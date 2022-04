De groei kan groter, laten de Chinese werkgevers hun personeel scanderen. Meer, meer, meer

De reis door het tranendal begon donderdagavond in het Brabantse dorpje Deurne. Een postzegel – de wethouder zegt het zelf – waar burgers, boeren en bestuurders het onderling moeten zien te rooien. Als „een rookworst” liggen de veebedrijven om het dorp heen, dichte dozen vol dieren, 370.000 varkens en 1,9 miljoen kippen. Bewoners zagen hun landelijke omgeving veranderen in een agrarisch industrieterrein met af- en aanrijdende vrachtwagens en tractors. Dat zou allemaal nog tot daaraan toe zijn, als het er niet zo verschrikkelijk stonk. Nee, piepkuikens ruik je niet, nog niet. Als ze binnen zes weken zijn opgefokt tot vleeskip van een kilo wél. En hup, kippen naar de slacht, nieuwe lading van 250.000 vleeskuikens erin.

Ton van der Ham van Zembla (BNNVARA) maakte een plattelandsdrama in twee delen. In het eerste deel zien we de wanhoop van burgers én bestuurders die gevangen zitten in wetten die jaren geleden bedacht zijn door politici die niet alleen de publieke zaak dienden, maar ook hun boerenachterban én hun eigen veestapel. Regels die bepalen dat een boer alléén een nieuwe stal mag bouwen als die stal minder stank uitstoot. Maar is die nieuwe stal er eenmaal, dan mag de boer als beloning meer dieren houden, waardoor er weer meer stank komt. Verder bleek nog dat helemaal niemand ooit komt controleren of die nieuwe stal de stank beter binnenhoudt. Hoe zou dat ook moeten? Gewicht meet je in kilo’s, geluid in decibel, maar hoe meet je geur? Nogal houtje-touwtje, blijkt. Neem een papieren zak, stallucht erin, zak dicht en meenemen naar het laboratorium, ruiken. En daar bepaal je zoiets als odeur-units. Voor veel Deurnaren mag de stank officieel niet boven de 5 units uitkomen, maar op sommige plekken wordt de 30 makkelijk gehaald. Volgende week donderdag komen de boeren aan het woord.

Goedbedoelende consument

Even op adem komen bij Keuringsdienst van waarde. Er zijn heus consumenten die zich het lot van mens en veestapel aantrekken. Zij kiezen voor plantaardige producten, geen zuivel van de koe, maar van soja, haver en kokos. Ze zijn ook best bereid er wat extra voor te betalen. Maar zóveel extra, dat het erop begint te lijken dat hier de goedbedoelende consument de melkkoe is. De Keuringsdienst rekent voor: een liter dierenmelk is ongeveer even duur als een liter dierenyoghurt. Soja-, haver- of kokosmelk is ietsje duurder, maar zodra er yoghurt van wordt gemaakt, stijgt de prijs voor een liter naar bedragen tussen de drie en tien euro. Hoe kan iets dat gemaakt wordt van lauwwarme melk, bacteriën en tijd zoveel geld kosten? De conclusie van de Keuringsdienst is droevig stemmend. Je kunt de koe wel uit de keten halen, maar de geldwolf niet uit de producent.

(Voor Vandaag Inside geldt een even simpel principe; melkkoetje dood, zender in nood.)

Door naar China. De VPRO zond later op de avond de Oscar-genomineerde documentaire Ascension uit, gemaakt door Jessica Kingdon. Zij woont in het land van haar vader (de VS) en laat zien hoe de American Dream er in het land van haar moeder uitziet. Als een Chinese Dream. Stampende fabrieken, lopende banden, werkende handen. Vrouwen die aandachtig westers uitziende sekspoppen assembleren, een cursus glimlachen voor verkoopsters (acht tanden laten zien, de bóventanden), verveeld gamende jongens, fanatiek vloggende meisjes. Chinezen die met mes en vork leren eten, beveiligers en butlers in training om rijke, dus veeleisende Chinese bazen te dienen, Franse toetjes, wijn als water. Prachtige beelden, daar niet van, maar het slaat je koud om het hart. De groei kan groter, laten de Chinese werkgevers hun personeel scanderen in de film. Meer, meer, meer. O hemel, wie of wat gaat hiervoor de prijs betalen?