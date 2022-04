Collaboratie en verraad: de grote oorlogsroman van Tom Lanoye

Vlamingen kunnen de troebele geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog maar moeilijk onder ogen zien. Althans, zo beweert theater- en romanauteur Tom Lanoye. In zijn roman De draaischijf thematiseert hij deze Vlaamse geschiedenis en beschrijft hij hoe een Antwerpse theaterdirecteur vanuit zijn graf zijn gedrag en keuzes in de oorlog poogt te verantwoorden. Hoe verhoudt de roman zich tot de werkelijkheid? En welke rol heeft collaboratie gespeeld in de Vlaamse geschiedenis? Michel Krielaars spreekt erover met boekenredacteuren Thomas de Veen en Jeroen van der Kris, die de roman elk op hun eigen manier lazen.

In deze aflevering besproken boeken:

Tom Lanoye: De draaischijf. Prometheus.

Stefan Hertmans: De opgang. De Bezige Bij.

Jeroen Olyslaegers. Wil. De Bezige Bij.

