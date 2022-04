De oorlog in Oekraïne woedt na twee maanden nog hevig

De oorlog in Oekraïne woedt al ruim twee maanden. Bewoners van steden als Charkov betalen een hoge prijs. Ze vluchten, nemen afscheid van geliefden of riskeren als ze blijven verwondingen en trauma. Ook in hoofdstad Kiev is de oorlog aan de orde van de dag. Tijdens het bezoek van VN-baas António Guterres vonden er verschillende explosies plaats.