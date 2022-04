VK-buitenlandminister Truss: ‘De G7 is nu belangrijker dan de VN’

Ze is niet van de omfloerste woorden en de behoedzame aanpak. Ze wil tanks én vliegtuigen sturen naar Oekraïne. Ze wil Rusland uit heel Oekraïne verdrijven – óók van de in 2014 geannexeerde Krim.

Ze noemt de Russische president Poetin een „wanhopige, gewetenloze actor zonder respect voor internationale normen”. Was de Sovjet-Unie nog enigszins rationeel, het Rusland van Poetin is dat niet. Als Poetin in zijn missie slaagt „kunnen we ons nooit meer veilig voelen”, stelt ze.

Liz Truss, minister van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk, zette woensdag haar aanpak van Poetin én haar kijk op de wereld uiteen tijdens een diner bij de Lord Mayor van Londen (de ceremoniële burgemeester van de City). Het werd een snoeiharde toespraak zonder franje.

Vrijdag was ze in Den Haag voor een bezoek aan het Internationaal Strafhof en een diner met minister Wopke Hoekstra, in wie ze een bondgenoot voor haar aanpak ziet. Ze looft de Nederlandse wapenleveranties, ze pleit „met Nederland” voor een embargo op Russische olie en gas.

U gaat ervan uit dat Poetin meer wil dan Oekraïne. Waarom veronderstelt u dat het conflict meer landen in gevaar brengt?

„Poetin heeft herhaaldelijk gezegd dat hij een groter Rusland nastreeft, zoals op de veiligheidsconferentie in München in 2007. En toen ik in Moskou was werd er zeker verwezen naar andere delen van Oost-Europa, zoals de Baltische Staten en Moldavië. De Russen zijn duidelijk geweest, Poetin is heel duidelijk: dit is zijn bedoeling.

„Het Westen heeft die verklaringen in de afgelopen twintig jaar niet serieus genomen. We investeerden niet in defensie. We werden afhankelijk van Russische energie. We moeten de dreigingen nu serieus nemen. We hadden duidelijke aanwijzingen dat hij heel Oekraïne wilde binnenvallen, en dat is precies wat hij deed. We moeten hem op zijn woord geloven en ons voorbereiden op het ergste scenario.”

Lees ook deze column van Michel Kerres

Truss zet daarom in op militaire slagkracht en op handel als wapen. Bovendien wil ze internationale verbanden van gelijkgezinde landen, zoals de G7, voorrang geven boven de grote multilaterale instellingen, zoals de Verenigde Naties, want die zijn „uitgehold door onbetrouwbare actoren”. Het internationale systeem dat na de oorlog werd gebouwd om vrede te handhaven heeft gefaald, stelt ze. De internationale gremia zijn zo ver bijgebogen dat ze agressie ondersteunen in plaats van het te verhinderen. „Poetin ziet het veto [in de V-raad] als groen licht voor barbarij.”

Om te beginnen moet er volgens Truss zwaarder wapentuig naar Oekraïne. Een aantal landen waaronder Nederland levert al langeafstandskanonnen. Truss wil ook tanks en vliegtuigen naar Kiev sturen.

Bondskanselier Scholz is terughoudend met zware wapens. Hij wil escalatie voorkomen. Begrijpt u hem?

„Dit is een illegale oorlog, die door Poetin is begonnen. Hij zorgde voor escalatie en we moeten alles doen om Oekraïne de wapens te geven die het nodig heeft om zich te verdedigen. Als we dat niet doen, als we niet op tijd reageren, zullen de kosten straks hoger zijn.”

Mensen zijn bang voor de gevolgen van provocatie.

„Maar Poetin doet dit niet omdat hij geprovoceerd werd. Dat is het fundamentele punt! Hij doet dit omdat hij vindt dat Rusland na de Koude Oorlog vernederd is en hij nu zijn invloedssfeer wil uitbreiden. Daarom waren wij een van de eerste landen om wapens te leveren en leiden we, met onze Nederlandse vrienden, dit debat. Wat we doen werkt. Ik zie dat als een aanwijzing dat we moeten doorgaan. Het is bovendien geheel in lijn met het VN-Handvest.”

Links in uw land vindt uw aanpak een voorbeeld van Conservatieve grootspraak om stemmen te trekken. Een columnist noemde het „tabloid diplomatie”. U zou geen oog hebben voor onderhandelen.

„Rusland neemt onderhandelen niet serieus. Het onderhandelt en bombardeert tegelijkertijd. We moeten kracht tonen. Waarom voelde Poetin zich sterk genoeg? Omdat er niet genoeg afschrikking was. We moeten Poetin aan tafel dwingen door hem uit Oekraïne te verjagen. Zo krijgen we een vredesakkoord.”

U wilt autocraten niet sterker maken door handel met ze te drijven. Dat kan handelsnatie Verenigd Koninkrijk ook schade toebrengen.

Lees ook dit profiel van Liz Truss

„We importeerden goedkoop gas uit Rusland en goedkope goederen uit China. Dat leek economisch gewin op korte termijn. Maar op lange termijn werden we strategisch afhankelijk, dat is niet duurzaam. De vrije markt werkt alleen als iedereen zich aan de regels houdt. China subsidieert eigen bedrijven, Rusland draaide deze week de gaskraan voor Polen en Bulgarije dicht. Is economisch gewin gebouwd op zand of op veiligheid? We moeten economische veiligheid veel serieuzer nemen.”

Als u politieke samenwerking vooral zoekt met gelijkgestemden en geen handel drijft met landen die zich niet aan de regels houden – China, Rusland en hun vrienden – splijt u de wereld dan niet in tweeën?

„Ik pleit niet voor ontkoppeling. Ik pleit voor strategisch onafhankelijkheid. Ik zeg dat we onze economische macht veel zorgvuldiger moeten aanwenden.”