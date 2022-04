Kaas maken zonder koeien: de nieuwe koe is een bioreactor

Ja, het was wel even wennen, vertelt biochemicus Kathleen Piens. Ruim tien jaar lang trok ze op werkdagen haar labjas aan om hier, op een bedrijventerrein in het zuiden van Gent, met collega’s te werken aan eiwitten voor stofwisselingsmedicatie. Zoals dat gaat in de farmacie: in alle stilte, onzichtbaar, zonder buitenstaanders die rondlopen en informeren naar de voortgang.

Dat is nu wel anders, zegt ze, terwijl ze haar witte jas pakt om een rondleiding te geven. Die jas is niet langer effen, zoals vroeger, maar draagt het logo van Those Vegan Cowboys. „Dat was voor ons wetenschappers, komende uit de farma, iets nieuws.” Ze lacht. „Maar we hebben onze weg er wel in gevonden. We gaan mee met de flow van de Cowboys.”

Die ‘Cowboys’ zijn Jaap Korteweg en Niko Koffeman. Zij verkochten eind 2018 De Vegetarische Slager, maker van vleesvervangers, aan Unilever. Daarna besloten ze zich op een nog grotere uitdaging te storten: plantaardige melk. Of eigenlijk: plantaardige kaas. Maar geen kaas gemaakt van bijvoorbeeld cashewnoten. Nee, echte kaas, op basis van koemelkeiwit en gras. Alleen zonder tussenkomst van koeien, met een proces dat precisiefermentatie heet.

Want, zo redeneerde Korteweg, wie vanwege klimaat of dierenwelzijn wil minderen met zuivel, vindt in de supermarkt heel behoorlijke alternatieven voor melk. Maar de vegan kaas die hij tot nu toe had geproefd, vond hij, nou ja, eigenlijk niet te eten. En zoals hij ooit vleesvervangers voor vleeseters wilde maken, was zijn doel nu: vegan kaas voor kaasliefhebbers.

En zo kwamen Koffeman en Korteweg in 2020, toen Piens en haar collega’s net klaar waren met het onderzoek naar de medicijnen, in Gent terecht. Ze kochten het laboratorium van farmabedrijf Oxyrane, inclusief personeel, en doopten het tot Those Vegan Cowboys. In plaats van synthetische menselijke eiwitten te maken voor de behandeling van onder meer de ziekte van Pompe, werkt een team van ruim twintig wetenschappers hier nu aan melkeiwitten.

Een eindproduct is er nog lang niet: het kan nog jaren duren voor er echte kaas is. Maar de marketing heeft Korteweg als vanouds op orde. De witte muren van het laboratorium hangen vol met houten koeienkoppen en banners met beeltenissen van Korteweg en Koffeman in cowboytenue.

Biochemicus Piens merkt dat mensen op verjaardagen geïnteresseerd luisteren als ze over haar werk vertelt. Werken bij een start-up die duurzamere kaas wil maken, spreekt meer tot de verbeelding dan de farmacie. „Maar aan ons werk is weinig veranderd.”

Kaas, klimaat en consumptie Voor een kilo kaas gebruiken kaasmakers zes tot tien liter melk. Voor oude, harde kaas is meer melk nodig dan voor hüttenkäse of roomkaas. Kaas heeft een grotere klimaatbelasting dan varken of kip. Een kilo Goudse belegen levert tien kilo CO 2 -uitstoot op, aldus Milieucentraal. Nederlanders eten gemiddeld 352 gram zuivel per dag, 9 procent daarvan is kaas. 16 procent van de broeikasgassen wordt in Nederland uitgestoten door de landbouw, bijna 70 procent daarvan door veeteelt. Dat is vooral methaan, uit scheten en boeren van koeien. De Nederlandse veehouderij stoot zo’n 3,9 miljoen ton CO 2 per jaar uit. Volgens het Klimaatakkoord (2019) zou dat in 2030 naar 2,7 miljoen ton verlaagd moeten zijn. Nederlanders consumeren circa 4 procent van hun ‘zuivel’ uit plantaardige alternatieven. Analisten van Rabobank verwachten dat dit aandeel tot 2035 groeit naar 9 procent. Die groei zit vooral in plantaardige melk en veel minder in vegan kaas. De consumptie van gewone kaas lijkt juist te groeien.

Schimmels en gisten

Wat is dat werk dan precies? Piens gidst langs de verschillende ruimtes in het lab, langs verschillende stadia in de zoektocht naar ‘labkaas’. In een petrischaaltje bubbelen stukjes gist op een suikervloeistof, in een andere ruimte staat een incubator shaker waarin met verschillende temperaturen en vochtigheidsgraden wordt gekeken hoe bacteriën, schimmels en gisten groeien. En in het zaaltje daarnaast wordt een melkkleurige vloeistof in een kleine bioreactor in beweging gehouden.

Het ziet er voor een leek indrukwekkend uit, maar zonder context is er weinig van te begrijpen. Daarom neemt Piens in een naastgelegen kamer uitgebreid de tijd om te vertellen wat ze bij Those Vegan Cowboys precies doen. Ze begint bij het begin.

‘Gewoon’ fermenteren is niets nieuws, mensen doen het al eeuwen: wie brooddeeg laat rijzen of bier brouwt, laat suikers vergisten, oftewel fermenteren. Melk is in essentie weinig anders dan in de koeienpens gefermenteerd gras. Dat een koe geen bier geeft, komt – simpel gezegd – doordat de micro-organismen aan de bacteriën en gisten in de pens het signaal geven om van gras geen alcohol en koolzuur te maken, maar melk.

Melk bestaat voor bijna 4 procent uit eiwit. Een klein deel van dat koemelkeiwit bestaat uit (vloeibare) wei. Maar het belangrijkste bestanddeel uit koemelkeiwit voor kaas is caseïne, het spul waar de wrongel van wordt gemaakt: de samengeklonterde eiwitten waarmee je harde kazen kan maken.

Genetisch gemodificeerd

Bij Those Vegan Cowboys draait dus alles om die caseïne. Om die te winnen is precisiefermentatie nodig. Daarbij worden micro-organismen – schimmels en gisten – zo geprogrammeerd dat ze complexe moleculen, zoals eiwitten, kunnen produceren. Piens formuleert behoedzaam als ze uitlegt dat hiervoor de synthetische dna-code van koemelkeiwit wordt ingebracht in het genoom van die micro-organismen. „Mensen denken dan vaak aan genetisch gemodificeerde gewassen, aan ‘gmo-soja’.” Maar dit werkt anders.

Those Vegan Cowboys zijn Jaap Korteweg en Niko Koffeman, eerder eigenaren van De Vegetarische Slager. Foto Wouter van Vooren

Niet de caseïnes zelf zijn genetisch gemodificeerd, benadrukt Piens. Het zijn de gisten en schimmels waaraan gesleuteld is – de startmotoren van het fermentatieproces. Ze geven het juiste signaal af, waardoor de productie van de melkeiwitten in gang wordt gezet.

Als de micro-organismen vervolgens ‘gevoed’ worden, kunnen ze gaan groeien. Er ontstaat een dikke schuimige pap. Caseïne is de substantie die overblijft na het zeven, de gemodificeerde hulpstoffen worden niet meer gebruikt.

Korteweg wil graag dat de Cowboy-kaas straks gemaakt wordt met gras als voedingsbron: gras is makkelijk te verbouwen, het groeit op plekken waar andere gewassen het moeilijk hebben. Daarbij is het natuurlijk een goed verhaal: graskaas zonder koe.

Maar caseïnes produceren kan ook met andere grondstoffen, zegt Piens. Misschien kan het zelfs béter met iets anders, en blijken suikerbieten of soja productiever of goedkoper. Of misschien ligt hier een bestemming voor reststromen uit de voedingsindustrie.

