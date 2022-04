Bouwbedrijf Heijmans begint de gevolgen van de oorlog in Oekraïne te merken

Bouwbedrijf Heijmans ondervindt beperkt last van de prijsstijgingen en leveringsproblemen door de oorlog in Oekraïne. Net als andere Nederlandse bouwbedrijven heeft Heijmans te kampen met de onder meer sterk gestegen prijzen van staal en energie.

Waar de gevolgen van de oorlog volgens Heijmans-topman Ton Hillen wel „duidelijk merkbaar” zijn, komt de planning van projecten vooralsnog niet in gevaar. Op middellange en lange termijn zorgt de oorlog voor meer onzekerheid. Doordat veel bouwmaterialen extreem in prijs schommelen, is het voor bouwers bij nieuwe projecten lastig vast te stellen voor welk bedrag ze moeten intekenen. Ze praten nu met leveranciers en opdrachtgevers over de verdeling van de risico’s van inflatie en prijsstijgingen.

Prijsstijgingen bedreigen infrastructuur-bouwers, ‘dit is geen ondernemersrisico meer’

Het beursgenoteerde bouwbedrijf bracht vrijdag details naar buiten over het voorbije kwartaal. Heijmans’ orderportefeuille steeg in de eerste drie maanden van dit jaar naar 2,2 miljard euro, 100 miljoen meer dan eind vorig jaar. Over omzet en het bedrijfsresultaat deed het geen mededelingen, anders dan dat die ‘robuust’ waren.

Meeste aan woningcorporaties

In het afgelopen kwartaal verkocht Heijmans 631 woningen, waarvan de meeste aan woningcorporaties en investeerders. De woningverkoop aan particulieren bleef achter, omdat er relatief weinig projecten in de verkoop gingen. Net als andere bouwbedrijven heeft Heijmans te kampen met schaarste aan personeel en de stikstofproblematiek, waardoor veel bouwprojecten vertraging oplopen.

Hoe groot de meevaller is die Heijmans in het eerste kwartaal had bij een arbitrageconflict met netbeheerder TenneT, wordt bij de presentatie van de halfjaarcijfers bekendgemaakt. Mogelijk kan het bouwbedrijf een reserve van 34 miljoen euro laten vrijvallen.

Topman Hillen ziet de toekomst voor Heijmans voorlopig zonnig in: „Op basis van het woningentekort, de verduurzamingsopgave, de energietransitie, de toegenomen filedruk en het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma blijven de onderliggende fundamenten van onze sector in Nederland over de volle breedte sterk.”