De minister wilde er vanaf, maar de Ster-reclame maakt een comeback

De Ster heeft vorig jaar flink meer geld verdiend: 187 miljoen euro winst op een omzet van tweehonderd miljoen. Dat is 34 miljoen meer dan het jaar ervoor. De stichting die de reclame verzorgt voor de publieke radio- en tv-zenders, betaalde daarmee bijna een kwart van de kosten van de publieke omroep (792 miljoen euro). Het aanbod aan reclamespotjes was in de tweede helft van het jaar zo overweldigend, dat de Ster nee moest gaan verkopen en geld moest terugbetalen aan adverteerders die niet meer in de reclameblokken pasten.

Maar ondanks dit succes, luidt directeur Frank Volmer de noodklok. In het jaarverslag 2021, dat vrijdag verscheen, stelt hij dat de beperking die de regering hem oplegt de kijker in de toekomst meer geld zal gaan kosten, en uiteindelijk het einde van de Ster kan betekenen. De Ster mag sinds vorig jaar geen online reclame meer maken, noch reclame bij kinderprogramma’s. Dat scheelde twaalf miljoen aan inkomsten. En binnen vijf jaar moet de Ster de reclametijd halveren van tien naar vijf procent van de zendtijd.

Net als televisie kijken leek televisiereclame op zijn retour. Vanwaar dan toch weer deze hoge omzet? In het Sterkantoor in Hilversum licht Volmer de cijfers toe: „De reclamemensen komen een beetje terug op het ongebreideld geld naar de Amerikaanse techpartijen brengen. Ze komen terug op het idee: ‘op internet is alles effectief’. Hun zoektocht naar effectieve reclame, leidt weer terug naar televisie.” Bij de forse winststijging ten opzichte van 2020 hoort wel een relativering: dat was een rampjaar. Door de pandemie zakte de winst in dat jaar met twintig miljoen naar 153 miljoen euro.

Frank Volmer: „Het verbod op online reclame wordt een ernstig probleem.” Foto Ster

Volmer: „Inderdaad, 2020 en 2021 zijn rare jaren. Corona beïnvloedde alles, ook het televisie kijken. In de eerste drie maanden van de crisis wilde niemand meer adverteren; veel branches, zoals horeca en reisbureaus waren uit business. Maar al snel kregen ze door: je moet niet te lang afwezig zijn op tv, want dan vergeten de mensen je naam. Dus zagen we de reisorganisaties terugkomen, die adverteerden met: ‘blijf dromen over vakanties’. Supermarkten haalden juist recordomzetten, die vormen nog steeds de grootste groep adverteerders.”

Met de omzet zit de Ster weer op het niveau van 2016, de tijd dat de inkomsten begonnen te dalen en te schommelen, waarna de minister de noodklok luidde en bedacht dat de publieke omroep minder afhankelijk van reclames moest worden. Overigens betekent minder reclametijd niet meteen minder inkomsten, legt Volmer uit: bij gelijkblijvend aanbod, ontstaat er nog meer schaarste, wat de prijs per tv-spotje opdrijft. Het komend jaar verwacht hij relatief meer aanbod en minder ruimte, en dus hogere inkomsten, zeker rond het EK vrouwenvoetbal en het WK mannenvoetbal in de winter – toernooien die populair zijn bij kijkers en adverteerders. Volmer: „Bijzonder aan dat laatste toernooi is dat het niet in de zomer valt, maar in de maanden dat er toch al veel kijkers zijn, wat de prijs nog meer opdrijft. Vrouwenvoetbal is populair bij adverteerders omdat het een zeer positief gevoel oproept bij de kijkers, meer dan mannenvoetbal. Bovendien is de kijkersgroep veel gebalanceerder: de helft mannen, de helft vrouwen.”

Politiek wil minder reclame

Maar de beperkingen van de regering hebben een dempend effect, zegt hij: „Vooral de beslissing van de vorige minister om ons digitaal te beperken. We brengen online alleen nog spotjes van instellingen van algemeen nut, zoals musea en de overheid. Dat levert anderhalf miljoen op. Zonder die beperking had het wel vijftien miljoen kunnen zijn: precies genoeg om het gat te vullen dat de halvering van de tv-reclames zal slaan. Op den duur gaan we hier vijftig miljoen per jaar mee mislopen”. Het ergste vindt hij: „Je moet zijn op de plek waar de mensen naartoe bewegen, naar online video dus, en dat mag dus niet. Voor de lange termijn is dit een heel ernstig probleem.”

Lees ook: Dankzij corona recordomzet tv-reclame van 903 miljoen euro

Politici en anderen betogen dat een publiek platform gevrijwaard zou moeten zijn van reclame, niet alleen omdat dit aangenamer is voor de kijkers – die via de belasting toch al betalen voor de publieke omroep – maar ook om de omroep te vrijwaren van commerciële prikkels. Volmer vindt dat echter onzin: „Dat de publieke omroep programma’s zou maken om reclamegeld binnen te halen? Degene die dat zeggen zijn gekkies, die ook geloven dat we door marsmannetjes bestuurd worden.” Reclame heeft een maatschappelijke functie, stelt hij, en levert een bijdrage aan de samenleving. „Het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties horen ook bij het land en verdienen dus ook een plaats op de publieke omroep.” Volgens hem blijkt uit onderzoek dat kijkers reclame helemaal niet irritant vinden: „Althans, wel als het te veel en te vaak en onderbrekend is. Maar het is onzin om te doen alsof reclame niet leuk is. Als je aan de kijkers zou vragen: ‘Wilt u de reclame behouden, of wilt u liever zelf meer betalen?’ dan zullen ze allemaal voor reclame kiezen.”

Wat Volmer steekt, is dat de regeringspartijen die zich hard maakten voor een beperking op de tv-reclame, Christenunie en D66, in verkiezingstijd zelf de grootste klanten waren voor politieke reclamespotjes. Hij hoopt meer begrip te vinden bij de huidige regering. „Ik wil in Den Haag voorstellen dat we een voortaan gelimiteerd bedrag van tweehonderd miljoen per jaar afdragen en dat we zelf met de NPO afspreken hoe we dat kunnen invullen, met zo min mogelijk reclame en irritatie bij de kijkers. Ik zou willen dat de politiek beter nadenkt over de bijdrage die wij leveren aan de publieke omroep.”