We willen boeren en zuivelbedrijven meenemen om impact te maken Woordvoerder onderzoekslab

De beste voeding vinden, zal in elk geval niet het grootste obstakel zijn. En ook het opkweken van eiwitten is het probleem niet, legt Piens uit – ze doen hier niet anders. Het allermoeilijkst is de zoektocht naar de bacterie of schimmel die de perfecte eigenschappen heeft om én grote volumes én kwalitatief hoogwaardige caseïnes te maken, geschikt voor harde gele kaas. De ‘beloning’ van 2,5 miljoen euro voor de vinder van de optimale koe-vervangende schimmels – „Wanted!”, staat op de site van het bedrijf – is dan ook geen grapje. Wie die vindt, heeft goud in handen.

Goudse of Leerdammer

Hoe hoogtechnologisch het labwerk ook is, zodra de juiste caseïnes gevonden zijn en op grotere schaal geproduceerd kunnen worden, wordt kaasmaken ineens weer een ambachtelijke klus. Hoe je van eiwit, suiker, zout, vet en stremsel – allebei plantaardig uiteraard – een smakelijke vegan ‘Goudse’ of ‘Leerdammer’ maakt, daar weten kaasmakers meer van dan laboranten. Sterker: het hoofd fermentatie in Gent – een Fransman – houdt niet eens van kaas. „Als ik de kaas straks lekker vindt, is het mislukt.”

Kaas is weliswaar het doel. Maar kaasmakers en zuivelproducenten zijn niet de enigen met interesse voor vegan caseïnes. Producenten van sportsupplementen en diervoeding kijken ook naar de ontwikkelingen.

Vooralsnog hebben Koffeman en Korteweg geen andere financiers nodig gehad. Zelf trekken ze „ergens in de richting van twintig miljoen euro” uit voor hun kaasqueeste. In de hoop dat er over vijf jaar een kaas ligt die goed genoeg is voor iedereen die graag een boterham met kaas eet. En tegelijkertijd in de wetenschap dat ze over een paar jaar mogelijk nog niet zover zijn.

Het valt Korteweg desalniettemin op: „Toen ik investeerders zocht voor de Vegetarische Slager, geloofde niemand dat het wat zou worden. De kans dat het niet lukt om goede kaas te maken is veel groter, maar de belangstelling is dat ook.”

Tekenend voor de interesse is dat het kabinet deze maand 60 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds vrijmaakte voor investering in opleidingen en onderzoek voor de ontwikkeling van kweekvlees en precisiefermentatie – niet voor afzonderlijke bedrijven, maar voor gedeelde faciliteiten en kennis. Nadat het onderzoek jarenlang aan start-ups werd overgelaten, is het besef gegroeid dat kweekvlees en labkaas de ‘eiwittransitie’ een stukje verder kunnen helpen. Waar Nederlanders nu 60 procent van hun eiwitten uit dieren en 40 procent uit planten halen, zou dit op z’n minst fiftyfifty moeten worden.

Het zal nog even duren voordat er kweeksalami en jong belegen labkaas op de lunchtafel staan. Betaalbaar en op grote schaal kweekvlees maken wordt een hele kluif. Maar Goudse kaas-zonder-koe is er ook nog lang niet, zolang de juiste schimmels, gisten of bacteriën niet gevonden zijn.

Kennis over kaas Het zijn vooral start-ups die bezig zijn met de ontwikkeling van kweekproducten. Investeerders steken miljarden in kweekvleesbedrijven. In 2021 sloot het Nederlandse bedrijf Mosa Meat een ronde fondsenwerven af met 85 miljoen dollar. Het Amerikaanse Eat Just haalde dat jaar 263 miljoen dollar op. Dit was het eerste bedrijf dat kweekkip in een restaurant serveerde, in Singapore. Ook in de ontwikkeling van zuivel van koemelkeiwitten is Nederland relatief klein. In de VS haalde Perfect Day meer dan 750 miljoen dollar op. Better Dairy, een Londense start-up die net als Those Vegan Cowboys een harde kaas wil maken, kwam bij de laatste ronde tot 22 miljoen pond. Those Vegan Cowboys werkt – anders dan andere start-ups – niet met investeringsrondes. De investeringen komen van de eigenaren Niko Koffeman en Jaap Korteweg. Het Israëlische bedrijf Remilk kondigde afgelopen week aan in Denemarken een fabriek te openen waar melk, kaas en yoghurt gemaakt moeten worden met melkeiwitten uit precisiefermentatie. Remilk belooft per jaar evenveel melkeiwit te produceren als 50.000 koeien.

Toch maakt in de Verenigde Staten het bedrijf Perfect Day al roomijs van synthetisch eiwit. Maar vergis je niet, legt Piens uit, dat is gemaakt met wei-eiwitten. „Veel minder complex dan caseïnes.” Bij Those Vegan Cowboys, zegt ze eerlijk, is het komende jaar waarschijnlijk nog geen „schelletje” (Vlaams voor ‘plakje’) kaas te proeven.

En áls het eerste microkaasje er is, zal Those Vegan Cowboys, net als de makers van kweekvlees, toestemming moeten krijgen van de Europese voedselautoriteit om de markt op te gaan. Beide gelden als novel foods, waarvan eerst vastgesteld moet worden dat ze veilig zijn om te eten.

Romantisch

De koeloze kaas spreekt, meer dan de plantaardige kaas die er al is, tot de verbeelding. Hoe revolutionair en tegelijkertijd romantisch zou het zijn: bij een boerderij in de polder grazen een paar hobbykoeien. In de voormalige stal staat een kleine silo, een bioreactor. De boer komt aanrijden met versgemaaid gras, die hij bij de schimmels in de reactor gooit. In de schuur ernaast liggen ambachtelijk gemaakte kazen te rijpen. ‘Te koop: échte Stolwijker, mét koemelk, zónder koe’, staat op een bordje langs de weg. Bloemen bloeien, bijen zoemen en nergens ruik je mest.

In theorie zou iedere boer straks een bioreactor kunnen aanschaffen waarin hij met gras van eigen land caseïnes kan produceren voor zijn eigen boerenkaas. En anders wordt de eerste labkaas misschien verkocht in een kaaswinkeltje – zoals Korteweg in Den Haag ooit met zijn vleesvervangers begon in een ouderwetse slagerij. Zolang het maken van labkaas nog heel duur is, zou een delicatessenwinkel als een soort etalage kunnen functioneren. Maar een commercieel interessant product dat op grote schaal wordt gemaakt? Waarschijnlijk zullen alleen grote voedselproducenten in staat zijn daarin te investeren.

Een goed verhaal is intussen wél nodig, om boeren en consumenten mee te krijgen, zegt woordvoerder Belinda Hunziker. „Een reactor voor iedere boer is waarschijnlijk niet haalbaar. Maar zoals het nu gaat in de veehouderij – dat is net zo goed niet houdbaar. We willen boeren en zuivelbedrijven meenemen en samenwerken om impact te maken.”

Bij de zoektocht naar labkaas spelen bacteriën, schimmels en gisten een belangrijke rol. Foto Wouter van Vooren

Impact is in het toekomstbeeld van Those Vegan Cowboys: minder koeien, minder uitstoot van methaan en CO 2 , minder zorgen over dierenwelzijn. Intussen is nog niet bekend hoe groot de voetafdruk van deze vegan kaas zal worden – hoeveel energie er bijvoorbeeld nodig is om de melkeiwitten te produceren.

En dan is er de consument. Smaak en prijs zullen vooropstaan. Daarna ook duurzaamheid. Maar er is een groeiende groep consumenten die vraagt om ‘echt’, ‘puur’ en ‘onbewerkt’ voedsel. Willen ze voor een product dat zo’n ambachtelijk imago heeft als kaas wel overstappen op een hoogtechnologisch alternatief? „Aan consumenten moeten we uitleggen dat we kaas maken van precies dezelfde eiwitten zonder dat er een dier aan te pas komt”, zegt Hunziker. „Labokaas klinkt niet lekker, maar nu weet je ook niet waar je voeding vandaan komt en hoe die gemaakt wordt. De vegan kazen die we proeven, motiveren ons nog steeds om door te gaan.”