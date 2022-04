2008. Op doorreis uit Oekraïne passeren we de grens tussen Transnistrië en Moldavië. In de berm staat een pantservoertuig van Russische ‘vredestroepen’. Soldaten zitten verveeld in de schaduw, maar eentje staat op en gebaart ons te stoppen. Het is de Russische voertuigcommandant. Ik stop en open het raam. Hij buigt zich tot onze neuzen elkaar bijna raken en zegt: „Heb je bier?” Ik denk aan de flessen Oekraïense champagne achter in de auto en zeg in mijn beste Russisch: „Ja, dat heb ik, maar dan wil ik een foto maken.” De onderofficier aarzelt en zegt: „Voor fotograferen heb ik toestemming nodig uit Moskou…” Smekend kijkt hij me aan. „Geen foto, geen bier”, antwoord ik en druk het gaspedaal in.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl