zeven joden, tot die ‘verschrikkelijke nacht’, zoals zij later aan jou zal schrijven.

Verraden aan de jagers

Die onheilsnacht, dat de schuilplaats wordt verraden aan de jagers. Zo’n nacht van in lantaarnlicht glanzende soldatenlaarzen, van bonken op de deur, van bevelen in een vreemde taal. Aufmachen! De laarzen vangen de kinderen, de joden en hun beschermers en sluiten hen allemaal op, in een kamp. ‘Doorgangskamp’ noemen zij het.

Jij beseft het verborgen onheil in dat woord. Je hebt relaties die bereid zijn voor een groot bedrag beide kinderen vrij te kopen, via een corrupte bewaker. Het bedrag wordt bijeengebracht. „Daarvoor kan ik één kind laten gaan”, zegt de corrupte bewaker. „Kies maar.” Dat kun je niet. Beide kinderen reizen daarna onvrijwillig door, naar het oosten, maar niet zo ver naar het oosten als hun oma Henriëtte, die daar meer dan twee jaar eerder samen met haar man Abraham en duizenden anderen moedwillig wordt verstikt, in een voor dat doel gebouwde, aan het oog onttrokken, ondergrondse ruimte.

Jij hebt daar dan geen weet van. Jouw eigen moeder, oma Dilia, weet zich in Holland schuil te houden.

Zelf heet jij Sophie, Rosa Sophie, en dat je meer dan alleen jouw naam met je naamgenote deelt, besef je andermaal als je, bevroren in je bioscoopstoel, de film uitzit over de roman Sophie’s Choice van William Styron. Je weet dat je een keuze was voorgelegd die onmogelijk was, maar kunt het jezelf moeilijk vergeven dat je niet gekozen hebt. Je weet dat je het jezelf niet vergeven had als je wel zou hebben gekozen. Dat wordt je innerlijke gevangenis, tot je laatste dag. Duits verdraag je niet. ‘Bei uns ist alles besser’ veracht je. De bordjes ‘Zimmer frei’ langs de Hollandse kust hekel je. Als een vloek klinkt dat in je oren. Als landverraad.

Wat je ook niet verdraagt, vertel je naderhand, is de joodse man met aanzien en statuur in jouw gemeenschap die meermalen is meegereden in een bus met joden die in concentratiekamp Vught worden afgeleverd en daar worden opgesloten. Meermalen? Ja, want vlak voor de bus zijn bestemming bereikt, stapt hij uit en zo redt hij zijn huid. Willig werktuig van de bezetter. Na de bevrijding komt hij met joviaal uitgestoken hand op jou af: „Dag mevrouw Hamburger, fijn u te zien, hoe gaat het met u?” Jij keert hem woordeloos walgend de rug toe.

‘Ben jij mijn moeder?’

Je kinderen uit zicht, jij weet niet waar, je houdt jezelf ook verborgen, in een andere stad.

Je bent 31 als je één kind terugkrijgt, het jongetje, dat jou niet herkent. Na even zegt hij toch het zinnetje op, dat onbekenden hem hebben ingeprent: „Das Baby ist tot.” En dan vraagt hij: „Ben jij mijn moeder?” Dat lijkt vanzelfsprekend maar is het niet. Want het echtpaar dat zich over hem heeft ontfermd in het kamp en hem er doorheen heeft gesleept, heeft plannen om hem te adopteren, omdat jij en jouw man er wel niet meer zullen zijn.

Maar jij bent er wel. Koud is hij teruggewonnen van de mensenjagers, of jij moet hem uit handen houden van de mensen – vast met de liefste bedoelingen – die willen voortgaan met voor hem te zorgen.

Zo wordt door het verschil van wat ze hebben doorgemaakt ondraaglijke spanning gecreëerd tussen mensen, van wie je eendracht en wederzijds begrip zou verwachten. Een moeder, jaren afgesneden van haar kinderen en verlangend hen terug te zien, een echtpaar dat zijn beste zorgen aan die kinderen heeft gewijd en nu het enig overlevende kind wil behouden.

Het ontbreken van een geboorteakte van het dode zusje blijkt met Duitse Gründlichkeit gecompenseerd: meteen de dag na haar dood, en minder dan een jaar na haar geboorte. Geen geboorteakte als ambtelijk bewijs van haar bestaan, wel een overlijdensakte. Dat alles heb jij nooit geweten (gelukkig? helaas?) want die akte duikt pas op na jouw overlijden.

Zinnebeeld van verborgen trauma

Thuisgekomen ziet het jongetje twee Nederlandse politieagenten door de straat kuieren. „Nicht hauen, nicht hauen”, (niet slaan, niet slaan, red.) roept hij en kruipt weg in de heg. Je man, in het oosten door de Russen bevrijd – ja, bevrijd door de Russen – komt na bijna drie jaar terug uit krijgsgevangenschap. Zijn dochter heeft hij nooit anders gekend dan van één foto die jij hem door anderen – om jouw schuilplaats niet te verraden – toe hebt laten sturen, via het Rode Kruis; de foto komt na zijn overlijden uit zijn nachtkastje, voorzien van een kartonnen standaard aan de achterzijde. Heeft zijn dochter hem in dat verre kamp aangekeken, ’s nachts bij het inslapen, ’s morgens bij het scheren? Als jij twee maanden later overlijdt, komt een identieke foto, nu zonder standaard, uit joùw kastje, diep weggestopt onder oude nachtkleding, perfect zinnebeeld van verborgen trauma.

Na thuiskomst uit krijgsgevangenschap vertrekt jouw man, als was hij een seizoenarbeider op doortocht, spoorslags naar Nederlands-Indië, ingezet in een koloniale oorlog. Na vier jaar komt hij opnieuw thuis, nu voorgoed, dertien jaar na jullie eerste huwelijksdag. Binnen een jaar wordt het derde kind geboren.

Ik.

Daarom.